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اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الاثنين 11 يوليو 2022

باسل النجار
كتب باسل النجار
سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم watanserb.com
سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم

وطن- سجلت أسعار الذهـب في سلـطنة عمان اليوم، الاثنين 11 يوليو 2022، انخفاضا طفيفا في مختلف الأعيرة التي يتم التعامل بها في السلطنة.

أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم

بلغ سعـر الذهــب عيار 24 بالريال العماني اليوم 21.57 ريالا للجرام، ما يعادل 56.04 دولارا.

بينما جاء سـعــر الذهــب عيار 22 عند 19.78 ريال للجرام ما يعادل 51.37 دولارًا.

وبلغ سعــر ذهـب عيار 21 سعره بالريال العماني 18.88 ريال بما يعادل 49.11 دولار، فيما جاء عيار 18 عند 16.21 ريالا، أي ما يعادل 49.03 دولارا.

وبلغ سعر عيار 14 لأسعـار الذهب في سلطنة عمان، 12.58 ريال بما يعادل 32.69 دولار، بينما عيار 12 بلغ 10.79 ريال بما يعادل 28.02 دولار.

يأتي هذا فيما بلغت أسعار أوقية الذهب اليوم الاثنين 670.95 ريال بما يعادل 1,743 دولارًا، وسعـر الجنيه الذهب 151.02 ريال بما يعادل 392.26 دولار.

أما سـعـر كيلو الذهـب في سلطنة عمان اليوم فقد بلغ 21,574 ريالًا بما يعادل 56,035 دولارًا.

يشار إلى أن هذه الأسعار تأتي وفق أحدث رصد لأسعار الذهب في سلطنة عمان.

وتراجعت أسعار الذهب عالميا، بعد قرار مجموعة الدول السبع بحظر واردات الذهب الروسي في مسعى من هذه الدول للتضييق ماليا على موسكو.

وقد فتح قرار مجموعة السبع الباب، أمام احتمالية ظهور سوق ثانوية موازية لبيع الذهب للأسواق العالمية، خارج دائرة الدول المؤيدة لهذه العقوبات.

وجاء هذا القرار بعد قرار مماثل للولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، بفرض حظر فوري على شراء النفط الروسي أو مشتقاته، فيما بدأت دول الاتحاد الأوروبي خفضا تدريجيا، وصولا إلى حظر تصديره اعتبارا من نهاية العام الجاري.

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الجمعة 8 يوليو 2022.. انخفاض جديد

المصدررصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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