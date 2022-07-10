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رياضة

رحيم سترلينج يوقع مع تشيلسي .. وهذه تفاصيل وقيمة الصفقة

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
انتقال رحيم سترلينج إلى نادي تشيلسي watanserb.com
انتقال رحيم سترلينج إلى نادي تشيلسي

وطن – أفادت تقارير صحفية، عن قرب توقيع النجم الإنجليزي رحيم سترلينج 27 عاماً، لاعب مانشستر سيتي، بشكل رسمي مع نادي تشيلسي هذا الصيف.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر)، جاء فيها: ” رحيم سترلينج إلى تشيلسي، ها نحن نأكد. وصلت الموافقة النهائية من ناديه مانشستر سيتي مقابل 45 مليون جينه إسترليني”.

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انتقال رحيم سترلينج

وأضاف سترلينج في تغريدته، ” مانشستر سيتي وافق على بيع اللاعب سترلينج مقابل 45 مليون جينه إسترليني، بالإضافة إلى 10 مليون جنيه إسترليني كمكافآت مالية. الشروط الشخصية اتفق عليها ولم يكن هناك أي مشكلة، لقد تم الانجاز”.

كما وأردف، ” عقد سترلينج سيكون حتى عام 2027، مع خيار التمديد لعام إضافي. كما وكان توماس توخيل قد أجرى بالفعل محادثة مباشرة معه”.

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ولا يزال نادي تشيلسي ( البلوز) في مفاوضات مستمرة حتى الآن، مع نظيره مانشستر سيتي، بشأن التعاقد مع ناثان أكي. حيث تم الموافقة على الشروط الشخصية بنسبة 100%، في انتظار حسم الصفقة مع إدارة الفريق السماوي الأزرق.

من هو رحيم سترلينج ؟!

هو رحيم شاكيل ستيرلينغ، بريطاني الجنسية من أصول جامايكي، 27 عاماً، يلعب في مركز الجناح والوسط الهجومي مع نادي مانشستر سيتي.

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كما وبدأت مسيرته الكروية في عام 1999 مع ألفا وأوميغا الجامايكي، متدرجاً حتى بداية الاحتراف مع نادي ليفربول عام 2012. ثم الانتقال إلى فريق مانشستر سيتي عام 2015.

وحقق الإنجليزي ستيرلينغ 9 ألقاب مختلفة مع السماوي الأزرق، طوال مشواره مع نادي مانشستر سيتي، كان من أبرزها 3 ألقاب بالدوري الإنجليزي الممتاز، كما و4 مرات بكأس رابطة الأندية الإنجليزية، ومرة واحدة بكأس الاتحاد الإنجليزي. ووصافة دوري أبطال أوروبا 2020-2021.

يشار إلى فريق مانشستر سيتي قد توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية على التوالي، بفارق نقطة وحيدة فقط عن الوصيف ليفربول برصيد 93 نقطة.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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