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رقص مثير وبطريقة فاضحة لسعوديين في عيد الأضحى على مقهى بالإحساء (فيديو)

باسل النجار
كتب باسل النجار
رقص مثير لسعوديين في عيد الأضحى watanserb.com
رقص مثير لسعوديين في عيد الأضحى

وطن- تداول ناشطون سعوديون بمواقع التواصل مقطعا مصورا أثار جدلا واسعا، وثق رقص رجال سعوديين بطريقة فاضحة وغير لائقة على أحد المقاهي احتفالا بعيد الأضحى.

وصلة رقص لسعودي على مقهى بالإحساء

والتقط المقطع المشار إليه من أمام “المقهى” الواقع في محافظة “الأحساء” السعودية، والتي تقع في المنطقة الشرقية، وتبعد عن العاصمة الرياض 328 كم.

ويوثق الفيديو رقص مسن سعودي بطريقة مثيرة وشاركه رجلان آخران الأمر أيضا، أمام المقهى في فعل اعتبره ناشطون غير لائق وأيضا غير معتاد في السعودية ويقلل من كرامة الرجل وهيبته، حسب وصفهم.

وكان الرجل يحاكي النساء تمام في الرقص والتمايل، على أنغام الموسيقى وسط تصفيق واهتمام الحاضرين بالمقهى.

وشجعه الزبائن الذين ازدحم المقهى بهم ـ حيث جاؤوا يحتفلون بعيد الأضحى ـ على استكمال وصلة الرقص التي بدأها بالتصفيق والمشاركة.

وشاركه أيضا بعض الزبائن بالمقهى الرقص، وكان لافتا إتقان الرجل للرقص بحركاته المثيرة.

رقص فاضح لأجنبيات في السعودية بموسم الحج

ويشار إلى أنه قبل أيام تداول ناشطون بمواقع التواصل في السعودية مقاطع مصورة من حفل فرقة “Everglow”، بموسم جدة وثق وصلات رقص فاضحة للفتيات الأجنبيات من الفرقة الكورية الشهيرة.

وتسببت هذه المقاطع التي تم توثيقها خلال موسم جدة، الذي انتهت فاعلياته، الأحد 3 يوليو 2022، بموجة غضب واسعة على مواقع التواصل حيث تتزامن مع موسم الحج الحالي.

ووثقت الفيديوهات التي رصدتها (وطن) وصلات رقص وصفها النشطاء بالفاضحة ـ التي لا تتناسب أبدا مع عادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ ـ لنجمات الفرقة الكورية الشهيرة “Everglow”.

وكانت نجمات الفرقة يتمايلن ويرقصن بإيحاءات فاضحة، وهن يرتدين ملابس ضيقة ومجسمة وصفت أجسادهن بشكل صريح.

ويأتي هذا بينما كان يمنع قديما في المملكة أي نوع من هذه الحفلات، ولم يكن مسموحا حتى بالموسيقى في الأماكن العامة.

رقص شباب وفتيات بموسم جدة

وأثار فريق “Everglow الكوري” بحفله حماس الجمهور منذ اللحظة الأولى لصعوده على المسرح، من خلال الرقصات والاستعراضات التي قدمها الفريق النسائي. والتي قوبلت بتفاعل واسع من الجمهور الذي احتشد في “مسرح جدة سوبر دوم” من أجل حضور الحفل آنذاك.

وكانت مقاطع فيديو جديدة من آخر يوم في فاعليات “موسم جدة”، وثقت احتفالات راقصة جديدة ووصلات رقص مختلط بين شباب وفتيات داخل مناطق فاعليات الموسم

رقص فاضح لأجنبيات في السعودية يثير الجدل بموسم الحج (فيديو)

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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