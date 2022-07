تفاعل واسع مع التونسية أنس جابر بعد خسارتها لقب ويملبدون (فيديو)

وطن- تفاعل النشطاء والإعلاميون والرياضيون مع لاعبة التنس التونسية أنس جابر 27 عاماً، بعد خسارة نهائي بطولة ويمبلدون في العاصمة البريطانية (لندن)، أمام الكازاخستنية إيلينا ريباكينا المتوج باللقب.

وتلقت التونسية جابر، السبت، خسارة نهائي بطولة ويمبلدون أمام الكازاخستية ريباكينا المتوج بهذه البطولة لأول مرة في تاريخ مسيرتها. بنتيجة مجموعتين مقابل مجموعة واحدة فقط.

وكانت التونسية أنس جابر قد حققت الفوز على نظيرتها ريباكينا، في المجموعة الأولى بنتيجة 6-3، لكنها لم تراجع مستواها في المجموعة الثانية والثالثة لتتلقى الخسارة بنتيجة 2-6.

We were blessed with heaps of @Ons_Jabeur drop shots at this year's Championships – this one may be the best 😍#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/50OLKMXdg5

— Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2022