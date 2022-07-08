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مع وقفة عرفة..الفنان فضل شاكر يدعو الله بأن يشتت شمل سعد وبهية الحريري وفؤاد السنيورة

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
فضل شاكر watanserb.com
فضل شاكر

وطن- شن المطرب اللبناني المطارد من قبل القضاء، فضل شاكر، هجوما عنيفة على رئيسي الوزراء اللبنانيين السابقين، فؤاد السنيورة وسعد الحريري، وعمة الأخير، بهية الحريري.

وقال فضل شاكر في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” بكرا بصيرو ١٨ عيد وانا محجوز بمخيم عين الحلوي وما عامل شي وكل التهم ضدي ملفقه واتحدى الدوله إذا عليي اي دليل”.
وأضاف قائلا:”بس بدي قول حسبي لله ونعم الوكيل بهيه الحريري وسعد الحريري والسنيوره المجرمين الإرهابية”.

وواصل فضب شاكر هجومه في تغريدة أخرى بالقول:” ان شاء الله بهذا اليوم الفضيل يوم عرفه .اللهم شتت شمل سعد وبهيه والسنيوره وفرق جمعهم”.

محكمة عسكرية تقضي بسجن فضل شاكر 22 عاما

وكانت المحكمة العسكرية في لبنان قد أصدرت على المغني فضل شاكر في ديسمبر/كانون أول 2020 حكمين بالسجن 22 عاما مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية بتهمة “التدخل في أعمال الإرهاب”، على خلفية دعمه مجموعات إسلامية متشددة شاركت في معارك ضد الجيش اللبناني.

وقضى الحكم الأول بسجن المغني اللبناني الهارب، واسمه الحقيقي فضل شمندر، 15 عاما مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية بعد إدانته بجرم “التدخل في أعمال الإرهاب الجنائية التي اقترفها إرهابيون مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لوجستية لهم”، بحسب وكالة الانباء اللبنانية حينها.

أما الحكم الثاني فقضى بسجن شاكر سبع سنوات مع الأشغال الشاقة والتجريد من حقوقه المدنية وتغريمه خمسة ملايين ليرة لبنانية (حوالي 3300 دولار وفق سعر الصرف الرسمي)، بتهمة تمويله “مجموعة الأسير” المسلحة (نسبة إلى الشيخ اللبناني المتشدد أحمد الأسير المسجون حاليا)، “والإنفاق على أفرادها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر حربية”.

يشار إلى أنه في 23 حزيران/يونيو 2013 وقعت اشتباكات بين أنصار الأسير والجيش اللبناني في بلدة عبرا قرب صيدا، كبرى مدن جنوب لبنان، إثر هجوم لجماعة الأسير على حاجز للجيش، أدت إلى مقتل 18 عسكريا و11 مسلحا.

أحكام سابقة

وهذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها أحكام بحق شاكر الذي عاقبته المحكمة من قبل بالسجن خمس سنوات في 2016 وكذلك بالسجن 15 عاما عام 2017 في قضية “أحداث عبرا” بين الجيش اللبناني وجماعة أحمد الأسير، لكنه حصل على حكم بالبراءة في 2018، حسب وكالة رويترز.

اعتزال فضل شاكر

وكان شاكر (53 عاما) قد اعتزل الفن نهاية عام 2012 واقترن اسمه بجماعة أحمد الأسير السلفية قبل أن يظهر من جديد ويعلن عودته للغناء في 2018. وكان شاكر يحظى بشعبية كبيرة في لبنان والعالم العربي، قبل اعتزاله والالتحاق بالمقربين من الشيخ الأسير.

لكن الفنان الذي غزت أغانيه الرومانسية في الماضي العالم العربي، عاد في السنوات الأخيرة إلى الغناء من خلال إصدارات قليلة نشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي حققت متابعة لافتة. وأصدر قبل يومين أغنية جديدة باللهجة المصرية عبر قناته الرسمية على “يوتيوب” تخطت عتبة مليوني مشاهدة.

واقتصر ظهور شاكر العلني في السنوات الأخيرة على بعض الإطلالات الإعلامية، فيما تؤكد تقارير أنه يقيم في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين القريب من صيدا.
ولشاكر المولود في صيدا عام 1969، نحو 11 ألبوما غنائيا خاصا، وأكثر من عشرين أغنية منفردة.

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المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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