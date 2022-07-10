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حياتنا

جوني ديب يهين آمبر هيرد: “ككلب يعاني من حكة منذ 7 سنوات”!!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
جوني ديب يهين آمبر هيرد في ألبوم مع جيف بيك watanserb.com
جوني ديب - آمبر هيرد

وطن – يبدو أن النجم جوني ديب قرر انتقاد زوجته السابقة آمبر هيرد، حيث ألّف أغنيتين جديدتين قاسيتين ستطرحان في الألبوم القادم مع الموسيقي جيف بيك.

لقاء سري بين آمبر هيرد وجوني ديب watanserb.com
آمبر هيرد وجوني ديب

من المقرر أن يصدر الألبوم ويطرح في 15 يوليو الجاري، حيث غنى ممثل “قراصنة الكاريبي” البالغ من العمر 59 عامًا مشيراً إلى آمبر هيرد: “أعتقد أنك قلت ما يكفي لأم واحدة”.وفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية

جوني ديب والموسيقي جيف بيك
جوني ديب والموسيقي جيف بيك

يظهر مقطع فيديو آخر وصفه لشريك سابق بأنه “جالس هناك مثل كلب يعاني من حكة لمدة سبع سنوات” قبل أن يصرخ: “إذا كان لدي عشرة سنتات، فلن تصل إلى يدك”.

في وقت سابق من هذا الشهر، بعد فوزه في محاكمة التشهير ضد “هيرد”، أكد “ديب” أنه تعاون مع عازف الجيتار الأسطوري “جيف بيك” لتسجيل مجموعة مكونة من 13 مسارًا.

بالنسبة إلى ديب، الذي نشأ وهو يستمع إلى موسيقى “بيك”، فإن التعاون هو بمثابة حلم أصبح حقيقة.

التقى الثنائي لأول مرة في عام 2016، وسرعان ما ارتبطا في محادثات حول القيثارات والسيارات، كل ذلك أثناء محاولة إضحاك بعضهما البعض.

يشار الى أن محامين يمثلون الممثلة آمبر هيرد تقدموا مؤخراً بطلب رسمي لإلغاء الحكم في قضية التشهير ضد زوجها السابق جوني ديب.

إفلاس آمبر هيرد watanserb.com
آمبر هيرد

وكانت المحاكمة وجدت أن كلا المشاهير كانا مذنبين بتشويه سمعة بعضهما البعض، لكن ديب كان هو الفائز من حيث الأضرار.

حصل ديب على 10.35 مليون دولار كتعويض من هيرد. بينما منحت 2 مليون دولار فقط كتعويض منه.

المصدرديلي ميل - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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