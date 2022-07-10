جوني ديب يهين آمبر هيرد: “ككلب يعاني من حكة منذ 7 سنوات”!!

وطن – يبدو أن النجم جوني ديب قرر انتقاد زوجته السابقة آمبر هيرد، حيث ألّف أغنيتين جديدتين قاسيتين ستطرحان في الألبوم القادم مع الموسيقي جيف بيك.

من المقرر أن يصدر الألبوم ويطرح في 15 يوليو الجاري، حيث غنى ممثل “قراصنة الكاريبي” البالغ من العمر 59 عامًا مشيراً إلى آمبر هيرد: “أعتقد أنك قلت ما يكفي لأم واحدة”.وفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية

يظهر مقطع فيديو آخر وصفه لشريك سابق بأنه “جالس هناك مثل كلب يعاني من حكة لمدة سبع سنوات” قبل أن يصرخ: “إذا كان لدي عشرة سنتات، فلن تصل إلى يدك”.

في وقت سابق من هذا الشهر، بعد فوزه في محاكمة التشهير ضد “هيرد”، أكد “ديب” أنه تعاون مع عازف الجيتار الأسطوري “جيف بيك” لتسجيل مجموعة مكونة من 13 مسارًا.

بالنسبة إلى ديب، الذي نشأ وهو يستمع إلى موسيقى “بيك”، فإن التعاون هو بمثابة حلم أصبح حقيقة.

التقى الثنائي لأول مرة في عام 2016، وسرعان ما ارتبطا في محادثات حول القيثارات والسيارات، كل ذلك أثناء محاولة إضحاك بعضهما البعض.

يشار الى أن محامين يمثلون الممثلة آمبر هيرد تقدموا مؤخراً بطلب رسمي لإلغاء الحكم في قضية التشهير ضد زوجها السابق جوني ديب.

وكانت المحاكمة وجدت أن كلا المشاهير كانا مذنبين بتشويه سمعة بعضهما البعض، لكن ديب كان هو الفائز من حيث الأضرار.

حصل ديب على 10.35 مليون دولار كتعويض من هيرد. بينما منحت 2 مليون دولار فقط كتعويض منه.