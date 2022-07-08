مفتي ليبيا: لا تجوز الصلاة وراء خطيب عرفة محمد العيسى

وطن – أفتى الصادق الغرياني مفتي ليبيا، بعدم جواز الصلاة وراء خطيب عرفة محمد العيسى، الذي أثار قرار تعيينه ضجة غير مسبوقة.

وقال الغرياني في تصريح له: “لا تجوز الصلاة خلف محمد العيسى لتجاوزه حدَّ ما قرره العلماء من الصلاة خلف كل بر وفاجر، ويجب على الحجاج الصلاة في مخيماتهم”.

الشيخ صادق الغرياني مفتي ليبيا يفتي بعدم جواز الصلاة خلف العيسى والصلاة في الخيام أفضل.#انزلوا_العيسى_من_المنبر pic.twitter.com/bBs06T2B2R — نحو الحرية (@hureyaksa) July 8, 2022

وتجاهلت السعودية، مظاهر الغضب التي أثيرت على مدار الأيام الماضية، وأكملت استفزازها بتعيين العيسى خطيب ليوم عرفة، ولحظة كتابة هذه السطور كان العيسى قد بدأ للتو في تلاوة خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة.

ووقّع 19 من العلماء والهيئات العلمائية، على بيان شرعي عن حكم إمامة وخطبة محمد العيسى.

وقال البيان إن تولية العيسى لهذا المنصب الشرعي الرفيع تتضمن مفاسد شرعية وواقعية وفيها مضادة لشرع الله ورد لأحكامه، حيث لا يتولى الإمامة إلا مسلم خالم من العيوب القادحة في أصل دينه، وهذا الرجل أشهر بنفسه قوادح كبيرة، وأظهر أنه لا تبرأ به الذمة، ولا تصلح به الأمة.

الحرمين..إلى أين؟!

تصور الكارثة:

خطيب عرفة القادم العيسى يقول في مقابلة:لفرنسا الحق في منع الحجاب ومن لا يريد الالتزام بقوانينها من المسلمين عليه المغادرة!

قساوسة أكثر إنصافا للمسلمين منه

تالله ووالله وبالله:ما يحصل في أرض الحرمين أخطر مما يحصل في القدس!#انزلوا_العيسى_من_المنبر pic.twitter.com/6TgDaTmwt9 — د.أيمن البلوي (@aymanbalawiee) July 6, 2022

والعيسى أحد مشرعني التطبيع مع الكيان الصهيوني، وسبق أن عدَّ المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال عنفا غير مشروع.

بمناسبة هاشتاج #انزلوا_العيسي_من_المنبر

سأنشر لكم مجموعة من المواقف والمقاطع والتغريدات والبيانات في رفض خطبة الزنديق محمد العيسى في عرفة من اتجاهات فكرية مختلفة يصعب أن تتفق على بغض شخص بهذه الصورة!

لك أن تتخيل أن هذا الرجل وصل ضلاله وزندقته أن يكرهه حتى المداخلة أنصار الحكام! pic.twitter.com/t0jyf8h0DE — شؤون إسلامية 🌴 (@Shuounislamiya) July 7, 2022

وعدد كبير من المسؤولين الإسرائيليين أشادوا بالعيسى، كما رفعت صحف عبرية صورته على صفحاتها، إضافة إلى إشادة من قِبل ناطق الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.

رائد منابر الصهـ ـاينة يقف الآن على منبر عرفة!!#انزلوا_العيسى_من_المنبر pic.twitter.com/8c7K1bYNeS — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) July 8, 2022

كما أحيا الذكرى الـ75 لمحرقة الهولوكوست اليهودية، والتقى سادجورو جاغي وهو الأب الروحي للهندوسية، دون النظر لمشاعر المسلمين بما يفعله الهندوس بالمسلمين والمسلمات في الهند.

وفي اللحظة التي كانت المقاطعة الاقتصادية بسبب الرسومات المسيئة لشخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، رفض العيسي هذه الخطوة.

كما يدعو العيسى إلى “وحدة الأديان”، وهو المشروع الذي تروج له دولة الإمارات العربية المتحدة ويرفضه أغلب العلماء المسلمين.

وظهر العيسى في الكثير من المناسبات مع راقصات وفنانات.