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“آلهة الهندوس تدخن السجائر”.. مخرجة هندية تتلقى تهديدات بالقتل بسبب “بوستر” فيلم (شاهد)

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
آلهة الهندوس تدخن السجائر watanserb.com
آلهة الهندوس تدخن السجائر

وطن- واجهت صانعة أفلام هندية مقيمة في مدينة “تورنتو” الكندية، انتقادات حادة وتهديدات بالقتل من القوميين الهندوس، بعد أن صورت الإلهة الهندوسية “كالي” وهي تدخن سيجارة.

وانتشرت صورة مثيرة للجدل من الفيلم “كالي” للمخرجة لينا مانيميكالاي، واتهم سياسيون ودبلوماسيون في الهند، المخرجة بـ”الإساءة للمشاعر الدينية”.

ويظهر في الملصق الترويجي للفيلم المخرجة وهي ترتدي زي “كالي”، وتدخن “سيجارة”، حاملة ما يُدعى بـ”علم الفخر” الخاص بالمثلية الجنسية.

وأثار ملصق الفيلم حالة من الضجة، وطالب بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الهند بـ”اعتقال المخرجة”، وظهرت عشرات الآلاف من التغريدات المطالبة بمعاقبة “مانيميكالاي”.

والفيلم الذي يستخدم لهجة إنجليزية بديلة لاسم الآلهة الهندوسية، من بين 18 عملا تهدف إلى استكشاف التعددية الثقافية في معرض “Under the Tent” التابع لجامعة تورونتو متروبوليتان في متحف “الآغا خان”.

و”كالي” فيلم وثائقي يتخيل الإلهة الهندوسية وهي تشاهد كندا وشعبها المتنوع، وفقا للمخرجة التي قالت أيضًا أن كالي تختار الحب، وتقبل سيجارة من سكان الشوارع من الطبقة العاملة.

في السياق، حثت المفوضية الهندية العليا في العاصمة الكندية أوتاوا، سلطات البلاد على “اتخاذ إجراءات” ضد ما أسمته “تصوير غير محترم”.

وفي أعقاب ذلك، أعلن “متحف الآغا خان”، عدم عرض “أعمال المخرجة”، متأسفا عن التسبب في الإساءة لأعضاء الطوائف الهندوسية والدينية الأخرى.

كما نأت جامعة “تورنتو متروبوليتان” بنفسها عن الفيلم، معربة عن أسفها لأنها تسببت في الإساءة.

في المقابل، أعربت المخرجة عن خيبة أملها من المؤسستين، متهمة إياهما بـ”مقايضة الحرية الأكاديمية والحرية الفنية”.

ودخل الساسة الهنود على خط الأزمة، حيث وصف متحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، صورة ملصق الفيلم بأنها “إهانة لجميع الهنود”.

كما قدمت الشرطة في كل من دلهي وولاية أوتار براديش، شكاوى رسمية ضد المخرجة، لكن مانيميكالاي قالت إنها لم تتلقى “إخطارا رسميا” حول تلك الشكاوى.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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