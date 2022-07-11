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اكتشف معنا أشياء يحتفظ بها طاقم الطائرة دائما في حقائبهم (صور)

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
أشياء يحتفظ بها طاقم الطائرة دائما في حقائبهم watanserb.com
إذا كان أحد أفراد الطاقم في سفر أو في الخدمة فيجب عليه أيضًا حمل جواز سفره

وطن – نشر موقع “simple flying” تقريرا تحدث فيه عن أشياء دائما ما يحتفظ بها طاقم الطائرة في حقائبهم، مشيرا إلى أن أفراد الطاقم مثلنا، يحتاجون إلى محافظهم ومفاتيحهم وهواتفهم وعناصر يومية أخرى.

وإذا كان أحد أفراد الطاقم في سفر أو في الخدمة، فيجب عليه أيضًا حمل جواز سفره، وبطاقة هوية الطاقم ورخصة طاقم الطائرة والشهادة الطبية وأوراق التأمين الصحي.

Cabin crew member shares the secret codes they use to describe passengers on board - Edinburgh Live

كما يتعين عليهم أيضا حمل نسخ من دليل إجراءات السلامة الخاصة بهم ودليل الإسعافات الأولية وكتيب مرجعي سريع أو قائمة مرجعية كما هو مطلوب من قبل هيئة الطيران.

وهذه أشياء يحتفظ بها طاقم الطائرة في حقائبهم:

  • وجبات خفيفة وماء

لا تعرف أبدًا ما إذا كنت ستحتاج إلى هذه الأشياء أثناء رحلتك، لذلك قد يكون من الأفضل حزمها تحسبََا.

وسائل الراحة

إنها فكرة جيدة أن تحزم مجموعة وسائل الراحة الخاصة بك مع الأشياء التي ستستخدمها خلال رحلتكCathay Pacific offers new amenity kits for First and Business Class passengers on long-haul flights - Cathay Pacificيمكنك الحصول على منتجات بحجم العينة من بعض المتاجر الكبرى، أو في بعض الأحيان تمنحها محلات السوبر ماركت مجانًا.

أو استخدم وسائل الراحة التي تجدها في الفندق.

  • أدوات الإسعافات الأولية

دائما ما يحزم طاقم الطائرة أدوية على غرار الباراسيتامول، وهو دواء يستخدم لعلاج الألم والحمى، فضلا عن  ضمادات لعلاج البثور التي تظهر على القدمين.

كما يعتبر جل التبريد للحروق عنصرًا طارئًا رائعًا لأن طاقم الطائرة يتعرضون للحروق من الأفران ورفوف الوجبات. ومنذ الوباء، أصبحت الأقنعة والقفازات الاحتياطية ضرورية إلى جانب معقم اليدين والمناديل المبللة المطهرة.

حزمة خياطة

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أثناء رحلتهم دائما ما يحمل أفراد طاقم الطائرة معهم حقيبة بها إبرة وخيط وزر ودبوس أمان لإستعمالها إذا ما تعرضت أزيائهم أثناء السفر للإئتلاف.

أقلام ودفاتر

pen-and-notebook | Class 823

يستخدم طاقم الطائرة الدقتر والقلم لتدوين طلبات الركاب في المقصورة.

 

المصدرsimpleflying، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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