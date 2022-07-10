رقص مثير وبطريقة فاضحة لسعوديين في عيد الأضحى على مقهى بالإحساء (فيديو)

وطن- تداول ناشطون سعوديون بمواقع التواصل مقطعا مصورا أثار جدلا واسعا، وثق رقص رجال سعوديين بطريقة فاضحة وغير لائقة على أحد المقاهي احتفالا بعيد الأضحى.

وصلة رقص لسعودي على مقهى بالإحساء

والتقط المقطع المشار إليه من أمام “المقهى” الواقع في محافظة “الأحساء” السعودية، والتي تقع في المنطقة الشرقية، وتبعد عن العاصمة الرياض 328 كم.

ويوثق الفيديو رقص مسن سعودي بطريقة مثيرة وشاركه رجلان آخران الأمر أيضا، أمام المقهى في فعل اعتبره ناشطون غير لائق وأيضا غير معتاد في السعودية ويقلل من كرامة الرجل وهيبته، حسب وصفهم.

وكان الرجل يحاكي النساء تمام في الرقص والتمايل، على أنغام الموسيقى وسط تصفيق واهتمام الحاضرين بالمقهى.

وشجعه الزبائن الذين ازدحم المقهى بهم ـ حيث جاؤوا يحتفلون بعيد الأضحى ـ على استكمال وصلة الرقص التي بدأها بالتصفيق والمشاركة.

وشاركه أيضا بعض الزبائن بالمقهى الرقص، وكان لافتا إتقان الرجل للرقص بحركاته المثيرة.

رقص فاضح لأجنبيات في السعودية بموسم الحج

ويشار إلى أنه قبل أيام تداول ناشطون بمواقع التواصل في السعودية مقاطع مصورة من حفل فرقة “Everglow”، بموسم جدة وثق وصلات رقص فاضحة للفتيات الأجنبيات من الفرقة الكورية الشهيرة.

وتسببت هذه المقاطع التي تم توثيقها خلال موسم جدة، الذي انتهت فاعلياته، الأحد 3 يوليو 2022، بموجة غضب واسعة على مواقع التواصل حيث تتزامن مع موسم الحج الحالي.

ووثقت الفيديوهات التي رصدتها (وطن) وصلات رقص وصفها النشطاء بالفاضحة ـ التي لا تتناسب أبدا مع عادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ ـ لنجمات الفرقة الكورية الشهيرة “Everglow”.

وكانت نجمات الفرقة يتمايلن ويرقصن بإيحاءات فاضحة، وهن يرتدين ملابس ضيقة ومجسمة وصفت أجسادهن بشكل صريح.

ويأتي هذا بينما كان يمنع قديما في المملكة أي نوع من هذه الحفلات، ولم يكن مسموحا حتى بالموسيقى في الأماكن العامة.

رقص شباب وفتيات بموسم جدة

وأثار فريق “Everglow الكوري” بحفله حماس الجمهور منذ اللحظة الأولى لصعوده على المسرح، من خلال الرقصات والاستعراضات التي قدمها الفريق النسائي. والتي قوبلت بتفاعل واسع من الجمهور الذي احتشد في “مسرح جدة سوبر دوم” من أجل حضور الحفل آنذاك.

وكانت مقاطع فيديو جديدة من آخر يوم في فاعليات “موسم جدة”، وثقت احتفالات راقصة جديدة ووصلات رقص مختلط بين شباب وفتيات داخل مناطق فاعليات الموسم