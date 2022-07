ما السلاح الذي استخدم في اغتيال شينزو آبي؟! (صور)

وطن – كان لافتاً في واقعة اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي، السلاح الذي استخدم من قبل المهاجم في إطلاق النار، خلال مشاركة “آبي” في تجمع انتخابي.

وأظهرت مقاطع فيديو، نشرتها وسائل إعلام كيف تربص المهاجم برئيس الوزراء السابق، قبل أن يباغته بطلقات الرصاص التي نُقل على إثرها للمستشفى ويلقى حتفه هناك.

وبيّن أحد هذه المقاطع، المهاجم وهو يقف خلف شينزوا آبي، مرتديا الكمامة، ويتجول بعينيه يمينا ويسارا. وهذا الشخص هو نفسه الذي شوهد بعد ذلك بوقت قصير جدا في قبضة رجال الأمن.

وأظهر الفيديو، المهاجم وهو يحاول الفرار من منطقة الحادث بعد نجاحه في عمليته. إلا أن أحد الحاضرين في التجمع الانتخابي، وقد يكون أحد مرافقي شينزوا آبي، قد نجح في عرقلة المهاجم من قدمه، فسقط أرضا، وتمت السيطرة عليه.

واللافت في الأمر هو السلاح الذي استخدم بالهجوم، في دولة تعد من أكثر الدول أماناً في العالم. ولديها بعض أكثر قوانين مراقبة الأسلحة صرامة في أي مكان.

كما أن آخر مرة قتل فيها رئيس وزراء ياباني حالي أو سابق كانت قبل 90 عاماً.

فقد أظهرت صور وتقارير تلفزيونية جهازاً مزدوج الماسورة يبدو أنه سلاح يدوي الصنع ملفوف بشريط أسود. وفق وسائل إعلام بريطانية ووكالة أسوشييتد برس.

The Ex-Prime Minister of Japan, Shinzo Abe, was shot and gravely wounded by a lone attacker with what appears to be a very crude improvised double-barrelled weapon made from pipe, tape, wood and electrical (!) firing components.

Possibly 12G/Black Powder pic.twitter.com/eqyDXZgbSb

— Divyapratap_7773 (@Divyapratap7771) July 8, 2022