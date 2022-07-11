أحدهما جثة طفل.. شرطة عمان تعثر على شخصين من الأسرة المفقودة بمنطقة المغسيل

وطن- أعلنت شرطة عمان السلطانية، أن فرق البحث والإنقاذ تمكنت من العثور على شخصين من الأسرة المفقودة في منطقة المغسيل.

ومن بين الشخصين الذين عثر عليهما، أحد الأطفال الثلاثة المفقودين، وتبين أنه مفارقٌ للحياة.

فِرَق البحث والانقاذ تتمكن من العثور على شخصين بينهما أحد الأطفال الثلاثة من الأسرة المفقودة في منطقة المغسيل وهو مفارقٌ للحياة، ولا تزال جهود البحث مستمرة عن الثلاثة الباقين من قِبل الفِرق المُختصّة#شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/HE65dtl4wj — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) July 12, 2022

وأشارت الشرطة العمانية، إلى أنه لا تزال جهود البحث مستمرة عن الثلاثة الباقين من قِبل الفِرق المُختصّة.

وكان مركز العمليات المُوّحد لمتابعة الجهود الوطنية للبحث عن المفقودين في منطقة المغسيل بمحافظة ظفار، قد استعرض الخطط وسُبُل البحث الأنجع للعثور على الأسرة المفقودة في ظل التحديات التي تواجهها فرق البحث بسبب الظروف المناخية وحالة اضطراب البحر وشدة الرياح.

مركز العمليات المُوّحد لمتابعة الجهود الوطنية للبحث عن المفقودين في منطقة المغسيل بمحافظة ظفار، يستعرض الخطط وسُبُل البحث الأنجع للعثور على الأسرة المفقودة في ظل التحديات التي تواجهها فرق البحث بسبب الظروف المناخية وحالة اضطراب البحر وشدة الرياح#شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/lPSt6w3QAL — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) July 12, 2022

وعرضت الشرطة العمانية، لقطات من اجتماعات مركز العمليات لمتابعة هذه الأعمال، وما يتم تنفيذه في هذا الصدد.

وأمس الأول الأحد، أعلنت شرطة عمان السلطانية، انجراف عائلة آسيوية مكونة من خمسة أشخاص بفعل قوة الأمواج بينهم ثلاثة أطفال في منطقة المغسيل بمحافظة ظفار وسقوطهم في البحر.

انجراف عائلة آسيوية مكونة من خمسة أشخاص بفعل قوة الأمواج بينهم ثلاثة أطفال بعد تخطيهم حاجز الأمان بالجرف الصخري في منطقة المغسيل بمحافظة ظفار وسقوطهم في البحر، ويتم المتابعة من قِبل فِرق البحث والانقاذ#شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/9yJ1QykJJC — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) July 10, 2022

وأكدت الشرطة، استمرار جهود البحث عن العائلة الآسيوية التي تضم خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال، ممن فقدوا في منطقة المغسيل بمحافظة ظفار إثر انجرافهم إلى البحر بفعل ارتطام الأمواج بعد تجاوزهم لسياج الأمان على الجرف الصخري بالمنطقة.

استمرار جهود البحث عن العائلة الآسيوية المتكونة من خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال المفقودين بمنطقة المغسيل بمحافظة ظفار إثر انجرافهم إلى البحر بفعل ارتطام الأمواج بعد تجاوزهم لسياج الأمان على الجرف الصخري بالمنطقة #شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) July 11, 2022

في شأن متصل، أعلنت شرطة عمان تسجيل ست حالات غرق لأطفال بمجرى وادي عندام بولاية سناو بمحافظة شمال الشرقية.

جاء ذلك إثر قيامهم بالسباحة في الِبرك المائية بمجرى الوادي، وتم إخراجهم وأحدهم مفارقٌ للحياة، وحالة اثنين منهما حرجة، واستقرار حالة الثلاثة الباقين.

تسجيل ٦ حالات غرق لأطفال بمجرى وادي عندام بولاية سناو بمحافظة شمال الشرقية إثر قيامهم بالسباحة في الِبرك المائية بمجرى الوادي، وتم إخراجهم وأحدهم مفارقٌ للحياة، وحالة اثنين منهما حرجة، واستقرار حالة الثلاثة الباقين#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) July 11, 2022

كما تم تسجيل حالتي غرق لوافدين اثنين بمجرى وادي العربيين بولاية قريات بمحافظة مسقط، وتم استخراج احدهما وهو مفارقٌ للحياة، ولا يزال البحث عن الآخر من قِبل فِرق البحث والإنقاذ.

تسجيل حالتي غرق لوافدين اثنين بمجرى وادي العربيين بولاية قريات بمحافظة مسقط، تم استخراج احدهما وهو مفارقٌ للحياة، ولا يزال البحث عن الآخر من قِبل فِرق البحث والانقاذ #شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) July 11, 2022

وسبق أن تمكن فريق الإنقاذ المائي بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة ‎ظفار، يوم السبت، من العثور على الغريق في منطقة وادي دربات بولاية ‎طاقة وهو مفارق للحياة.

في إطار مشابه، نجحت فرق البحث والإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف في محافظة شمال الباطنة، في العثور على أحد المفقودين في مجرى وادي عاهن بولاية صحار، وهو مفارق للحياة.