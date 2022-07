“آلهة الهندوس تدخن السجائر”.. مخرجة هندية تتلقى تهديدات بالقتل بسبب “بوستر” فيلم (شاهد)

وطن- واجهت صانعة أفلام هندية مقيمة في مدينة “تورنتو” الكندية، انتقادات حادة وتهديدات بالقتل من القوميين الهندوس، بعد أن صورت الإلهة الهندوسية “كالي” وهي تدخن سيجارة.

وانتشرت صورة مثيرة للجدل من الفيلم “كالي” للمخرجة لينا مانيميكالاي، واتهم سياسيون ودبلوماسيون في الهند، المخرجة بـ”الإساءة للمشاعر الدينية”.

Super thrilled to share the launch of my recent film – today at @AgaKhanMuseum as part of its “Rhythms of Canada”

— Leena Manimekalai (@LeenaManimekali) July 2, 2022