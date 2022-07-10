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مفاجأة عن بوتين وعشيقته “الحامل” لاعبة الجمباز! (صور)

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
بوتين ينتظر ابنة من عشيقته السابقة ألينا كابيفا watanserb.com
بوتين ينتظر ابنة من عشيقته السابقة ألينا كابيفا

وطن– كشف تقرير للقناة الإخبارية الروسية General SVR Telegram، التي يقال إنها تدار من قبل المطلعين على الكرملين، أن فلاديمير بوتين ينتظر ابنة من عشيقته السابقة في الجمباز، ألينا كابيفا.

يقال إن بوتين، البالغ من العمر 69 عامًا هو بالفعل أب لطفلين من لاعبة الجمباز الإيقاعي الأولمبية السابقة ألينا كابيفا.

 وقال التقرير “لقد أبلغنا سابقا أن ألينا كابيفا، عشيقة الزعيم الروسي، حامل”.

وأضاف “بالأمس أصبح جنس المولود معروفا، إنها بنت”.

وبحسب المصدر، فإن هذه الأخبار لم تسعد على الإطلاق رئيس روسيا الذي قال إنه “كان لديه بالفعل عدد كاف من الأبناء، خاصة البنات.”

حياة بوتين السرية

فيما يتعلق بحياته الشخصية، دائما ما يشتهر الرئيس الروسي بتحفظه حيث لا يعرف بالضبط عدد أطفاله، وفقا لما أوردته صحيفة ذا صن البريطانية.

رزق بوتين وزوجته ليودميلا بوتين بماريا وكاترينا، وهما الابنتان الوحيدتان المعترف بهما رسمياً.

تبلغ الإبنة الكبرى ماريا فوروتسوفا، 37 عامًا، وهي سيدة أعمال.

أما الصغرى كاترينا تيخونوفا، تبلغ من العمر 35 عاما كانت راقصة سابقة وكانت كذلك تدير مركزا للبحوث الرياضية في جامعة موسكو الحكومية.

ماريا فوروتسوفا وكاترينا تيخونوفا

لم يعترف بوتين قط بوجود علاقة تجمعه بكابيفا التي قيل في وقت سابق أنها مختبئة في سويسرا مع أطفالها.

ذكرت صحيفة محلية أن لديها ولدًا أنجبته هناك في عام 2015 وآخر في موسكو في عام 2019.

وهذا يعني أن بوتين لديه ولدان يبلغان من العمر سبعة أعوام وأصبح لديه الآن ثلاثة من عشيقته الحامل.

كما يعتقد أن بوتين أنجب ابنة ثالثة من عشيقة أخرى، وهي لويزا روزوفا، تبلغ من  18 عامًا، تشتغل كمصممة أزياء.

لويزا روزوفا

لم يتحدث الرئيس الروسي أبدا عن لويزا، التي أصبحت نجمة على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أن كشفتها وسائل الإعلام العام الماضي. حيث لديها كذلك ما يقرب من 100 ألف متابع على انستغرام.

يفترض أن علاقة الرئيس الروسي بسفيتلانا كريفونوجيخ (والدة لويزا) قد انتهت في الوقت الذي ارتبط فيه لأول مرة بشكل رومانسي مع لاعبة الجمباز الحائزة على الميدالية الذهبية الأولمبية كابيفا، التي تبلغ من العمر 30 عامًا.

المصدرذا صن البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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