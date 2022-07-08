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مفتي ليبيا: لا تجوز الصلاة وراء خطيب عرفة محمد العيسى

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
محمد العيسى watanserb.com
محمد العيسى خطيب يوم عرفة

وطن – أفتى الصادق الغرياني مفتي ليبيا، بعدم جواز الصلاة وراء خطيب عرفة محمد العيسى، الذي أثار قرار تعيينه ضجة غير مسبوقة.

وقال الغرياني في تصريح له: “لا تجوز الصلاة خلف محمد العيسى لتجاوزه حدَّ ما قرره العلماء من الصلاة خلف كل بر وفاجر، ويجب على الحجاج الصلاة في مخيماتهم”.

وتجاهلت السعودية، مظاهر الغضب التي أثيرت على مدار الأيام الماضية، وأكملت استفزازها بتعيين العيسى خطيب ليوم عرفة، ولحظة كتابة هذه السطور كان العيسى قد بدأ للتو في تلاوة خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة.

ووقّع 19 من العلماء والهيئات العلمائية، على بيان شرعي عن حكم إمامة وخطبة محمد العيسى.

وقال البيان إن تولية العيسى لهذا المنصب الشرعي الرفيع تتضمن مفاسد شرعية وواقعية وفيها مضادة لشرع الله ورد لأحكامه، حيث لا يتولى الإمامة إلا مسلم خالم من العيوب القادحة في أصل دينه، وهذا الرجل أشهر بنفسه قوادح كبيرة، وأظهر أنه لا تبرأ به الذمة، ولا تصلح به الأمة.

والعيسى أحد مشرعني التطبيع مع الكيان الصهيوني، وسبق أن عدَّ المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال عنفا غير مشروع.

وعدد كبير من المسؤولين الإسرائيليين أشادوا بالعيسى، كما رفعت صحف عبرية صورته على صفحاتها، إضافة إلى إشادة من قِبل ناطق الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.

كما أحيا الذكرى الـ75 لمحرقة الهولوكوست اليهودية، والتقى سادجورو جاغي وهو الأب الروحي للهندوسية، دون النظر لمشاعر المسلمين بما يفعله الهندوس بالمسلمين والمسلمات في الهند.

وفي اللحظة التي كانت المقاطعة الاقتصادية بسبب الرسومات المسيئة لشخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، رفض العيسي هذه الخطوة.

كما يدعو العيسى إلى “وحدة الأديان”، وهو المشروع الذي تروج له دولة الإمارات العربية المتحدة ويرفضه أغلب العلماء المسلمين.

وظهر العيسى في الكثير من المناسبات مع راقصات وفنانات.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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