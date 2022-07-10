دينا الشربيني تشعل جدلاً بظهورها مع محمد رمضان بحمالة صدر فقط!

وطن – أثارت الفنانة المصرية دينا الشربيني جدلاً واسعاً بإطلالة وصفت بالفاضحة، إلى جانب الفنان محمد رمضان في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

والتقطت الصورة التي كان محمد رمضان ودينا الشربيني يتوسطان أصدقاء في أول أيام عيد الأضحى في الساحل الشمالي بحسب “عرب وود”

#عرب_وود | محمد رمضان ودينا الشربيني أمس بالساحل الشمالي. pic.twitter.com/6A6cSGp3Fj — ArabWood – عرب وود (@ArabwoodTV) July 10, 2022

وظهرت دينا في الصورة وهي ترتدي حمالة صدر وتنورة بيضاء، الأمر الذي انتقده مغرّدون.

وقبل أيام، نشرت دينا الشربيني صوراً جديدةً على حسابها في “انستغرام“، وظهرت بإطلالة جريئة، كشفت بطنها، بينما كانت ترتدي حملة صدر باللون الفض، بينما ارتدت مجموعة مجوهرات كبيرة الحجم، في يديها على رقبتها.

View this post on Instagram A post shared by Dina Elsherbiny (@dinaelsherbinyy)

جدير بالذّكر أن دينا حضرت موسم جدّة الترفيهي بالمملكة العربية السعودية. ونشرت على حسابها في انستجرام صورا من قلب الحدث كشفت عند سعادتها وتفاعلها مع الجمهور.

كما شاركت دينا هذا العام في موسم الرياض بأولى تجاربها المسرحية وهي مسرحية “أحفاد ريّا وسكينة”وقد حققت المسرحية نجاحًا كبيرًا، وحظيت بعروض كاملة العدد.

بينما نافست في موسم رمضان الماضي بمسلسل المشوار، والذي تصدر تريند “تويتر” و”جوجل” أكثر من مرة. وحقق نجاحا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي.