مصر تطلب من إسرائيل إفادة عاجلة بشأن مقبرة جماعية لجنود مصريين.. ما القصة؟

وطن- قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إنه تم تكليف السفارة المصرية في تل أبيب بالتواصل مع سلطات الاحتلال لتقصي حقيقة ما يتم تداوله إعلامياً بشأن مقبرة جماعية عثر عليها بالضفة الغربية المحتلة، لجنود مصريين قتلوا في حرب 1967.

السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم الخارجية، قال إن السفارة المصرية في الأراضي المحتلة ستطالب بتحقيق لاستيضاح مدى مصداقية هذه المعلومات وإفادة السلطات المصرية بشكل عاجل بالتفاصيل ذات الصلة.

وعبر صفحتها الرسمية بفيسبوك، أوضحت الخارجية أن الأمر يأتي رداً على سؤال بشأن ما تردد في الصحافة الإسرائيلية اتصالاً بوقائع تاريخية حدثت في حرب عام ١٩٦٧، وأكدت أن السفارة المصرية في إسرائيل مستمرة في متابعة هذا الموضوع.

وكانت صحيفة “هآرتس” العبرية ذكرت في تقرير لها، أن هناك مقبرة جماعية تضم 80 جندياً مصرياً حُرق منهم 20 جندياً ولم يُعلن عن مقتلهم خلال حرب الأيام الستة عام 1967.

جنود ماتوا حرقا

وبالإضافة إلى تقرير الصحيفة، نشر الكاتب الإسرائيلي يوسي ميلمان عدة تغريدات باللغة العبرية عن الكتيبة المصرية التي ضمت حوالي 100 جندي اشتبكوا مع قوات إسرائيلية في كيبوتس (تعاونية) نحشون الواقعة بالضفة الغربية المحتلة.

4/7 At least 20 Egyptian soldiers died in the bush fire "the fire spread quickly in the hot and dry bush, and they have no chance to escape" I was told by Zeen Bloch (now 90 years) who was the military commander of Nachshon, a left-wing Kibbutz>>> pic.twitter.com/MZezYpb21m

— Yossi Melman (@yossi_melman) July 7, 2022