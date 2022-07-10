سعر الدولار في السودان اليوم الاثنين 11 يوليو 2022

وطن- شهد سعر الدولار داخل البنوك السودانية اليوم، الاثنين 11 يوليو 2022، استقرارا لليوم الثالث على التوالي.

سعر الدولار في السودان اليوم داخل البنوك

وبحسب أحدث رصد من قبل (وطن) لسعر الدولار داخل البنوك السودانية، فقد بلغ متوسط السعر 565 جنيها.

ففي بنك الخرطوم ـ أكبر بنك حكومي بالبلاد ـ ثبت سعر شراء الدولار عند 564 جنيها، فيما جاء سعر البيع عند 568.23.

وداخل بنك “أم درمان” بلغ سعر شراء الدولار 565.5 جنيها، فيما وصل سعر البيع إلى 569.74 جنيها، بحسب أحدث نشرة للبنك.

سعر اليورو في السودان

هذا وسجل سعر اليورو في السودان اليوم الاثنين خلال تعاملات الصباح لدى البنوك نحو 575.33 جنيه للشراء، و579.65 جنيه للبيع.

فيما جاء سعر اليورو داخل بنك “أم درمان”، عند 577.37 للشراء، و581.70 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم الاثنين، لدى البنوك نحو 673.98 جنيه للشراء، و679.03جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم نحو 148.46جنيه للشراء، و149.57 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان

وجاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية عند مستوى 153.58 جنيه للشراء، و154.73 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم

سجل سعر الدينار البحريني في تعامل الصباح اليوم الاثنين، 1496.41 للشراء و1507.64 للبيع.

سعر الريال القطري في السودان اليوم

سجل سعر الريال القطري اليوم في السودان 154.18 للشراء و155.33 للبيع.

سعر الريال العماني في السودان اليوم

فيما سجل سعر الريال العماني 1465.31 للشراء و1476.30 للبيع.

وكانت السلطات السودانية قد وجهت ضربات قاسية لتجار العملة خلال الفترة الماضية، وتم إلقاء القبض على عدد كبير منهم.

كما يقوم البنك المركزي السوداني، باتخاذ العديد من الإجراءات لوقف تداول الدولار من الأبواب الخلفية وداخل الأسواق السوداء، ما يضعف الوضع الاقتصادي للبلاد المتأزم بالأساس.

وبسبب انهيار أسعار الصرف وتدهور الأوضاع الاقتصادية لجأت الحكومة في السودان، لمضاعفة أسعار بعض الخدمات الأساسية، مما انعكس سلبا على أسعار السلع والخدمات الأساسية في بلد يعيش فيه أكثر من 60 في المئة من مواطنيه تحت خط الفقر.

كما ارتفعت أسعار معظم السلع في الأسواق بنسب تصل إلى 60 في المئة خلال الأيام القليلة الماضية.

وزادت السلطات السودانية أسعار الوقود للمرة الرابعة في أقل من شهرين؛ حيث ارتفعت تسعيرة الوقود بالطلمبات بأكثر من 30 %. كما ارتفعت أسعار الخبز بمقدار 20 % وسط توقف تام للبيع بالسعر المدعوم.