حدث في الكويت .. حاول التحرش بامرأة في الشارع ثمّ انهال طعناً عليها وعلى زوجها!

وطن – بعد واقعة العثور على جثة الطفل صقر نايف المطيري مقتولاً ومدفوناً في البر على علي يد أمه، أقدم شاب مساء ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، على طعن مواطن كويتي وزوجته في الشارع العام بمنطقة السالمية بعد أن حاول التحرش بالزوجة.

وقالت صحيفة “القبس” الكويتية، إنّ رجال إدارة البحث والتحري في محافظة حولي يكثفون جهودهم لضبط شاب طعن مواطناً وزوجته في الشارع العام بمنطقة السالمية مساء أمس، بعد أن حاول التحرش بالزوجة، حيث وقعت مشادة كلامية بين المتهم والمواطن قام على إثرها المتهم بإخراج آلة حادة (سكين) من ملابسه وانهال عليهما بالطعنات.

وقال مصدر أمني: “إن المواطن وزوجته أحيلا إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت حالتهما بالمستقرة والتي لا تدعو إلى القلق”.

وأضاف المصدر، أن رجال المباحث توصلوا إلى معلومات أولية حول هوية المتهم.

وأشار المصدر إلى أن الزوج زودهم ببعض المعلومات والبيانات عن المتهم الهارب. وجار البحث عنه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الخاص بالواقعة، والذي انتشر على نطاق واسع بسبب بشاعة ووحشية الاعتداء.

وجاءت الحادثة بعدما أعلنت الشرطة الكويتية في بيان لها عثورها على جثة الطفل “صقر نايف المطيري” 7 سنوات، بعد أشهر على فقدانه.

وتكشفت تفاصيل جديدة في القضية، حيث اعترفت الأم خلال استجوابها داخل محبسها من قبل رجال إدارة البحث والتحري في محافظة الأحمدي، أنها خططت لجريمتها وقررت التخلص من ابنها قبل ارتكاب الجريمة بـ4 أيام.

وقالت المصادر إن المواطنة اعترفت كذلك أنها ادمنت تناول جميع المواد المخدرة منذ 10 سنوات.

كما اعترفت انها تعيش حياة بلا هدف وبلا قيمة وكلها مشاكل ومنغصات بسبب إدمان المواد المخدرة، وعدم وجود عمل لها.

وقالت الأم إنها تزوجت عدة مرات وأنجبت اطفالها الأربعة من 3 رجال مختلفين.

وذكرت المصادر أن المتهمة قالت في اعترافاتها، إنها تعاني من أجل جمع المال، وليس لديها دخل مادي ثابت تنفق منه على نفسها وعلى أطفالها وعلى المواد المخدرة.

كما قالت إنها لا تستطيع تلبية احتياجات الأطفال، وكانت تريد التخلص منهم، خصوصا وأن آباءهم لا ينفقون عليهم.