قرار بتأجيل كأس العالم للأندية 2022 على الطاولة .. والهلال السعودي يُواجه الحرمان

وطن- أكدت تقارير صحفية سعودية، بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، يدرس تأجيل بطولة كأس العالم للأندية 2022، التي كان من المقرر إقامتها في شهر فبراير القادم.

وكشفت صحيفة (الاتحاد) السعودية، بأن اتحاد الفيفا لكرة القدم، يدرس ترحيل بطولة كأس العالم للأندية 2022. المقرر في فبراير المقبل، لتقام في شهري مارس أو إبريل أو في صيف 2023.

تأجيل كأس العالم للأندية 2022

وأضافت الصحيفة، ” قرار الفيفا بتأجيل كأس العالم للأندية، يأتي لأسباب تسويقية. ولكن لم تكشف عن أي تفاصيل بشأن هذا الأمر”.

خاص لـ #الاتحاد_الرياضي..#فيفا يدرس ترحيل مونديال #كأس_العالم_للأندية الذي كان مقرراً له فبراير المقبل ليقام بين مارس أو أبريل المقبلين أو في صيف 2023 pic.twitter.com/c6viaiQYeu — الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) July 9, 2022

اقرأ أيضاً:

كما وأردفت، ” الفيفا يحاول إنجاح منافسات كأس العالم للأندية، من خلال البحث عن راعي جديد قادر على تسويق البطولة بشكل قوي”.

وتابعت، ” هناك 3 أندية حسمت تأهلها للمشاركة في النسخة القادمة لمونديال الأندية، وهي ريال مدريد الإسباني، والوداد البيضاوي المغربي، وسياتل ساوندرز الأمريكي. فيما لم يحسم هوية ممثلي أمريكا الجنوبية وآسيا وأوقيانوسيا، إلى جانب مشاركة صاحب البلد المستضيف”.

حقيقة ترشيح الهلال السعودي

من جانبه، ذكر موقع (سعودي)، بأن نسخة كأس العالم للأندية ستقام في شهر يناير المقبل، أي قبل موعد نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا المقرر مع أواخر شهر فبراير 2023. وبالتالي سيشارك في المسابقة بصفته بطل آخر نسخة للبطولة الآسيوية.

#من_آسيا |

مصدر مطلع بـ AFC لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): " الكل يعلم أن بطولة كأس العالم للأندية تتبع للاتحاد الدولي لكرة القدم ، وأستطيع التأكيد أنه حتى هذه اللحظة لم تصلنا أي خطابات رسمية بشأن البطولة ومواعيدها وكذلك مستضيفها ، ولذلك لايمكن التعليق على أي شيء غير موجود". pic.twitter.com/01Qv7gwxdm — سلطان المهوس (@msultan444) July 10, 2022

اقرأ أيضاً:

وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نضال بحران، بشأن مشاركة الهلال السعودي ( الزعيم الآسيوي) في مسابقة كأس العالم للأندية 2022، ” لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي. حتى الآن بترشيح الهلال، للمشاركة في البطولة”.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨 || عاجل – الرياضية :

الاتحاد الاسيوي يدرس مشاركة بطل النسخة الماضية "الهلال" في كأس العالم للأندية المتوقع إقامتها في يناير أو فبراير ، بسبب صعوبة معرفة البطل الجديد pic.twitter.com/Sd3YlSzpj1 — مدرج الهلال (@modarajalhilal) July 3, 2022

وأضاف بحران، ” نحن لا نعلق على الفرضيات حتى الآن، كما لا يوجد أي شيء يتعلق بالمونديال. لم يحدد بعد موعد انطلاق كأس العالم للأندية”.

🗣 سعود الصرامي :

خبر…

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم جاءه خطاب من اتحاد القدم الدولي أن كاس العالم للأندية سيقام في شهر يناير القادم .. والاتحاد الآسيوي اختار الهلال لتمثيل آسيا بصفته بطل آسيا

الحصاد الرياضي …

@L9arami pic.twitter.com/xyzXUZ1Rjq — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) July 3, 2022

ومن الجدير بالذكر، بأن الهلال السعودي قد توج في الآونة الأخيرة، بلقب الدوري السعودي للمرة الثالثة على التوالي، بعد منافسة قوية ومحتدمة مع اتحاد جدة وصيف الدوري الممتاز.

قد يهمك أيضاً: