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“ذا صن”: منصور بن زايد يشتري يختاً بـِ 600 مليون دولار ليرضي غروره! (صور)

يعتبر يخت "BLUE" رابع أكبر يخت في العالم

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
يخت منصور بن زايد watanserb.com
يخت منصور بن زايد

وطن – كشفت صحيفة ذا صن البريطانية، أنّ مالك نادي مانشستر سيتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان – نائب رئيس وزراء الإمارات- اشترى يختًا بقيمة 600 مليون دولار.

الشيخ منصور بن زايد
الشيخ منصور بن زايد

وقالت الصحيفة إن اليخت الذي اشتراه منصور بن زايد يعتبر من أغلى اليخوت في العالم. وقد أطلق عليه اسم Blue تكريماً لأبطال الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبلغ طول اليخت 525 قدمًا، ما يجعله أطول من ملعب مانشستر سيتي (الاتحاد)، وهو رابع أكبر يخت في العالم.

تحتوي المقصورة الداخلية على 40 كابينة يمكن أن تستوعب ما يصل إلى 48 شخصًا.

كما أنه يحتوي على مسبح وصالات رياضية وغرفة تدليك ومطاعم ومهبطين للطائرات العمودية وسطح للتشمس لكل كابينة بغض النظر عن موقعها على متن السفينة.

في حين يتطلب تشغيل هذه السفينة الفاخرة أكثر من نصف مليون دولار، فقط لملء خزان الوقود.

وفي محاولة ليكون اليخت صديقًا للبيئة، فإن المحرك جزء من يعمل بالديزل وجزء كهربائي.

“مشروع بحجم غرور الشيخ منصور بن زايد”

وفقًا لـ The Sun، لن يكون هناك في المستقبل سوى يختان ضخمان في العالم أكبر من يخته. “إنه على أحدث طراز وقد تم بناؤه وفقًا للمعايير الصارمة للشيخ منصور”.بحسب الصحيفة

كما أنّ هذا ليس أول يخت ضخم يمتلكه الشيخ. فقبل بضع سنوات، امتلك واحدًا تكلفته أكثر من 3.50 مليار دولار بطول 150 مترًا.

حتى أنه أعاره إلى النجم العالمي ليوناردو دي كابريو للاستمتاع بإقامته في البرازيل أثناء مشاهدته كأس العالم في عام 2014.

منصور بن زايد مالك مانشستر سيتي watanserb.com
منصور بـِن زايد مالك مانشستر سيتي

ومعروف، أنّ الشيخ منصور بـِن زايد آل نهيان اشترى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل 210 مليون جنيه إسترليني في عام 2008 من خلال مجموعة أبو ظبي المتحدة، حيث فاز النادي بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما يمتلك الشيخ منصـور بـِن زايد آل نهيان خمسة في المائة من أسهم فيراري و 9.1 في المائة في “دايملر إيه جي” التي تمتلك مرسيدس.

المصدرذا صن - ترجمة وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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