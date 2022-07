نوفاك دجوكوفيتش يُتوج بلقب ويمبلدون للمرة ال7 في مسيرته (فيديو)

وطن- تُوج الصربي المخضرم نوفاك دجوكوفيتش 35 عاماً، ببطولة ويمبلدون لكرة التنس المفتوح، للمرة ال7 في مسيرته وال4 توالياً، بعد فوزه المثير على الأسترالي نيك كيريوس في نهائي البطولة، المقامة في العاصمة البريطانية (لندن).

نوفاك دجوكوفيتش بطل ويمبلدون

وحقق أسطورة كرة التنس دجوكوفيتش باللقب ال21 في تاريخ مسيرته الاحترافية في عالم كرة المضرب، بعد تحقيق الفوز على الأسترالي كيريوس بنتيجة 3 -1.

وكان الإسباني المخضرم نادال صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب في بطولات جراند سلام الكبرى، برصيد 22 لقباً، قد انسحب من دور النصف النهائي من البطولة الدولية بسبب الإصابة على مستوى عضلات البطن، ليتأهل كيريوس إلى نهائي البطولة لأول مرة في مسيرته.

كما وجاء السويسري روجر فيدرير في ثالث جدول الترتيب خلف الصربي دجوكوفيتش والإسباني نادال، برصيد 20 لقباً طوال مشواره في عالم الكرة الصفراء.

خسارة أنس جابر

وكانت نجمة تونس أنس جابر، قد خسرت لقب بطولة ويمبلدون للتنس المفتوح، السبت، أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا بنتيجة 2-1.

كما وتعد التونسية جابر أول عربية وأفريقية قد وصلت إلى نهائي بطولة ويمبلدون في تاريخ مسيرتها الاحترافية في كرة المضرب. إلى جانب تأهلها قبل ذلك إلى ربع نهائي البطولة قبل ذلك.

So long Wimbledon & England!! ❤️🙏

Made memories for life here. Until next time! 🙌 Signing off for now!✌️ #TeamOJ 🇹🇳 pic.twitter.com/QZQeQI8jWR — Ons Jabeur (@Ons_Jabeur) July 10, 2022

ومن الجدير بالذكر، بأن بطولة ويمبلدون لكرة المضرب هي أقدم بطولة في رياضة كرة التنس، التي تأسست عام 1877. التي تقام كل عام في العاصمة البريطانية.

