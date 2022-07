لوكا يوفيتش يرحل عن ريال مدريد و5 لاعبين على قائمة الانتظار

وطن- رحل النجم الصربي لوكا يوفيتش 24 عاماً، عن صفوف نادي ريال مدريد، بعد مسيرة مخيبة للآمال، لينتقل إلى نادي فيورنتينا الإيطالي، مع وضع إدارة الملكي 5 لاعبين آخرين على قائمة مغادرة قلعة ملعب ( سنتياغو برنابيو).

وقالت صحيفة (آس) الإسبانية، بأن نادي ريال مدريد فتح باب الرحيل ل5 لاعبين آخرين، بعد انتقال يوفيتش إلى صفوف نادي فيورنتينا خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية (الميركاتو).

وأردفت الصحيفة، ” بعد رحيل الصربي يوفيتش، يتبعه 5 لاعبين آخرين في قائمة انتظار المغادرين عن صفوف الفريق الملكي”.

كما وأضافت، ” من اللاعبين المهددين بالرحيل عن ريال مدريد، وهم الإسباني ماركو أسينسيو، ومواطنه داني سيبايوس، والبرازيلي ماريانو دياز، والياباني كوبو ورينير”.

وكان ريال مدريد قد أعلن مع نهاية الموسم المنصرم، رحيل الويلزي غاريث بيل. الذي انتقل إلى صفوف نادي لوس أنجلوس الأمريكي مؤخراً، والبرازيلي مارسيلو، إلى جانب الإسباني إيسكو.

وفي السياق ذاته، قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في سوق الانتقالات، بأن نجم ريال مدريد لوكا يوفيتش انتقل إلى نادي فيورنتينا. بعد مسيرة محبطة له مع الفريق الملكي، حيث ظل حبيس دكة البدلاء.

Official, confirmed. Luka Jović joins Fiorentina on permanent deal from Real Madrid – contract until June 2024. 🟣🤝 #transfers

Fiorentina have also signed former Tottenham goalkeeper Pierluigi Gollini from Atalanta. pic.twitter.com/sbfsaYklgc

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 8, 2022