رحيم سترلينج يوقع مع تشيلسي .. وهذه تفاصيل وقيمة الصفقة

وطن – أفادت تقارير صحفية، عن قرب توقيع النجم الإنجليزي رحيم سترلينج 27 عاماً، لاعب مانشستر سيتي، بشكل رسمي مع نادي تشيلسي هذا الصيف.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر)، جاء فيها: ” رحيم سترلينج إلى تشيلسي، ها نحن نأكد. وصلت الموافقة النهائية من ناديه مانشستر سيتي مقابل 45 مليون جينه إسترليني”.

اقرأ أيضاً:

انتقال رحيم سترلينج

وأضاف سترلينج في تغريدته، ” مانشستر سيتي وافق على بيع اللاعب سترلينج مقابل 45 مليون جينه إسترليني، بالإضافة إلى 10 مليون جنيه إسترليني كمكافآت مالية. الشروط الشخصية اتفق عليها ولم يكن هناك أي مشكلة، لقد تم الانجاز”.

Raheem Sterling to Chelsea, here we go! Final approval arrived from Man City. £45m fee plus £10m add-ons. Personal terms agreed days ago, it was never an issue. It’s done 🚨🔵 #CFC Contract until 2027 plus option for further year. Tuchel already had direct conversation with him. pic.twitter.com/tr15HUp2B1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2022

كما وأردف، ” عقد سترلينج سيكون حتى عام 2027، مع خيار التمديد لعام إضافي. كما وكان توماس توخيل قد أجرى بالفعل محادثة مباشرة معه”.

اقرأ أيضاً:

ولا يزال نادي تشيلسي ( البلوز) في مفاوضات مستمرة حتى الآن، مع نظيره مانشستر سيتي، بشأن التعاقد مع ناثان أكي. حيث تم الموافقة على الشروط الشخصية بنسبة 100%، في انتظار حسم الصفقة مع إدارة الفريق السماوي الأزرق.

من هو رحيم سترلينج ؟!

هو رحيم شاكيل ستيرلينغ، بريطاني الجنسية من أصول جامايكي، 27 عاماً، يلعب في مركز الجناح والوسط الهجومي مع نادي مانشستر سيتي.

Chelsea are closing on Raheem Sterling deal with Man City, waiting for final approval on £45m fee plus add ons – while negotiations are still ongoing with City for Nathan Aké. 🔵 #CFC Aké, keen on the move. Personal terms 100% agreed as reported yesterday. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2022

اقرأ أيضاً:

كما وبدأت مسيرته الكروية في عام 1999 مع ألفا وأوميغا الجامايكي، متدرجاً حتى بداية الاحتراف مع نادي ليفربول عام 2012. ثم الانتقال إلى فريق مانشستر سيتي عام 2015.

💼 صحف عديدة تشير إلى اقترب رحيم سترلينج من الانضمام إلى تشيلسي مقابل 45 مليون جنيه إسترليني ✍️ سيصبح صاحب أعلى في الفريق، براتب يصل إلى 300 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع 💷 pic.twitter.com/UVuy8AJDKg — ayoub ayoub (@ayoubay44303637) July 9, 2022

وحقق الإنجليزي ستيرلينغ 9 ألقاب مختلفة مع السماوي الأزرق، طوال مشواره مع نادي مانشستر سيتي، كان من أبرزها 3 ألقاب بالدوري الإنجليزي الممتاز، كما و4 مرات بكأس رابطة الأندية الإنجليزية، ومرة واحدة بكأس الاتحاد الإنجليزي. ووصافة دوري أبطال أوروبا 2020-2021.

يشار إلى فريق مانشستر سيتي قد توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية على التوالي، بفارق نقطة وحيدة فقط عن الوصيف ليفربول برصيد 93 نقطة.

قد يهمك أيضاً: