الجمعة, يوليو 8, 2022
الرئيسيةحياتنامخلوق مرعب يظهر على شاطئ البحر الأحمر في مصر ويثير حيرة الخبراء
حياتنا

مخلوق مرعب يظهر على شاطئ البحر الأحمر في مصر ويثير حيرة الخبراء

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
مخلوق مرعب في مصر watanserb.com
مخلوق مرعب في مصر

وطن- قال موقع “فيلد أند ستريم” المختص في متابعة الحياة البحرية والذي ينشر مقالاته منذ 1885، أنه في يونيو/حزيران الفائت، عثرت أندريا جود على مخلوق بحري جرفته المياه على شاطئ في شبه جزيرة سيناء.

وأوضح الموقع أن الجثة التي عثرت عليها “جود” على بعد 40 قدما من الشاطئ كانت جافة، ولديها مجموعتين من الفكين.

وقال إن “جود” كانت تخيم مع صديقاتها على طول ساحل دهب بمصر، ووجدت عينة غير عادية أثناء نزهة صباحية.

وكانت أندريا جود، قد نشرت في 22 يونيو/حزيران الماضي، صورة على صفحتها في موقع فيسبوك، لمخلوق بحري غريب جرفته مياه البحر على شاطئ مدينة دهب السياحية في مصر وقالت في تعليقها المرفق “معذرة على هذه الصورة المرعبة”.

الحلقة المفقودة: اكتشاف نوع جديد من مفصليات ما قبل التاريخ!

“جود” شعرت بعدم الإرتياح عقب رؤيته

وقالت لصحيفة “ديلي ميل” إن “مجرد النظر إليها جعلني أشعر بعدم الارتياح … بدا الأمر وكأنه سيد الخواتم .

وأضافت “كانت هناك فتحة أخرى في الرأس حيث يمكن للمرء أن يشك في الأذنين ، ولكن ربما كانت الخياشيم. كان انطباعي الأولي أنه كائن عانى موتًا فظيعًا إلى حد ما. لم أستطع معرفة نوع هذا المخلوق “.

خبير يكشف نوع الكائن

من جانبه تواصل موقع “فيلد أند ستريم” مع خبير لتأكيد نوع الكائن، حيث أنه وفقًا لمدير برامج الغوص الوطني للأحواض المائية ، هولي بوربون “يبدو أن المخلوق البحري هو ثعبان البحر ، على الأرجح أفعى موراي ، وهي نوع موجود في البحر الأحمر”.

أفعى مواراي

وأوضح الموقع أنه وفقًا لقاعدة الأسماك ، يمكن أن تصل أطوال ثعابين أفعى موراي إلى 39 بوصة.

وبحسب الموقع فإن “موراي الأفعى” هو نوع من ثعبان الماء المالح الذي يعيش في غرب المحيط الأطلسي ومناطق المحيطين الهندي والهادئ، موضحا أنه غالبًا ما توجد في الشعاب المرجانية الضحلة وعلى طول الشواطئ الصخرية، وتعتبر غير ضارة للبشر.

كائنات بحرية غامضة تثير حيرة العلماء.. أحدهم هاجم صياد بشراسة! (فيديو)

المصدرفيسبوك، فيلد أند ستريم، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 8 يوليو 2022 في السوق السوداء.. ارتفاع كبير

منخفض المونسون.. تنبيهات وتحذيرات هامة جدا من الأرصاد العمانية حول حالة الطقس خلال أيام العيد

والدة محمد عادل تعلق على حكم إعدامه.. وتكشف مفاجآت عن شخصية ابنها وعلاقته بنيرة أشرف

ما السلاح الذي استخدم في اغتيال شينزو آبي؟! (صور)

لحماية محمد العيسى .. عناصر أمن مسلحة في مسجد نمرة خلال خطبة عرفة! (صور)

آمال ماهر تثير تفاعلاً في يوم عرفة .. ماذا قالت؟

من هي شيفون زيليس التي أنجب منها إيلون ماسك توأم؟! (صور)

لا تضع رأسك على نافذة الطائرة .. مضيفة طيران تكشف لك سبباً سيصدمك

مفتي ليبيا: لا تجوز الصلاة وراء خطيب عرفة محمد العيسى

كيف حاولت أمريكا دفن التحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة!؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC