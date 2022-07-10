ابنة هيفاء وهبي تكشف ماذا فعل بها شاب في الكويت .. وكويتيون يتهمون وافدين! (صور)

وطن – كشفت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن تعرضها للضرب والمضايقات في الكويت من قبل شخص مجهول لاحقها واعتدى عليها.

وقالت زينب فياض عبر خاصية القصص القصيرة “ستوري” في “إنستغرام“: “اللي بيعرف حدا بالمباحث بالكويت كلموني ضروري، سيارة لحقتني وصورتني وأصر يضل يصور وأنا عندي رقم اللوحة قدرت أني أخذ رقم لوحة السيارة”.

كما تعرضت قبل أيام لمضايقات تطورت إلى الضرب من شاب آخر.

وكتبت ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي: “قبل بكم يوم سيارة داخلها شاب ضربني أسفل ظهري بالشارع وهرب بسرعة قياسية والحمد لله بلطف ربنا ما صار لي شيء وكمان قدرت صورت اللوحة”.

ولفتت زينب فياض إلى أنها سوف تتخذ الخطوات القانونية لملاحقة هؤلاء المعتدين عليها، وقالت: “ما بيكون اسمي زينب إذا ما تعاقبوا بالقانون”.

وأكدت زينب فياض أن القضية سوف تجعلها تأخذ مساراً مختلفاً.

وأضافت “لو بدها تصير قضية رأي عام، واللي بعتكن راح اعرفوا اللهم إني بلغت اللهم فاشهد”.

واختتمت زينب في تدوينتها أن الكويت دولة أمن وأمان: “وما تنسوا نحن بالكويت، دولة الأمن والأمان التي ستأخذ لي حقي”.

وتفاعل المغردون على ما نشرته زينب فياض، معتبرين أن الكويتيين لا يمكن أن يكونوا هم وراء من اعتدى عليها، وأشاروا بأصابع الإتهام إلى الوافدين .

وقال أحد المغردين: “اكيد وافدين الكويتيين مايسون جذي”.

اكيد وافدين الكويتيين مايسون جذي .. — مشعل الشعلاني (@MsHaiL1) July 10, 2022

وشاركه الرأي آخر بقوله: “مستحيل الشااااب الكويتي يعتدي عليج”.

مستحيل الشااااب الكويتي يعتدي عليج — ✨ al_Matado_R ✨🇰🇼 (@q8_raakann) July 10, 2022

بينما قال آخر: “معروف طريق الشرطة روحي قدمي شكوى بدال الصياح بتويتر”.