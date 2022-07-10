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رياضة

قرار بتأجيل كأس العالم للأندية 2022 على الطاولة .. والهلال السعودي يُواجه الحرمان

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
الفيفا يدرس قرار تأجيل نسخة كأس العالم للأندية 2022 watanserb.com
الفيفا يدرس قرار تأجيل نسخة كأس العالم للأندية 2022

وطن- أكدت تقارير صحفية سعودية، بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، يدرس تأجيل بطولة كأس العالم للأندية 2022، التي كان من المقرر إقامتها في شهر فبراير القادم.

وكشفت صحيفة (الاتحاد) السعودية، بأن اتحاد الفيفا لكرة القدم، يدرس ترحيل بطولة كأس العالم للأندية 2022. المقرر في فبراير المقبل، لتقام في شهري مارس أو إبريل أو في صيف 2023.

تأجيل كأس العالم للأندية 2022

وأضافت الصحيفة، ” قرار الفيفا بتأجيل كأس العالم للأندية، يأتي لأسباب تسويقية. ولكن لم تكشف عن أي تفاصيل بشأن هذا الأمر”.

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كما وأردفت، ” الفيفا يحاول إنجاح منافسات كأس العالم للأندية، من خلال البحث عن راعي جديد قادر على تسويق البطولة بشكل قوي”.

وتابعت، ” هناك 3 أندية حسمت تأهلها للمشاركة في النسخة القادمة لمونديال الأندية، وهي ريال مدريد الإسباني، والوداد البيضاوي المغربي، وسياتل ساوندرز الأمريكي. فيما لم يحسم هوية ممثلي أمريكا الجنوبية وآسيا وأوقيانوسيا، إلى جانب مشاركة صاحب البلد المستضيف”.

حقيقة ترشيح الهلال السعودي

من جانبه، ذكر موقع (سعودي)، بأن نسخة كأس العالم للأندية ستقام في شهر يناير المقبل، أي قبل موعد نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا المقرر مع أواخر شهر فبراير 2023. وبالتالي سيشارك في المسابقة بصفته بطل آخر نسخة للبطولة الآسيوية.

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وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نضال بحران، بشأن مشاركة الهلال السعودي ( الزعيم الآسيوي) في مسابقة كأس العالم للأندية 2022، ” لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي. حتى الآن بترشيح الهلال، للمشاركة في البطولة”.

وأضاف بحران، ” نحن لا نعلق على الفرضيات حتى الآن، كما لا يوجد أي شيء يتعلق بالمونديال. لم يحدد بعد موعد انطلاق كأس العالم للأندية”.

ومن الجدير بالذكر، بأن الهلال السعودي قد توج في الآونة الأخيرة، بلقب الدوري السعودي للمرة الثالثة على التوالي، بعد منافسة قوية ومحتدمة مع اتحاد جدة وصيف الدوري الممتاز.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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