رحيم سترلينج يوقع مع تشيلسي .. وهذه تفاصيل وقيمة الصفقة

وطن – أفادت تقارير صحفية، عن قرب توقيع النجم الإنجليزي رحيم سترلينج 27 عاماً، لاعب مانشستر سيتي، بشكل رسمي مع نادي تشيلسي هذا الصيف.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر)، جاء فيها: ” رحيم سترلينج إلى تشيلسي، ها نحن نأكد. وصلت الموافقة النهائية من ناديه مانشستر سيتي مقابل 45 مليون جينه إسترليني”.

وأضاف سترلينج في تغريدته، ” مانشستر سيتي وافق على بيع اللاعب سترلينج مقابل 45 مليون جينه إسترليني، بالإضافة إلى 10 مليون جنيه إسترليني كمكافآت مالية. الشروط الشخصية اتفق عليها ولم يكن هناك أي مشكلة، لقد تم الانجاز”.

Raheem Sterling to Chelsea, here we go! Final approval arrived from Man City. £45m fee plus £10m add-ons. Personal terms agreed days ago, it was never an issue. It’s done 🚨🔵 #CFC

Contract until 2027 plus option for further year. Tuchel already had direct conversation with him. pic.twitter.com/tr15HUp2B1

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2022