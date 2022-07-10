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لوكا يوفيتش يرحل عن ريال مدريد و5 لاعبين على قائمة الانتظار

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
انتقال يوفيتش إلى فيورنتينا الإيطالي watanserb.com
انتقال يوفيتش إلى فيورنتينا الإيطالي

وطن- رحل النجم الصربي لوكا يوفيتش 24 عاماً، عن صفوف نادي ريال مدريد، بعد مسيرة مخيبة للآمال، لينتقل إلى نادي فيورنتينا الإيطالي، مع وضع إدارة الملكي 5 لاعبين آخرين على قائمة مغادرة قلعة ملعب ( سنتياغو برنابيو).

وقالت صحيفة (آس) الإسبانية، بأن نادي ريال مدريد فتح باب الرحيل ل5 لاعبين آخرين، بعد انتقال يوفيتش إلى صفوف نادي فيورنتينا خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية (الميركاتو).

رحيل لوكا يوفيتش عن ريال مدريد

وأردفت الصحيفة، ” بعد رحيل الصربي يوفيتش، يتبعه 5 لاعبين آخرين في قائمة انتظار المغادرين عن صفوف الفريق الملكي”.

كما وأضافت، ” من اللاعبين المهددين بالرحيل عن ريال مدريد، وهم الإسباني ماركو أسينسيو، ومواطنه داني سيبايوس، والبرازيلي ماريانو دياز، والياباني كوبو ورينير”.

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وكان ريال مدريد قد أعلن مع نهاية الموسم المنصرم، رحيل الويلزي غاريث بيل. الذي انتقل إلى صفوف نادي لوس أنجلوس الأمريكي مؤخراً، والبرازيلي مارسيلو، إلى جانب الإسباني إيسكو.

عقد يوفيتش مع فيورنتينا

وفي السياق ذاته، قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في سوق الانتقالات، بأن نجم ريال مدريد لوكا يوفيتش انتقل إلى نادي فيورنتينا. بعد مسيرة محبطة له مع الفريق الملكي، حيث ظل حبيس دكة البدلاء.

كما وأفادت تقارير صحفية، بأن لوكا يوفيتش كلف 60 مليون يورو. من خزينة ريال مدريد، الذي انضم إلى صفوفه عام 2019. بعد التألق الملفت الذي ظهر مع نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني.

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وشارك نجم ريال مدريد يوفيتش في 36 مباراة في مختلف البطولات، مسجلاً 3 أهداف، قبل أن يعود إلى فرانكفورت على سبيل الموسم المنصرم. حيث خاض معه في 18 مباراة محرزاً 4 أهداف.

اتفاق ريال مدريد مع فيورنتينا

من جهته، قال نادي ريال مدريد في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر)، ” ريال مدريد وفيورنتينا توصلا إلى اتفاق بشأن انتقال لوكا يوفيتش”.

كما وأردف البيان، ” يعرب النادي عن خالص تقديره للعمل. الذي قام به اللاعب خلال فترة تواجده مع ريال مدريد، حيث فاز بلقب دوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني مرتين، وكأس السوبر مرتين”.

وكان نادي ريال مدريد الإسباني، قد تعاقد خلال سوق الانتقالات الصيفية ( الميركاتو)، مع الألماني أنطونيو روديجر القادم من نادي تشيلسي، والفرنسي أوريلين تشواميني القادم من صفوف فريق موناكو.

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المصدروطن + آس + نادي ريال مدريد
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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