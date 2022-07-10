عن أسعار تذاكر الطيران .. خبر غير سارّ من مدير اتحاد النقل الجوي الدولي

وطن – حذر ويلي والش الرئيس السابق للخطوط الجوية البريطانية والمدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا)، من أن أسعار تذاكر الطيران سترتفع “بلا شك” مع ارتفاع التضخم في تكاليف الوقود.

وقال “والش”، إن تكاليف أسعار تذاكر الطيران المتزايدة سيتحملها المسافرون.

وقفزت أسعار النفط مؤخرًا مع تعطل الإمدادات بسبب الحرب في أوكرانيا، في حين أن التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد يعزز الطلب في الوقت نفسه.

وقال في برنامج “صنداي مورنينغ” على “بي بي سي” إن “الطيران سيكون أكثر تكلفة بالنسبة للمستهلكين بلا شك”. مضيفًا أن “ارتفاع أسعار النفط” سينعكس على ارتفاع أسعار التذاكر.

تأتي التكاليف المرتفعة التي ستتكبدها العائلات التي تتطلع إلى حجز عطلات على رأس مجموعة من حالات التأخير والإلغاء التي اضطروا لتحملها حتى الآن في صيف فوضوي بالنسبة لصناعة الطيران.

وشهدت الإلغاءات ارتفاعًا في المنافسة على الرحلات التي لا تزال قائمة، مما أدى إلى زيادة الضغط على الأسعار.

يواجه العالم ما يشبه عاصفة كاملة فيما يتعلق بأسعار النفط، حيث تحاول الدول وقف إدمانها على النفط الروسي والتنافس على مصادر جديدة.

القضية حادة للغاية لدرجة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يسافر إلى المملكة العربية السعودية – وهي دولة سبق أن وصفها بأنها “دولة منبوذة” بعد مقتل مراسل صحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي في عام 2018 – الأسبوع المقبل للطلب منها زيادة إنتاج النفط.

كما قال قادة الاتحاد الأوروبي إنهم سيوقفون معظم واردات النفط الروسية بحلول نهاية عام 2022.

الغاء رحلات جوية

تقول صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “ستكون هذه الأخبار غير مريحة للسكان الذين يعيشون تحت مسارات الطيران في مطار هيثرو. والذين ظلوا مستيقظين حتى بعد منتصف الليل بسبب زيادة الرحلات الليلية المتأخرة بسبب الاضطرابات في قطاع الطيران”.

اعتذر مطار غرب لندن للأشخاص الذين يعانون من “اضطرابات أكبر” لأن المزيد من الطائرات تصل وتغادر في وقت متأخر عما هو مخطط له.

انخفض الالتزام بمواعيد الرحلات في الأشهر الأخيرة حيث تكافح شركات الطيران والمطارات للتعامل مع الارتفاع في الطلب على السفر.

ووصلت ثلاث طائرات مساء السبت إلى مطار هيثرو بعد منتصف الليل.

وكانت آخر رحلة طيران تابعة للخطوط الجوية البريطانية من كالاماتا باليونان وهبطت في الساعة 12.31 صباحًا، متأخرة أكثر من ساعتين عن الموعد المحدد لها.

وفي الوقت نفسه، ينبغي إخبار الركاب الذين تم إلغاء رحلاتهم الصيفية للخطوط الجوية البريطانية في محاولة للمساعدة في تخفيف الاضطراب قريبًا عن الرحلات التي تأثرت. وفقًا لرئيس تنفيذي سابق في الخطوط الجوية البريطانية.

قد يتأثر عشرات الآلاف من الركاب بخطوة إلغاء مئات الرحلات في هيثرو وجاتويك.

وقال “والش”: “أتمنى أن يتم الإعلان عن تلك الرحلات التي تم إلغاؤها بسرعة كبيرة”.

كما قال: “أنا مندهش من عدم الإعلان عنها. أعتقد أنه كان يجب الإعلان عنها بمجرد أن أوضحوا أنه سيتم إلغاؤها”.

وأضاف: “أعتقد أنه من الصواب أن تتم هذه الإلغاءات مبكرًا. لأن ذلك على الأقل سيسمح لشركات الطيران وعملائها بالتكيف مع الجداول الزمنية المنقحة”.

وتابع: “في كثير من الحالات، أتخيل أنه سيكون لديك أقل من 20 في المائة من المقاعد في تلك الرحلات المحجوزة.”