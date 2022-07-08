هل ستسمح قطر بشرب الخمور أثناء مونديال 2022؟.. مصدر باللجنة المنظمة يجيب!

وطن- كشف مصدر مطلع على خطط بطولة كأس العالم لكرة القدم إن مدرجات كأس العالم في قطر ستكون خالية من الكحول، مع السماح ببيع البيرة خارج الملاعب فقط قبل وبعد بعض المباريات.

كأس العالم هذا العام هو الأول من نوعه الذي يقام في دولة إسلامية ذات ضوابط صارمة على الكحول، مما يمثل تحديات فريدة لمنظمي حدث يرتبط غالبًا بمحبي شرب البيرة وترعاه علامات تجارية عالمية للخمور.

منع بيع الخمور أثناء المباريات

وقال المصدر لرويترز “في الملاعب ، لا تزال الخطط قيد الانتهاء ، لكن المناقشة الحالية هي السماح للجماهير بتناول الجعة عند الوصول وعند مغادرة الملعب ، لكن لن يتم تقديم البيرة أثناء المباراة أو داخل وعاء الاستاد.” .

ووفقا لرويترز، تعطي وثيقة مؤرخة في 2 يونيو واطلعت عليها أول نظرة ثاقبة حول كيفية تخطيط المنظمين للتعامل مع مطالب ما يقدر بنحو 1.2 مليون مشجع لكرة القدم ، كثير منهم اعتادوا على شرب الجعة دون قيود في أيام المباريات.

ولفتت “رويترز” إلى أنه لطالما كانت هناك علامة استفهام حول الكحول في بطولة هذا العام منذ أن فازت قطر بحقوق الاستضافة في عام 2010. ورغم أنها ليست دولة “جافة” مثل المملكة العربية السعودية المجاورة ، فإن تناول الكحول في الأماكن العامة غير قانوني في قطر.

شراء الخمور سيكون في الأوقات المحظور فقط

ومع ذلك، سيتمكن المشجعون في كأس العالم لشهر نوفمبر من شراء البيرة خلال الأوقات المحظورة في أجزاء معينة من منطقة مشجعي FIFA الرئيسية في حديقة البدع في الدوحة ، العاصمة القطرية.

وأضاف المصدر: “على عكس مناطق المشجعين السابقة في كأس العالم ، لن يتم تقديم البيرة طوال اليوم ، ولكن في أوقات محدودة”.

مناطق خاصة محاطة بأسوار مرتفعة للراغبين بتناول الخمور

وتظهر الوثيقة التي اطلعت عليها “رويترز” أن المشروبات الكحولية ستكون متاحة أيضًا لـ 15000 إلى 20000 معجب في زاوية مهجورة من نادي الدوحة للجولف ، على بعد بضعة كيلومترات من الملاعب ومنطقة المشجعين الرئيسية.

بالإضافة إلى ذلك ، سيتم تحويل قطعة أرض رملية محاطة بجدار يبلغ ارتفاعه 3 أمتار وتقع بين مدخل تسليم الفندق ومحطة تبريد المنطقة إلى مكان يتسع لـ 10000 شخص واعد بموسيقى تكنو والكحول ، وفقًا للوثيقة.

وقال المتحدث باسم المنظمين ، اللجنة العليا القطرية للمشاريع والإرث ، إنهم سيعلنون بالتعاون مع الفيفا عن خطط بشأن توافر الكحول في البطولة التي تستمر 28 يومًا “في الوقت المناسب”.

وأضاف ان “المشروبات الكحولية متوفرة بالفعل في مناطق محددة في قطر ، مثل الفنادق والحانات ، ولن يتغير هذا في عام 2022. وبهدف تلبية احتياجات المشجعين الزائرين في عام 2022 ، ستتوفر المشروبات الكحولية في مناطق مخصصة إضافية خلال البطولة”. المتحدث الرسمي قال.

إنشاء منطقة صديقة للأسرة

يُحظر على الزوار حمل الكحول إلى قطر ، حتى من السوق الحرة في المطار ، ولا يمكنهم التسوق في متجر الخمور الوحيد في البلاد ، في ضواحي الدوحة ، حيث يمكن للمقيمين الأجانب الحاصلين على تصاريح الشراء للاستهلاك المنزلي.

يمكن لزوار قطر شراء الكحول من عدد قليل من الفنادق والنوادي المرخصة ، حيث يمكن أن تكلف نصف لتر من البيرة 18 دولارًا.

وقال المصدر إن أسعار البيرة داخل مناطق المشجعين وقريبة من الاستاد لم يتم الاتفاق عليها بعد.

وفي وقت سابق من العام الجاري ، قال مصدر آخر قريب من المناقشات لرويترز إن أسعار المشروبات الكحولية سيتم تحديدها في مناطق المشجعين ، مشيرًا إلى أن سعر نصف لتر من البيرة في مونديال الأندية لكرة القدم عام 2019 يبلغ نحو خمسة جنيهات (6.55 دولار).

على الرغم من أن الوثيقة تتوقع “طلبًا قويًا على المشروبات الدولية” ، إلا أنها تقول إن منطقة الحفلات الرئيسية المجاورة لمهرجان المعجبين بالفيفا ستكون خالية من الكحول ، وستقدم ما يصل إلى 70 ألف معجب كرنفال شارع “صديق للأسرة” بطول ستة كيلومترات.

بريطانيا وفرنسا تحظران شرب الخمور في الملاعب

تختلف قواعد بيع المشروبات الكحولية في ملاعب كرة القدم حول العالم. في إنجلترا ، تُباع المشروبات الكحولية في ساحات الاستاد ، لكن لا يمكن للجماهير شربها على مرمى البصر من الملعب بينما في فرنسا لا يُسمح بأي منها على أرض الملعب.