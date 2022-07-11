إعلامي سعودي تطاول على قطر وقيادتها في ضيافة فنان قطري يثير موجة غضب ضده

وطن – تسبب الفنان القطري فهد الكبيسي بموجة غضب ضده على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب دعوته واستضافته للإعلامي السعودي المثير للجدل أحمد العرفج، الذي طالما هاجم قطر وقيادتها.

ونشر “العرفج” عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو وهو بضيافة “الكبيسي” في قطر، متحدثا عن مفاجآت غنائية للأخير ستصدر قريبا بالتعاون مع شركة “روتانا” السعودية التي وقع معها عقدا مؤخرا.

وقال “العرفج” معلق على الفيديو: “سعدنا بتلبية دعوة الفنان الخلوق الصديق فهد الكبيسي صباح العيد وتشرفنا بالتعرف على والده الأستاذ المؤرخ أبو عبدالله خالد الكبيسي في منزلهم العامر”.

سعدنا بتلبية دعوة الفنان الخلوق الصديق فهد الكبيسي صباح العيد وتشرفنا بالتعرف على والده الأستاذ المؤرخ أبو عبدالله خالد الكبيسي في منزلهم العامر.

أما مفاجأة أبو خالد لكم في أيام العيد فهي في هذا المقطع👇🏼@FahadAlkubaisi @alkubaisi_hamadhttps://t.co/5nEhcYWT2o pic.twitter.com/R6024KO6CX — أحمد العرفج (@Arfaj1) July 11, 2022

من جانبهم، عبر مغردون وناشطون قطريون عن غضبهم من استضافة “الكبيسي” لـ”العرفج”، متداولين مقطع فيديو سابق له وهو يهاجم دولة قطر ويسيء لقيادتها.

العرفج يهاجم أمير قطر السابق ويقلل من الشيخ تميم بن حمد

ووفق المقطع المتداول، فقد ظهر “العرفج” خلال استضافته في إحدى البرامج وهو يشيد بأغنية “علم قطر” التي ألفها المستشار في الديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ وهاجم فيها قطر وقيادتها أبان الحصار.

وقال إن مشكلتهم مع “تنظيم الحمدين” في إشارة للأمير الوالد حمد بن خليفة ورئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم.

كما قلل من دور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، معتبرا بأن لا دور له في السلطة وأن من يديرون دفة الحكم هو ما وصفة بـ”تنظيم الحمدين”.

غضب رواد مواقع التواصل من فهد الكبيسي

وعلق القيادي العسكري القطري السبق، مبارك الخيارين، على المقطع بالقول:”هذا السافل يتطاول على قطر و الامير و الامير الوالد ويستقبل بالأحضان”.

وأضاف قائلا:” لن اقول أين الوطنية والولاء بل اسأل اين الرجولة والغيرة والحمية، جميعها ماتت ؟!!!”.

هذا السافل يتطاول على #قطر و #الامير و #الامير_الوالد ويستقبل بالاحضان لن اقول اين الوطنية والولاء بل اسال اين الرجولة والغيرة والحمية ، جميعها ماتت ؟!!! pic.twitter.com/AAAN6t7VM9 — الجنرال مبارك الخيارين🇶🇦 (@Mubarak_K_QTR) July 11, 2022

كما عبر ضابط الشرطة القطري المتقاعد، محمد الصرامي، على الفيديو بالقول:” حسبي الله ونعم الوكيل لا وطنية ولا حمية ولا دفاع عن الوطن المصلحة هي الأهم يعني مصالحهم فوق كل شيء هذا واحد يا ابو محمد وفي الأيام القادمة سوف تجد من هذاي الاحالة كثير ويدعون حبهم للوطن ويتغنون في الوطن مع الأسف الشديد”.

حسبي الله ونعم الوكيل لا وطنية ولا حمية ولا دفاع عن الوطن المصلحة هي الأهم يعني مصالحهم فوق كل شيء هذا واحد يا ابو محمد وفي الأيام القادمة سوف تجد من هذاي الاحالة كثير ويدعون حبهم للوطن و يتغنون في الوطن مع الأسف الشديد — 🇶🇦 محمد الصرامي 🇶🇦 (@_iloveqatar2022) July 11, 2022

واستنكر المغرد، عبدالله الكواري، ما فعله “الكبيسي” بالقول: “اختار الشهرة على حساب وطنه”.

اختار الشهرة على حساب وطنه — عبدالله الكواري (@QR575) July 11, 2022

وقالت المغردة القطرية، نورة، معبرة عن غضبها مما رأته: “اول شي الشرهه على الكبيسي الي نسى كل شي وراح عند تروك لذلك من راح هناك اتضح لنا انه عديم شعور واحساس ويستقبل كلاب قطر ، ثاني شي الكل صار يعرف ان ( ماعندك مشكله سب واقذف والعن واطعن وتعال قطر وخذ رااااااحتك ( أمن و أمان ) ومب كفو حد يغلط عليك”.

اول شي الشرهه على الكبيسي

الي نسى كل شي وراح عند تروك لذلك من راح هناك اتضح لنا انه عديم شعور واحساس ويستقبل كلاب قطر ، ثاني شي الكل صار يعرف ان ( ماعندك مشكله سب واقذف والعن واطعن وتعال قطر وخذ رااااااحتك ( أمن و أمان ) ومب كفو حد يغلط عليك — نــــــوره (@Alnoory484) July 11, 2022

أما المغردة “جمانة” فغردت قائلة: “العدو لا يرجع صديق مهم كان طال الزمن او قصر .. المفروض الاانتربول يستقبله ويحاسبه على كلامه .. لو هاذا متكلم عن ال سعود كان اختفي من ساحه الاعلاميه ورمي في السجن ولكن مانقول الا حسبي الله ونعم الوكيل الله يحاسبه على اقواله المطبل”.