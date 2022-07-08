الجمعة, يوليو 8, 2022
الرئيسيةالهدهدما السلاح الذي استخدم في اغتيال شينزو آبي؟! (صور)
الهدهد

ما السلاح الذي استخدم في اغتيال شينزو آبي؟! (صور)

يبدو أنه سلاح يدوي الصنع

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
السلاح المستخدم في اغتيال شينزو آبي watanserb.com
السلاح المستخدم في اغتيال شينزو آبي

وطن – كان لافتاً في واقعة اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي، السلاح الذي استخدم من قبل المهاجم في إطلاق النار، خلال مشاركة “آبي” في تجمع انتخابي.

وأظهرت مقاطع فيديو، نشرتها وسائل إعلام كيف تربص المهاجم برئيس الوزراء السابق، قبل أن يباغته بطلقات الرصاص التي نُقل على إثرها للمستشفى ويلقى حتفه هناك.

وبيّن أحد هذه المقاطع، المهاجم وهو يقف خلف شينزوا آبي، مرتديا الكمامة، ويتجول بعينيه يمينا ويسارا. وهذا الشخص هو نفسه الذي شوهد بعد ذلك بوقت قصير جدا في قبضة رجال الأمن.

وأظهر الفيديو، المهاجم وهو يحاول الفرار من منطقة الحادث بعد نجاحه في عمليته. إلا أن أحد الحاضرين في التجمع الانتخابي، وقد يكون أحد مرافقي شينزوا آبي، قد نجح في عرقلة المهاجم من قدمه، فسقط أرضا، وتمت السيطرة عليه.

السلاح المستخدم في اغتيال شينزو آبي

واللافت في الأمر هو السلاح الذي استخدم بالهجوم، في دولة تعد من أكثر الدول أماناً في العالم. ولديها بعض أكثر قوانين مراقبة الأسلحة صرامة في أي مكان.

كما أن آخر مرة قتل فيها رئيس وزراء ياباني حالي أو سابق كانت قبل 90 عاماً.

فقد أظهرت صور وتقارير تلفزيونية جهازاً مزدوج الماسورة يبدو أنه سلاح يدوي الصنع ملفوف بشريط أسود. وفق وسائل إعلام بريطانية ووكالة أسوشييتد برس.

وفي هذا السياق، قال دانيال فوت، وهو أستاذ متخصص في القانون والمجتمع بجامعة طوكيو، إن “هذا يظهر إلى أي مدى تعمل قوانين الأسلحة اليابانية”،.

ولفت إلى أن “قلة قليلة من الناس لديهم القدرة على صنع مثل هذا السلاح”.بحسب “العربية

شينزوا آبي قتل بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلح أثناء إلقاء رئيس الوزراء السابق خطابا في مدينة نارا الواقعة غربي البلاد.

وكان رئيس الوزراء السابق، البالغ من العمر 67 عاماً، يلقي خطابًا في تجمع انتخابي قبل انتخابات مجلس الشيوخ التي ستجرى يوم الأحد.

يأتي هذا فيما قال مستشفى مدينة نارا، إن وفاة شينزو آبي جاءت جراء إصابته برصاصة مباشرة في القلب.

وذكر بيان صادر عن المستشفى، أن الطاقم الطبي عجز عن وقف نزيف شينزو آبي الذي تسببت فيه رصاصتان إحداهما اخترقت القلب.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وسائل إعلام، عن هوية المشتبه به في اغتيال شينزو آبي. وتبين أنه بحار سابق في قوات الدفاع الذاتي اليابانية. ويبلغ من العمر 40 عاما، ومن سكان مدينة نارا.

وأوضحت الشرطة اليابانية أن المشتبه في تورطه في إطلاق النار على رئيس الوزراء السابق أبلغ بأنه كان يشعر بالاستياء تجاه آبي وكان ينوي قتله.

وكان شينزو آبي يرقد لتلقي العلاج في مستشفى بمحافظة نارا، بعدما أفادت خدمات الطوارئ بأنه في حالة سكتة قلبية ورئوية.

المصدرالعربية - تويتر - متابعات وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

اليابان: مقتل شينزو آبي بعد تعرضه لإطلاق نار في تجمع انتخابي

الهدهد

الكشف عن هوية مطلق الرصاص على شينزو آبي.. والعالم يعلق

الهدهد

لحظة إطلاق النار على رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي (شاهد)

الهدهد

“شاهد” طباخ نتنياهو يقدم الحلوى لرئيس الوزراء الياباني بالحذاء ويثير جدلاً واسعاً

حياتنا

شاهد| وجبة دبلوماسيّة غير متوقعة .. “نتنياهو” يُطعم رئيس الوزراء الياباني وزوجته “حذائين”!

الهدهد

اختراق كبير.. مدير الاستخبارات الأمريكية يجتمع سرا مع مجنون كوريا الشمالية كيم يونغ أون

حياتنا

شاهد| سقوط رئيس الوزراء الياباني في حفرةٍ كبيرة خلال لعبه “الغولف” مع ترامب!

فيديو

شاهد وقارن.. الطريقة الحضارية التي يمر بها موكب رئيس الوزراء الياباني على الطريق

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

لحماية محمد العيسى .. عناصر أمن مسلحة في مسجد نمرة خلال خطبة عرفة! (صور)

آمال ماهر تثير تفاعلاً في يوم عرفة .. ماذا قالت؟

من هي شيفون زيليس التي أنجب منها إيلون ماسك توأم؟! (صور)

لا تضع رأسك على نافذة الطائرة .. مضيفة طيران تكشف لك سبباً سيصدمك

مفتي ليبيا: لا تجوز الصلاة وراء خطيب عرفة محمد العيسى

كيف حاولت أمريكا دفن التحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة!؟

اليابان: مقتل شينزو آبي بعد تعرضه لإطلاق نار في تجمع انتخابي

مغرّد يجلد إيلون ماسك بعد أول تعليق له على إنجابه توأم من موظفة لديه! (شاهد)

الكشف عن هوية مطلق الرصاص على شينزو آبي.. والعالم يعلق

أنس جابر إلى نهائي ويملبدون ونادال ينسحب من البطولة (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC