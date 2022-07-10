لماذا يريد إيلون ماسك إنهاء صفقة تويتر؟

وطن –يتطلع إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وأغنى رجل في العالم، إلى الانسحاب من عرضه البالغ 44 مليار دولار لشراء منصة تويتر.

في رسالة أُرسِلت نسخة منها إلى هيئة البورصات والأوراق المالية الأمريكية، قال ماسك إنه يريد إنهاء الصفقة لأن الشركة قدمت بيانات خاطئة ومضللة أثناء المفاوضات.

من جهتها، أعلنت شركة تويتر أنها تنوي اتخاذ اجراءات قانونية بهدف إنفاذ الإتفاقية، وفقا لصحيفة انديان اكسبرس.

لماذا انسحب ماسك من الصفقة؟



كان إيلون ماسك قد أعرب خلال الأسابيع الأخيرة عن مخاوفه من وجود عدد أكبر من الحسابات الوهمية والبريد العشوائي على تويتر.

وطلب ماسك من الشركة تقديم أدلة على أن نسبة هذه الحسابات تشكل أقل من 5 في المئة من مجمل المستخدمين.

في الرسالة التي تم تقديمها للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، قال محامو ماسك إنه “منذ ما يقرب من شهرين، سعى ماسك للحصول على البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء تقييم مستقل لانتشار الحسابات المزيفة أو غير المرغوب فيها على منصة تويتر … لقد فشل تويتر أو رفض تقديم هذه المعلومات.”

كما جاء في الرسالة: “تجاهل تويتر أحيانا طلبات ماسك، وأحيانا رفضها لأسباب تبدو غير مبررة.وفي بعض الأحيان ادعى الامتثال بينما أعطى ماسك معلومات غير كاملة أو غير صالحة للاستعمال”.

كما زعم محامي ماسك أن تويتر انتهك الاتفاقية عندما أقال مدير إيرادات المنتج والمدير العام للمستهلكين وسرح ثلث فريق اكتساب المواهب.

في حين أن هاذان هما السببان الرئيسيان وراء قرار ماسك بإلغاء الصفقة، هناك أيضًا عدد من العوامل الخارجية لعبت دورًا في قراره منها انخفاض سعر سهم تسلا بأكثر من 24 في المائة منذ الإعلان عن الصفقة.



ماذا سيحدث الآن؟

من المرجح أن يؤدي قرار ماسك إلى نزاع قانوني مطول بين الملياردير والشركة حيث أوضحت منصة التواصل الاجتماعي أنها ستتابع الإجراءات القانونية لفرض شروط الصفقة.

من جهته، أعلن رئيس مجلس ادارة موقع تويتر بريت تايلور الجمعة أن الشركة “ملتزمة إتمام الصفقة بالسعر والشروط المتفق عليهما مع ماسك”.

مضيفا “نحن واثقون من أننا سننتصر” أمام القضاء.

رحلة ماسك للإستحواذ على تويتر

بدأ ماسك شراء أسهم تويتر في يناير 2022 وارتفعت حصته في الشركة إلى أكثر من 5 في المائة، مما يجعله أكبر مساهم فردي في الشركة.

في 4 أبريل، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تويتر باراج اجراوال أن ماسك سينضم إلى مجلس الإدارة.

ومع ذلك، بعد أربعة أيام فقط، في 9 أبريل، أخبر ماسك شركة التواصل الاجتماعي أنه لن يشغل مقعدًا في مجلس الإدارة، وبدلاً من ذلك قدم عرضًا مفاده إنه يريد جعل تويتر شركة خاصة.

في الأسابيع التي تلت ذلك، باع ماسك أسهم تسلا بحوالي 8.5 مليار دولار.

وجمع 7.1 مليار دولار لتمويل الصفقة من مستثمرين على غرار الأمير السعودي الوليد بن طلال.



بعد ذلك بوقت قصير، أعلن اجراوال أن اثنين من كبار المديرين التنفيذيين في تويتر سيغادران الشركة، كما أعلن عن تجميد التوظيف مع خفض التكاليف.

وكان قد صرح ماسك في 14 مايو أن الصفقة “معلقة مؤقتا”، لأنه كان ينتظر الحصول على بيانات حول عدد الحسابات المزيفة والمتطفّلة على تويتر.