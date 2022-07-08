مخلوق مرعب يظهر على شاطئ البحر الأحمر في مصر ويثير حيرة الخبراء

وطن- قال موقع “فيلد أند ستريم” المختص في متابعة الحياة البحرية والذي ينشر مقالاته منذ 1885، أنه في يونيو/حزيران الفائت، عثرت أندريا جود على مخلوق بحري جرفته المياه على شاطئ في شبه جزيرة سيناء.

وأوضح الموقع أن الجثة التي عثرت عليها “جود” على بعد 40 قدما من الشاطئ كانت جافة، ولديها مجموعتين من الفكين.

وقال إن “جود” كانت تخيم مع صديقاتها على طول ساحل دهب بمصر، ووجدت عينة غير عادية أثناء نزهة صباحية.

وكانت أندريا جود، قد نشرت في 22 يونيو/حزيران الماضي، صورة على صفحتها في موقع فيسبوك، لمخلوق بحري غريب جرفته مياه البحر على شاطئ مدينة دهب السياحية في مصر وقالت في تعليقها المرفق “معذرة على هذه الصورة المرعبة”.

“جود” شعرت بعدم الإرتياح عقب رؤيته

وقالت لصحيفة “ديلي ميل” إن “مجرد النظر إليها جعلني أشعر بعدم الارتياح … بدا الأمر وكأنه سيد الخواتم .

وأضافت “كانت هناك فتحة أخرى في الرأس حيث يمكن للمرء أن يشك في الأذنين ، ولكن ربما كانت الخياشيم. كان انطباعي الأولي أنه كائن عانى موتًا فظيعًا إلى حد ما. لم أستطع معرفة نوع هذا المخلوق “.

خبير يكشف نوع الكائن

من جانبه تواصل موقع “فيلد أند ستريم” مع خبير لتأكيد نوع الكائن، حيث أنه وفقًا لمدير برامج الغوص الوطني للأحواض المائية ، هولي بوربون “يبدو أن المخلوق البحري هو ثعبان البحر ، على الأرجح أفعى موراي ، وهي نوع موجود في البحر الأحمر”.

أفعى مواراي

وأوضح الموقع أنه وفقًا لقاعدة الأسماك ، يمكن أن تصل أطوال ثعابين أفعى موراي إلى 39 بوصة.

وبحسب الموقع فإن “موراي الأفعى” هو نوع من ثعبان الماء المالح الذي يعيش في غرب المحيط الأطلسي ومناطق المحيطين الهندي والهادئ، موضحا أنه غالبًا ما توجد في الشعاب المرجانية الضحلة وعلى طول الشواطئ الصخرية، وتعتبر غير ضارة للبشر.