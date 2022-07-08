ما السلاح الذي استخدم في اغتيال شينزو آبي؟! (صور)

وطن – كان لافتاً في واقعة اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي، السلاح الذي استخدم من قبل المهاجم في إطلاق النار، خلال مشاركة “آبي” في تجمع انتخابي.

وأظهرت مقاطع فيديو، نشرتها وسائل إعلام كيف تربص المهاجم برئيس الوزراء السابق، قبل أن يباغته بطلقات الرصاص التي نُقل على إثرها للمستشفى ويلقى حتفه هناك.

وبيّن أحد هذه المقاطع، المهاجم وهو يقف خلف شينزوا آبي، مرتديا الكمامة، ويتجول بعينيه يمينا ويسارا. وهذا الشخص هو نفسه الذي شوهد بعد ذلك بوقت قصير جدا في قبضة رجال الأمن.

شارك الحضور التصفيق.. لحظات تربص مطلق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي قبل تنفيذ جريمته#إرم_نيوز #Abe #安倍晋三 #ShinzoAbeShot pic.twitter.com/jJKXLAIWm2 — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) July 8, 2022

وأظهر الفيديو، المهاجم وهو يحاول الفرار من منطقة الحادث بعد نجاحه في عمليته. إلا أن أحد الحاضرين في التجمع الانتخابي، وقد يكون أحد مرافقي شينزوا آبي، قد نجح في عرقلة المهاجم من قدمه، فسقط أرضا، وتمت السيطرة عليه.

السلاح المستخدم في اغتيال شينزو آبي

واللافت في الأمر هو السلاح الذي استخدم بالهجوم، في دولة تعد من أكثر الدول أماناً في العالم. ولديها بعض أكثر قوانين مراقبة الأسلحة صرامة في أي مكان.

كما أن آخر مرة قتل فيها رئيس وزراء ياباني حالي أو سابق كانت قبل 90 عاماً.

فقد أظهرت صور وتقارير تلفزيونية جهازاً مزدوج الماسورة يبدو أنه سلاح يدوي الصنع ملفوف بشريط أسود. وفق وسائل إعلام بريطانية ووكالة أسوشييتد برس.

The Ex-Prime Minister of Japan, Shinzo Abe, was shot and gravely wounded by a lone attacker with what appears to be a very crude improvised double-barrelled weapon made from pipe, tape, wood and electrical (!) firing components. Possibly 12G/Black Powder pic.twitter.com/eqyDXZgbSb — Divyapratap_7773 (@Divyapratap7771) July 8, 2022

وفي هذا السياق، قال دانيال فوت، وهو أستاذ متخصص في القانون والمجتمع بجامعة طوكيو، إن “هذا يظهر إلى أي مدى تعمل قوانين الأسلحة اليابانية”،.

ولفت إلى أن “قلة قليلة من الناس لديهم القدرة على صنع مثل هذا السلاح”.بحسب “العربية”

شينزوا آبي قتل بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلح أثناء إلقاء رئيس الوزراء السابق خطابا في مدينة نارا الواقعة غربي البلاد.

وكان رئيس الوزراء السابق، البالغ من العمر 67 عاماً، يلقي خطابًا في تجمع انتخابي قبل انتخابات مجلس الشيوخ التي ستجرى يوم الأحد.

يأتي هذا فيما قال مستشفى مدينة نارا، إن وفاة شينزو آبي جاءت جراء إصابته برصاصة مباشرة في القلب.

وذكر بيان صادر عن المستشفى، أن الطاقم الطبي عجز عن وقف نزيف شينزو آبي الذي تسببت فيه رصاصتان إحداهما اخترقت القلب.

عاجل | مستشفى مدينة نارا: الطاقم الطبي عجز عن وقف نزيف شينزو آبي الذي تسببت فيه رصاصتان إحداهما اخترقت القلب — الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) July 8, 2022

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وسائل إعلام، عن هوية المشتبه به في اغتيال شينزو آبي. وتبين أنه بحار سابق في قوات الدفاع الذاتي اليابانية. ويبلغ من العمر 40 عاما، ومن سكان مدينة نارا.

وأوضحت الشرطة اليابانية أن المشتبه في تورطه في إطلاق النار على رئيس الوزراء السابق أبلغ بأنه كان يشعر بالاستياء تجاه آبي وكان ينوي قتله.

وكان شينزو آبي يرقد لتلقي العلاج في مستشفى بمحافظة نارا، بعدما أفادت خدمات الطوارئ بأنه في حالة سكتة قلبية ورئوية.