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ابنة هيفاء وهبي تكشف ماذا فعل بها شاب في الكويت .. وكويتيون يتهمون وافدين! (صور)

توعدت بتحويل الاعتداء إلى قضية رأي عام!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
ابنة هيفاء وهبي تتعرض للضرب في الكويت watanserb.com
ابنة هيفاء وهبي تقول إنها تعرضت للضرب في الكويت

وطن – كشفت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن تعرضها للضرب والمضايقات في الكويت من قبل شخص مجهول لاحقها واعتدى عليها.

زينب فياض
زينب فياض

وقالت زينب فياض عبر خاصية القصص القصيرة “ستوري”  في “إنستغرام“: “اللي بيعرف حدا بالمباحث بالكويت كلموني ضروري، سيارة لحقتني وصورتني وأصر يضل يصور وأنا عندي رقم اللوحة قدرت أني أخذ رقم لوحة السيارة”.

كما تعرضت قبل أيام لمضايقات تطورت إلى الضرب من شاب آخر.

وكتبت ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي:  “قبل بكم يوم سيارة داخلها شاب ضربني أسفل ظهري بالشارع وهرب بسرعة قياسية والحمد لله بلطف ربنا ما صار لي شيء وكمان قدرت صورت اللوحة”.

ولفتت زينب فياض إلى أنها سوف تتخذ الخطوات القانونية لملاحقة هؤلاء المعتدين عليها، وقالت: “ما بيكون اسمي زينب إذا ما تعاقبوا بالقانون”.

ابنة هيفاء وهبي
ابنة هيفاء وهبي

وأكدت زينب فياض أن القضية سوف تجعلها تأخذ مساراً مختلفاً.

وأضافت “لو بدها تصير قضية رأي عام، واللي بعتكن راح اعرفوا اللهم إني بلغت اللهم فاشهد”.

واختتمت زينب في تدوينتها أن الكويت دولة أمن وأمان: “وما تنسوا نحن بالكويت، دولة الأمن والأمان التي ستأخذ لي حقي”.

وتفاعل المغردون على ما نشرته زينب فياض، معتبرين أن الكويتيين لا يمكن أن يكونوا هم وراء من اعتدى عليها، وأشاروا بأصابع الإتهام إلى الوافدين .

وقال أحد المغردين: “اكيد وافدين الكويتيين مايسون جذي”.

وشاركه الرأي آخر بقوله: “مستحيل الشااااب الكويتي يعتدي عليج”.

بينما قال آخر: “معروف طريق الشرطة روحي قدمي شكوى بدال الصياح بتويتر”.

المصدروطن - رصد مواقع التواصل
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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