مانع بن حمد اليامي .. تفاصيل اغتيال المعارض السعودي في لبنان

وطن- أفادت عدة حسابات موثقة وشخصيات عامة بتويتر، باغتيال الناشط والمعارض السعودي “مانع حمد مهذل اليامي” في لبنان.

اغتيال المعارض السعودي مانع حمد اليامي

وانتشر خبر اغتيال مانع اليامي على تويتر، دون صدور أي بيان أو تأكيدات رسمية بشأن هذا الأمر حتى الآن.

تم فجر اليوم اغتيال الناشط والمعارض السعودي مانع حمد مهذل اليامي بعدة طعنات قاتلة مما ادت لوفاته ومازالت التحقيقات جارية لمعرفت الاسباب مع العلم تم التعرف على الجناة وسوف يتم نشر كافة التفاصيل في وقت لاحق مع العلم احد الجناة كان يتردد على السفارة السعودية حسب الرصد والتتبع …. pic.twitter.com/fSLh6TtnuE — عبدالرحمن راضي السحيمي ( ابو بتال ) (@e7_9s) July 10, 2022

متداولوا الخبر ذكروا أن “اليامي” تم اغتياله غدرا بعدة طعنات قاتلة مما أدى لوفاته على الفور.

ووجه ناشطون أصابع الاتهام للنظام السعودي بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان، صاحب السجل الحقوقي الأسود، مذكرين بجرائمه السابقة في اغتيال الكاتب الراحل جمال خاشقجي، وتتبع المعارضين في الخارج.

اغتيال الناشط والمعارض السعودي مانع حمد مهذل اليامي في لبنان بعدة طعنات قاتلة مما ادت لوفاته. اذا لم تيقتل في السفارة يتم الاغتيال في الشارع ومن قبل نفس العصابة. pic.twitter.com/39Tjk2YdRz — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) July 10, 2022

حزب التجمع الوطني يؤكد

هذا وأكد حزب التجمع الوطني السعودي المعارض، اغتيال العضو المؤسس في الحزب، مانع آل مهذل اليامي.

وقال الحزب في بيان نشره على صفحته الرسمية بتويتر:”ينعي حزبالتجمعالوطني أحد أعضائه المؤسسين مانع بن حمد آل مهذل اليامي. والذي تم اغتياله في ظروف شائكة يوم، أمس السبت، في لبنان، ويعزّي أسرة الفقيد ومحبيه ورفاقه داخل الحزب وخارجه.”

عاجل – أغتيال العضو المؤسس في الحزب، مانع آل مهذل اليامي ينعي #حزب_التجمع_الوطني أحد أعضائه المؤسسين مانع بن حمد آل مهذل اليامي والذي تم اغتياله في ظروف شائكة يوم أمس السبت في لبنان، ويعزّي أسرة الفقيد ومحبيه ورفاقه داخل الحزب وخارجه. pic.twitter.com/KQ9ozU2Czo — حزب التجمع الوطني (@The_NAAS) July 10, 2022

وأكد الكاتب عباس الضالعي عبر حسابه بتويتر، خبر اغتيال المعارض السعودي في لبنان، وكتب:”اغتيال الناشط والمعارض السعودي مانع حمد مهذل اليامي في لبنان بعدة طعنات قاتلة مما أدت لوفاته.”

وتابع ملمحا لتورط النظام السعودي وكذلك جريمة اغتيال خاشقجي:”إذا لم يقتل في السفارة يتم الاغتيال في الشارع.. ومن قبل نفس العصابة.”

الناشط عبدالرحمن راضي السحيمي، ذكر من جانبه أنه “تم التعرف على الجناة. وسوف يتم نشر كافة التفاصيل في وقت لاحق.”، مضيفا: “مع العلم احد الجناة كان يتردد على السفارة السعودية حسب الرصد والتتبع.”

مانع اليامي عضو مؤسس بحزب التجمع الوطني

الداعية السعودي سعيد بن ناصر الغامدي، أكد هو الآخر عبر حسابه بتويتر خبر “جريمة اغتيال الناشط والمعارض مانع بن حمد بن مهذل اليامي من قبيلة يام.”

جريمة اغتيال الناشط والمعارض مانع بن حمد بن مهذل اليامي من قبيلة #يام وهو عضو مؤسس في حزب التجمع الوطني. وقد اغتيل اليوم طعناً بسكين في #لبنان فهل اغتياله حصل بصفقة مع حزب الله بعد التفاهمات الأخيرة مع النظام السعودي ؟ pic.twitter.com/GLWJxNhy60 — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) July 10, 2022

وأوضح “الغامدي” كذلك أن “اليامي” هو عضو مؤسس في “حزب التجمع الوطني”، وأنه اغتيل اليوم طعناً بسكين في لبنان.

وتساءل الداعية السعودي في نهاية تغريدته:”فهل اغتياله حصل بصفقة مع حزب الله بعد التفاهمات الأخيرة مع النظام السعودي؟”

اتهامات لحزب الله

الناشطة السعودية البارزة علياء الحويطي، وجهت الاتهام لحزب الله وقالت:”حزب الله اللبناني مسوؤل مسوؤلية مباشرة عن اغتيال مانع حمد اليامي.. لماذا لم يحميه؟!”.

حزب الله اللبناني مسوؤل مسوؤليه مباشره في إغتيال مانع حمد مهذل الصقور اليامي لماذا لم يحميه!! والأهم لماذا الآن لايعلن عن مقتله !!وتفاصيل العمليه ويتحفظ على زوجته واولاده. #مبس_يقتل_المعارضين — علياء أبوتايه الحويطي (@Alya_Alhwaiti) July 10, 2022

وتابعت متسائلة:”والأهم لماذا الآن لا يعلن عن مقتله!! وتفاصيل العملية ويتحفظ على زوجته وأولاده.”

المغرد الشهير “مجتهد” ذكر في تعليقه على الجريمة أن “تصفية المعارضين السعوديين منهج انتهجه محمد بن سلمان بشكل وقح وفج.”

تصفية المعارضين السعوديين منهج انتهجه محمد بن سلمان بشكل وقح وفج هذا النظام الارهابي السعودي قام باغتيال المعارض مانع حمد مهذل اليامي في لبنان بعد تلقيه عدة طعنات قاتلة خالص تعازينا لأسرة الفقيد وندعوا الجميع للتحدث عن جرائم بن سلمان التي زادت عن حدها، إنه نظام إرهابي

– pic.twitter.com/ipvoTXLTf1 — مجتهد (@mejtaahidd) July 10, 2022

وأوضح أن “هذا النظام الارهابي السعودي قام باغتيال المعارض مانع حمد مهذل اليامي في لبنان، بعد تلقيه عدة طعنات قاتلة.”

ودعا “مجتهد” الجميع للتحدث عن جرائم محمد بن سلمان التي زادت عن حدها، ووصف نظامه بأنه “نظام إرهابي”.

وتساءل منير المحجري:”هل باع حزب الله اللبناني المعارض السعودي مانع حمد اليامي مقابل دعم سعودي للحكومة القادمة؟”

وأوضح:”يذكر ان مانع اليامي وجد مقتولا في الضاحية الجنوبية معقل حزب الله.”

مسح جميع تغريدات مانع اليامي من حسابه بتويتر

ناشط آخر لفت إلى أنه تم مسح جميع تغريدات المعارض السعودي مانع حمد آل مهذل من حسابه بتويتر، الأحد، بعد اغتياله. وتساءل:”هل من قام بذلك عملاء السفارة السعودية بعد اغتيالة والحصول على جهازه.”

تم مسح جميع تغريدات المعارض السعودي مانع حمد آل مهذل من حسابه بتويتر اليوم بعد اغتيالة رحمه الله هل من قام بذلك عملاء السفارة السعودية بعد اغتيالة والحصول على جهازة ……. #لبنان pic.twitter.com/HIup09GE5S — عبدالرحمن راضي السحيمي ( ابو بتال ) (@e7_9s) July 10, 2022

جريمة اغتيال خاشقجي

وأعاد حادث اغتيال “اليامي” للأذهان جريمة اغتيال جمال خاشقجي في 2 أكتوبر 2018، في القنصلية السعودية بتركيا حيث تم قتله وتقطيعه ولم يعثر له على جثة حتى الآن.

وظل مقتل جمال خاشقجي غير رسمي، حتى صدر بيان من النيابة العامة السعودية في 20 أكتوبر 2018، اعترف بالحادثة وكشف عن ظروف الجريمة من وجهة النظر السعودية التي تخدم النظام.

تم اغتيال #مانع_حمد_اليامي ولا ننسى اغتيال ابوصلاح رحمه الله فالقاتل واحد واذا لم يوقفه الجميع عن حده سيزيد ولن يهتم لاحد

#مبس_يقتل_المعارضين pic.twitter.com/Wk2DX49X4J — مُصلح الحريات (@mosl71) July 10, 2022

وقال مسؤولون سعوديون وقتها إن الصحفي قتل في “عملية مارقة” قام بها فريق من العملاء أرسل لإقناعه بالعودة إلى المملكة.

في حين قال مسؤولون أتراك إن العملاء تصرفوا بناء على أوامر من أعلى المستويات في الحكومة السعودية.

وقال مسؤولون أتراك إن 15 سعوديا، برفقة ثلاثة من عناصر المخابرات، وصلوا إلى أسطنبول قبل أيام من اغتيال خاشقجي. وقامت هذه المجموعة بإزالة كاميرات المراقبة والمواد التي سجلتها داخل القنصلية السعودية قبل وصول الصحفي الذي لقي مصرعه في المبنى.

وقال المحامي العام في أسطنبول عرفان فيدان في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 إن خاشقجي خُنق وقطعت جثته بعد دخوله القنصلية بقليل.

وفي مقال كتبه في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن التحقيقات كشفت أن جمال خاشقجي “قتل بدم بارد على يد فريق قتل، وكان القتل عمدا مع سبق الإصرار”.

لكن الآن وبعد المصالحة بين السعودية وتركيا، يبدو أنه تم إغلاق ملف جمال خاشقجي للأبد والذي سلمته تركيا للقضاء السعودي.