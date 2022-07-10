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حياتنا

دينا الشربيني تشعل جدلاً بظهورها مع محمد رمضان بحمالة صدر فقط!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
دينا الشربيني ومحمد رمضان watanserb.com
دينا الشربيني ومحمد رمضان

وطن – أثارت الفنانة المصرية دينا الشربيني جدلاً واسعاً بإطلالة وصفت بالفاضحة، إلى جانب الفنان محمد رمضان في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

والتقطت الصورة التي كان محمد رمضان ودينا الشربيني يتوسطان أصدقاء في أول أيام عيد الأضحى في الساحل الشمالي بحسب “عرب وود

وظهرت دينا في الصورة وهي ترتدي حمالة صدر وتنورة بيضاء، الأمر الذي انتقده مغرّدون.

وقبل أيام، نشرت دينا الشربيني صوراً جديدةً على حسابها في “انستغرام“، وظهرت بإطلالة جريئة، كشفت بطنها، بينما كانت ترتدي حملة صدر باللون الفض، بينما ارتدت مجموعة مجوهرات كبيرة الحجم، في يديها على رقبتها.

 

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جدير بالذّكر أن دينا حضرت موسم جدّة الترفيهي بالمملكة العربية السعودية. ونشرت على حسابها في انستجرام صورا من قلب الحدث كشفت عند سعادتها وتفاعلها مع الجمهور.

كما شاركت دينا هذا العام في موسم الرياض بأولى تجاربها المسرحية وهي مسرحية “أحفاد ريّا وسكينة”وقد حققت المسرحية نجاحًا كبيرًا، وحظيت بعروض كاملة العدد.

بينما نافست في موسم رمضان الماضي بمسلسل المشوار، والذي تصدر تريند “تويتر” و”جوجل” أكثر من مرة. وحقق نجاحا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي.

 

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المصدروطن - انستغرام
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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