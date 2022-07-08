الرئيسيةالهدهدمستشار سياسي لـ"ابن سلمان": المملكة تدرس دعوة مسؤول إسرائيلي لزيارتها بشكل رسمي
الهدهد

مستشار سياسي لـ”ابن سلمان”: المملكة تدرس دعوة مسؤول إسرائيلي لزيارتها بشكل رسمي

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
ابن سلمان watanserb.com
ابن سلمان

وطن- كشف مسؤول سعودي كبير، إن المملكة العربية السعودية تدرس دعوة مسؤول إسرائيلي خلال أو بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المرتقبة إلى المنطقة.

وقال المسؤول الذي يعمل مستشارًا سياسيًا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لصحيفة “يديعوت أحرونوت” إن هذه الخطوة مرهونة بنجاح رحلة بايدن إلى الشرق الأوسط، لا سيما نتائج زيارته للرياض.

تضاؤل فرصة حضور مسؤول إسرائيلي مع بايدن للسعودية

ووفقا للصحيفة، تمت مناقشة خيار دعوة شخصية إسرائيلية بارزة للانضمام إلى زيارة بايدن للسعودية من قبل كجزء من الحوار الأمريكي السعودي، لكن احتمالات تحول هذا السيناريو إلى واقع بدت ضئيلة للغاية.

وقالت الصحيفة إنه مع ذلك، تدرس الرياض وواشنطن وتل أبيب الآن الخيار، موضحة أن لكل جانب اعتباراته الخاصة به.

إسرائيلي يصلي في مكان عام بالرياض.. وزميله يكشف ما طلبه المسؤولون السعوديون (فيديو)

الزيارة ستنقذ شعبية “بايدن” المتدهورة

وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة يمكن أن تساعد البيت الأبيض في صرف الانتباه عن بايدن الذي لا يتمتع بشعبية كبيرة في الرياض والانتقادات بشأن تحول الرئيس الأمريكي في انتهاكات حقوق الإنسان السعودية وسط أزمة الطاقة العالمية.

ولفتت الصحيفة إلى أن تل أبيب ستكون مسرورة بالتأكيد إذا وصل مسؤول إسرائيلي علنًا إلى الأراضي السعودية.

فرصة لفتح مناقشات مع الكويت وسلطنة عمان

إن مثل هذا الاجتماع سيتيح فرصة لممثلي إسرائيل للقاء قادة الدول العربية الأخرى المقرر أن يحضروا القمة، بما في ذلك الدول التي لا تقيم معها القدس علاقات دبلوماسية مفتوحة مثل الكويت وسلطنة عمان.

الخطوة ستكون فرصة لتأمين إجراءات تطبيعية صغيرة ومتوسطة

ونوهت إلى أن المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن هذا سيكون بمثابة فرصة لتأمين “إجراءات تطبيع صغيرة ومتوسطة” مع الرياض ، مثل السماح للرحلات الجوية التجارية الإسرائيلية بالتحليق عبر الأجواء السعودية والسماح للحجاج الإسرائيليين المسلمين بالسفر إلى مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.

واختتمت الصحيفة أنه على أي حال، لا يتوقع أي من الطرفين اتفاق تطبيع كامل وعلاقات دبلوماسية رسمية بين تل أبيب والرياض في المستقبل القريب.

“واشنطن بوست”: ابن سلمان احتجز مراهقًا اميركيًا من اصل سعودي بعدما قاضاه والده في دعوى تجارية

المصدريديعوت أحرونوت، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
الهدهد

“ابن سلمان” يحذف جميع الآيات التي تهاجم اليهود وفصلا كاملا عن “خطر الصهيونية” من المناهج

الهدهد

مباحثات سرية مع دولتين عربيتين للتطبيع مع إسرائيل .. من هما؟!

الهدهد

بايدن: نظرتي تجاه السعودية كما هي ولم تتغير ولست ذاهبا للقاء “ابن سلمان”

الهدهد

أغنية راب “الداشر” ضد “ابن سلمان” تجوب شوارع لندن

الهدهد

“ابن سلمان” يُسعود القرآن ويفرض على أئمة المساجد القراءة بالطريقة النجدية!

تقارير

ما قيمة المبلغ الذي عرضه “الجبري” على “ابن سلمان” لإنهاء الخصومة والإفراج عن أبنائه؟!

تقارير

ابن سلمان يسطو على إمبراطورية الوليد بن طلال وصندوق الثروة يستحوذ على أسهم بشركاته

الهدهد

بايدن في السعودية الشهر المقبل للقاء محمد بن سلمان.. ماذا تغير؟

الهدهد

ابن سلمان يخسر أمواله.. “سوفت بنك” اليابانية التي استثمر فيها تسجل أكبر خسارة في تاريخها

الهدهد

صحيفة إسرائيلية: استثمار الأموال السعودية في إسرائيل مضر بسبب سمعة “ابن سلمان” السيئة

تقارير

“ابن سلمان” أصبح مثل “كلاب بوتين”.. صحيفة بريطانية تهاجم ولي العهد السعودي

الهدهد

صراخ “ابن سلمان” في وجه مستشار “بايدن”.. مسؤول سعودي يكذب هذه المزاعم.. ماذا قال؟!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا