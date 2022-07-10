العملات: سعر الدولار في السودان الأحد (ثاني أيام عيد الأضحى)

وطن – حافظ سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 10 يوليو 2022، على استقراره في البنوك.

سعر الدولار في السودان اليوم

وبلغ سعر صرف الدولار اليوم الأحد في السودان 564 جنيها للشراء، و568.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

بينما سجل سعر اليورو في السودان اليوم الأحد في البنوك نحو 575.33 جنيه للشراء، و579.65 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

كما بلغ سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم الأحد في البنوك نحو 673.98 جنيه للشراء، و679.03 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان

بينما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم نحو 148.46جنيه للشراء، و149.57 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان

في حين بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد في السودان لدى البنوك الرسمية عند مستوى 153.58 جنيه للشراء، و154.73 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم

وبلغ سعر الدينار البحريني اليوم الأحد 1496.41 للشراء و1507.64 للبيع.

سعر الريال القطري في السودان اليوم

سجل سعر الريال القطري اليوم الأحد في السودان 154.18 للشراء و155.33 للبيع.

سعر الريال العماني في السودان اليوم

سجل سعر الريال العماني 1465.31 للشراء و1476.30 للبيع.

الإقتصاد السوداني

والاقتصاد السوداني يواجه خطر الدخول في انكماش كارثي قد يعيد معدلات النمو إلى ما دون الصفر في المئة، في ظل التراجع المريع في الإنتاج وانخفاض قيمة العملة المحلية بأكثر من 80 في المئة خلال الأشهر الأخيرة.

وبسبب انهيار أسعار الصرف وتدهور الأوضاع الاقتصادية لجات الحكومة لمضاعفة أسعار بعض الخدمات الأساسية، مما انعكس سلبا على أسعار السلع والخدمات الأساسية في بلد يعيش فيه أكثر من 60 في المئة من مواطنيه تحت خط الفقر.

وفي صورة قاتمة عن الأمن الغذائي في السودان، توقع تقرير صادر عن منظمتي الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، قبل أسابيع، تعرض 18 مليون سوادني من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 40 مليونا للجوع.

وأرجع التقرير الأممي تدهور أوضاع الأمن الغذائي إلى ضعف الإنتاج والظروف السياسية والامنية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.