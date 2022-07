كيف حاولت أمريكا دفن التحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة!؟

وطن – اتهمت الولايات المتحدة بدفن ما توصلت إليه في مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، وتواجه انتقادات لإصدارها تصريحات بدا أنها تعفي إسرائيل من كل المسؤولية عن عملية القتل.

وأعلنت وزارة الخارجية في وقت سابق من هذا الأسبوع أن إطلاق نار من مواقع إسرائيلية “كان على الأرجح مسؤولاً عن مقتل شيرين أبو عاقلة” لكنها نفت الحادث باعتبارها

قال العديد من شهود العيان، بمن فيهم الصحفية شذى حنايشة التي كانت ترافق “أبو عاقلة”، إنّ الصحفية المخضرمة في قناة الجزيرة، قُتلت على يد القوات الإسرائيلية في 11 مايو / أيار خلال عملية عسكرية إسرائيلية على مخيم جنين.

نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي مسؤوليته عن القتل، لكن في الأيام والأسابيع التي أعقبت الحادث، خلصت العديد من التحقيقات بما في ذلك The Washington Post و The New York Times، فضلاً عن الهيئات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة، إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت بالفعل “أبو عاقلة”.

منذ إعلان وزارة الخارجية، اعترض النشطاء الفلسطينيون على البيان الغامض وغير المنطقي وانتقدوا قرار نشره في 4 تموز (يوليو) – يوم الاستقلال الأمريكي – وهو عيد وطني رئيسي حيث يقضي الكثير من الناس الوقت مع عائلاتهم ولا يركزون على الاخبار.

وقالت ديانا بوتو، المحامية الفلسطينية في مجال حقوق الإنسان والمستشارة القانونية السابقة لفريق التفاوض في منظمة التحرير الفلسطينية ، لموقع “ميدل ايست اي” البريطاني: “لقد كانت عطلة نهاية أسبوع طويلة حيث يكون الناس بعيدين وهذا هو بيت القصيد. منذ مقتل شيرين على يد إسرائيل، بذلت الإدارة الأمريكية قصارى جهدها لمحاولة دفن هذا”.

وقالت “بوتو” إن البيان تمت صياغته بعناية لتجنب أي توترات قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المقررة إلى إسرائيل الأسبوع المقبل.

في الشهر الماضي، ورد أن الإدارة طلبت من إسرائيل وقف هدم المنازل وإجلاء الفلسطينيين وأي قرارات بشأن بناء المستوطنات “إلى ما بعد زيارة بايدن”. قائلة إنهم يريدون “الهدوء” لزيارة بايدن.

وقال أحد النشطاء الفلسطينيين للموقع: “ليس من المستغرب على الأقل أن نرى هذا الإعلان المدفون لحكم يُفترض أنه غير حاسم بشأن من قتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقله صادر عن وزارة الخارجية”.

واضاف: “لقد أوضحت الحكومة الأمريكية الرأسمالية الإمبريالية منذ فترة طويلة أن حياة الفلسطينيين وكرامتهم وحريتهم لا قيمة لها لمصالحها القمعية واستثمارها في إخضاع الجنوب العالمي”.

وقالت وزارة الخارجية في بيانها إن تحقيقها لم يجد “أي سبب للاعتقاد بأن ذلك كان متعمدا بل نتيجة ظروف مأساوية”.

وقالت إن الحادث وقع “خلال عملية عسكرية بقيادة الجيش الإسرائيلي ضد حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في 11 مايو 2022، في جنين، في أعقاب سلسلة من الهجمات في إسرائيل”.

“إهانة صريحة لذكرى شيرين”

رداً على ذلك ، أطلقت عائلة أبو عاقله توبيخاً لاذعاً. ووصفت الأسرة في بيان صدر مساء الاثنين تقييم واشنطن بأنه “إهانة صريحة لذكرى شيرين”.

أشارت العائلة، بالإضافة إلى النشطاء الذين تحدثوا إلى Middle East Eye ، إلى أن التركيز على الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة كان محاولة لتدوير الرواية حول ما حدث، بدلاً من السعي وراء المساءلة الفعلية.

وقالت بوتو: “أصبح التركيز على الرصاصة والسلاح الذي أطلق الرصاصة وكل هذه الأشياء الغبية، بدلاً من التركيز على ما نعرف أنه حقيقي”.

واضافت: “لقد قُتلت لأنها كانت تكتب عن الاحتلال العسكري الإسرائيلي”.

وقالت بوتو إنه بالنظر إلى القدرات العسكرية الإسرائيلية المتقدمة والتقنيات المتطورة، فإنها تشك في أن إسرائيل لا تعرف هوية القاتل.

في عام 2018، نشرت القوات الإسرائيلية تغريدة محذوفة الآن قالت فيها: “نعرف أين سقطت كل رصاصة” بعد أن أصيب 773 فلسطينيًا في غزة بالرصاص الحي من القوات الإسرائيلية خلال مظاهرات حاشدة.

وقالت بوتو: “لديهم نظام القدرة على معرفة مكان وجود جنودهم ومن يقوم بإطلاق النار. إنهم يعرفون الشخص الذي أطلق النار على شيرين. بالتأكيد. هذا ليس سؤالا في الظلام”.

“من الخطأ السماح بمشاركة أمريكا في التحقيق”

قال رمزي بارود ، الصحفي والكاتب الفلسطيني الأمريكي، لموقع Middle East Eye إنه يعتقد أنه كان من الخطأ حتى السماح للولايات المتحدة بالمشاركة في التحقيق.

وقال بارود: “منح وزارة الخارجية الفرصة للتعبير عن رأيها في الموضوع قد أثبت صحة وجهة النظر الأمريكية بشأن هذه المسألة وأربك بشكل كبير مجموعة الأدلة الموجودة، والتي بدت حاسمة في التأكيد على أن شيرين قُتلت على يد إسرائيل”.

في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء بعد نشر نتائج تقييمها، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إنهم “لم يجدوا سببًا للاعتقاد بأنها كانت قتلًا متعمدًا، بل كانت نتيجة ظروف مأساوية أثناء مداهمة”.

وأضاف برايس أن واشنطن ستستمر في المطالبة بالمحاسبة، قائلة “من الواضح أن هذه هي حالة القتل الخطأ”.

وقال: “هدفنا – وما نعتقد أنه الهدف الجماعي للأطراف – هو التأكد من أن شيئًا مشابهًا لذلك، قتل صحفي في منطقة نزاع ، لا يمكن أن يحدث مرة أخرى ، يجب ألا يحدث مرة أخرى” ، برايس قال.

ومع ذلك، بعد أسابيع قليلة من مقتل أبو عاقلة، قُتلت صحفية فلسطينية ثانية، هو غفران هارون وراسنة ، 31 عامًا، برصاص إسرائيل في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. كان هذا هو يوم عملها الثالث في وظيفتها الجديدة في شبكة إعلامية محلية.

كيف يجب أن تبدو المساءلة؟

ويقول نشطاء فلسطينيون إن تقييم واشنطن لمقتل فلسطيني هو محاولة أخرى لإخفاء مقتل فلسطينية تحمل الجنسية الأمريكية على يد إسرائيل.

في كانون الثاني، توفي المواطن الفلسطيني الأمريكي عمر أسعد، 80 عاما ، متأثرا بنوبة قلبية بعد أن اعتقله جنود إسرائيليون بعنف خلال مداهمة قرية جلجولية شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأدى تحقيق أجراه الجيش الإسرائيلي إلى فصل ضابطين، وهو ما وصفته منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان بأنه “توبيخ بسيط”.

مع ذلك، قالت نورا عريقات، المحامية الفلسطينية الأمريكية في مجال حقوق الإنسان والأستاذة في جامعة روتجرز ، لموقع Middle East Eye إن الوقت قد حان للمجتمع الدولي، وخاصة الصحفيين، لزيادة تدقيقهم في التحقيق في جريمة القتل.

وقالت عريقات: “إذا علمنا الآن أن إسرائيل تكذب بشكل صارخ ويمكن أن تقتل وتفلت من العقاب، فيجب أن يكون من الضروري بالنسبة للصحفيين الآن تغيير الطريقة التي يغطون بها هذه القضية بالفعل بمزيد من التدقيق”.

واضافت: “هذا ما ستبدو عليه المساءلة، في رأيي. لن نحاسب على إطلاق النار والقتل، ولكن يجب أن يكون هناك تحول في كيفية تفسيرنا وفهمنا للمعلومات نتيجة لهذه النتائج.”

مساء الثلاثاء، بعد بيان وزارة الخارجية ، قدمت مجموعة من 11 مشرعا ديمقراطيا تشريعا من شأنه إجبار الحكومة الأمريكية على التحقيق في القتل والتحقيق في ما إذا كانت الأسلحة الأمريكية قد استخدمت.

تم تقديم التشريع، الذي قاده عضو الكونجرس أندريه كارسون، كتعديل لقانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يصرح بميزانية البنتاغون السنوية.

قالت آية زيادة، مديرة الدعوة في منظمة مسلمي أمريكا من أجل فلسطين، إن المساءلة ستبدأ بتعليق “كل التمويل العسكري لإسرائيل” وستنتهي بتقديم المسؤولين عن مقتل أبو عاقله إلى العدالة.

“في غضون ذلك، من غير المقبول ببساطة أن يقوم رئيس الولايات المتحدة بزيارة دبلوماسية عادية إلى دولة تمارس الفصل العنصري، وهذا هو الحال بشكل خاص في أعقاب مقتل صحفي أمريكي على يد حكومة الفصل العنصري هذه”، قالت زيادة.