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رياضة

نوفاك دجوكوفيتش يُتوج بلقب ويمبلدون للمرة ال7 في مسيرته (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
دجوكوفيتش يتوج ببطولة ويمبلدون للمرة ال7 في مسيرته watanserb.com
دجوكوفيتش يتوج ببطولة ويمبلدون للمرة ال7 في مسيرته

وطن- تُوج الصربي المخضرم نوفاك دجوكوفيتش 35 عاماً، ببطولة ويمبلدون لكرة التنس المفتوح، للمرة ال7 في مسيرته وال4 توالياً، بعد فوزه المثير على الأسترالي نيك كيريوس في نهائي البطولة، المقامة في العاصمة البريطانية (لندن).

نوفاك دجوكوفيتش بطل ويمبلدون

وحقق أسطورة كرة التنس دجوكوفيتش باللقب ال21 في تاريخ مسيرته الاحترافية في عالم كرة المضرب، بعد تحقيق الفوز على الأسترالي كيريوس بنتيجة 3 -1.

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وكان الإسباني المخضرم نادال صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب في بطولات جراند سلام الكبرى، برصيد 22 لقباً، قد انسحب من دور النصف النهائي من البطولة الدولية بسبب الإصابة على مستوى عضلات البطن، ليتأهل كيريوس إلى نهائي البطولة لأول مرة في مسيرته.

كما وجاء السويسري روجر فيدرير في ثالث جدول الترتيب خلف الصربي دجوكوفيتش والإسباني نادال، برصيد 20 لقباً طوال مشواره في عالم الكرة الصفراء.

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خسارة أنس جابر

وكانت نجمة تونس أنس جابر، قد خسرت لقب بطولة ويمبلدون للتنس المفتوح، السبت، أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا بنتيجة 2-1.

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كما وتعد التونسية جابر أول عربية وأفريقية قد وصلت إلى نهائي بطولة ويمبلدون في تاريخ مسيرتها الاحترافية في كرة المضرب. إلى جانب تأهلها قبل ذلك إلى ربع نهائي البطولة قبل ذلك.

ومن الجدير بالذكر، بأن بطولة ويمبلدون لكرة المضرب هي أقدم بطولة في رياضة كرة التنس، التي تأسست عام 1877. التي تقام كل عام في العاصمة البريطانية.

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المصدروطن + ويمبلدون
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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