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أحدهما جثة طفل.. شرطة عمان تعثر على شخصين من الأسرة المفقودة بمنطقة المغسيل

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
العثور على جثة طفل في المغسيل watanserb.com
العثور على جثة طفل في المغسيل

وطن- أعلنت شرطة عمان السلطانية، أن فرق البحث والإنقاذ تمكنت من العثور على شخصين من الأسرة المفقودة في منطقة المغسيل.

ومن بين الشخصين الذين عثر عليهما، أحد الأطفال الثلاثة المفقودين، وتبين أنه مفارقٌ للحياة.

وأشارت الشرطة العمانية، إلى أنه لا تزال جهود البحث مستمرة عن الثلاثة الباقين من قِبل الفِرق المُختصّة.

وكان مركز العمليات المُوّحد لمتابعة الجهود الوطنية للبحث عن المفقودين في منطقة المغسيل بمحافظة ظفار، قد استعرض الخطط وسُبُل البحث الأنجع للعثور على الأسرة المفقودة في ظل التحديات التي تواجهها فرق البحث بسبب الظروف المناخية وحالة اضطراب البحر وشدة الرياح.

وعرضت الشرطة العمانية، لقطات من اجتماعات مركز العمليات لمتابعة هذه الأعمال، وما يتم تنفيذه في هذا الصدد.

وأمس الأول الأحد، أعلنت شرطة عمان السلطانية، انجراف عائلة آسيوية مكونة من خمسة أشخاص بفعل قوة الأمواج بينهم ثلاثة أطفال في منطقة المغسيل بمحافظة ظفار وسقوطهم في البحر.

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وأكدت الشرطة، استمرار جهود البحث عن العائلة الآسيوية التي تضم خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال، ممن فقدوا في منطقة المغسيل بمحافظة ظفار إثر انجرافهم إلى البحر بفعل ارتطام الأمواج بعد تجاوزهم لسياج الأمان على الجرف الصخري بالمنطقة.

في شأن متصل، أعلنت شرطة عمان تسجيل ست حالات غرق لأطفال بمجرى وادي عندام بولاية سناو بمحافظة شمال الشرقية.

جاء ذلك إثر قيامهم بالسباحة في الِبرك المائية بمجرى الوادي، وتم إخراجهم وأحدهم مفارقٌ للحياة، وحالة اثنين منهما حرجة، واستقرار حالة الثلاثة الباقين.

كما تم تسجيل حالتي غرق لوافدين اثنين بمجرى وادي العربيين بولاية قريات بمحافظة مسقط، وتم استخراج احدهما وهو مفارقٌ للحياة، ولا يزال البحث عن الآخر من قِبل فِرق البحث والإنقاذ.

وسبق أن تمكن فريق الإنقاذ المائي بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة ‎ظفار، يوم السبت، من العثور على الغريق في منطقة وادي دربات بولاية ‎طاقة وهو مفارق للحياة.

في إطار مشابه، نجحت فرق البحث والإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف في محافظة شمال الباطنة، في العثور على أحد المفقودين في مجرى وادي عاهن بولاية صحار، وهو مفارق للحياة.

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المصدرتويتر, رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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