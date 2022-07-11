اكتشف معنا أشياء يحتفظ بها طاقم الطائرة دائما في حقائبهم (صور)

وطن – نشر موقع “simple flying” تقريرا تحدث فيه عن أشياء دائما ما يحتفظ بها طاقم الطائرة في حقائبهم، مشيرا إلى أن أفراد الطاقم مثلنا، يحتاجون إلى محافظهم ومفاتيحهم وهواتفهم وعناصر يومية أخرى.

وإذا كان أحد أفراد الطاقم في سفر أو في الخدمة، فيجب عليه أيضًا حمل جواز سفره، وبطاقة هوية الطاقم ورخصة طاقم الطائرة والشهادة الطبية وأوراق التأمين الصحي.

كما يتعين عليهم أيضا حمل نسخ من دليل إجراءات السلامة الخاصة بهم ودليل الإسعافات الأولية وكتيب مرجعي سريع أو قائمة مرجعية كما هو مطلوب من قبل هيئة الطيران.



وهذه أشياء يحتفظ بها طاقم الطائرة في حقائبهم:

وجبات خفيفة وماء

لا تعرف أبدًا ما إذا كنت ستحتاج إلى هذه الأشياء أثناء رحلتك، لذلك قد يكون من الأفضل حزمها تحسبََا.

وسائل الراحة

إنها فكرة جيدة أن تحزم مجموعة وسائل الراحة الخاصة بك مع الأشياء التي ستستخدمها خلال رحلتك يمكنك الحصول على منتجات بحجم العينة من بعض المتاجر الكبرى، أو في بعض الأحيان تمنحها محلات السوبر ماركت مجانًا.

أو استخدم وسائل الراحة التي تجدها في الفندق.

أدوات الإسعافات الأولية

دائما ما يحزم طاقم الطائرة أدوية على غرار الباراسيتامول، وهو دواء يستخدم لعلاج الألم والحمى، فضلا عن ضمادات لعلاج البثور التي تظهر على القدمين.

كما يعتبر جل التبريد للحروق عنصرًا طارئًا رائعًا لأن طاقم الطائرة يتعرضون للحروق من الأفران ورفوف الوجبات. ومنذ الوباء، أصبحت الأقنعة والقفازات الاحتياطية ضرورية إلى جانب معقم اليدين والمناديل المبللة المطهرة.

حزمة خياطة

أثناء رحلتهم دائما ما يحمل أفراد طاقم الطائرة معهم حقيبة بها إبرة وخيط وزر ودبوس أمان لإستعمالها إذا ما تعرضت أزيائهم أثناء السفر للإئتلاف.

أقلام ودفاتر

يستخدم طاقم الطائرة الدقتر والقلم لتدوين طلبات الركاب في المقصورة.