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اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 8 يوليو 2022 في السوق السوداء.. ارتفاع كبير

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
سعر الدولار في السودان watanserb.com
سعر الدولار في السودان

وطن- شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء بالسودان، الجمعة 8 يوليو، انتعاشة كبيرة بعد أن شهدت أمس الخميس، أكبر انخفاض لها خلال الفترة الماضية.

سعر الدولار في السوق السوداء في السودان

سجل سعر الدولار في السودان في تعاملات اليوم الجمعة ارتفاعا كبيرا ليصل إلى 565 جنيها مقابل 560 جنيها في تعاملات مساء أمس الخميس.

سعر اليورو في السوق السوداء

سجل اليورو اليوم الجمعة في السودان في السوق السوداء -بحسب متعاملين- سعر 608 جنيهات.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم في السوق السوداء

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى السوق الأسود نحو 710 جنيهات.

سعر الريال السعودي اليوم في السودان في السوق السوداء

سجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 149 جنيها.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم في السوق السوداء

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في السوق السودانية السوداء عند مستوى 155 جنيها.

يشار إلى انه مع انسداد الأفق السياسي بعد انقلاب الجيش في أكتوبر/تشرين أول الماضي، واستقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، أصبح السودان على وشك انهيار اقتصادي، فقد بلغت معدلات التضخم إلى مستويات قياسية.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة إلى السودان، أن الاقتصاد السوداني يتجه نحو الأسوأ، مشيرة إلى أن إنجازات حكومة حمدوك كلها معرضة للخطر.

وأكد خبراء اقتصاديين أن الاقتصاد السوداني شبه منهار، وإن حركته “شبه مشلولة”، مشيرا إلى أن الاقتصاد لا يعمل إلا بـ30% من قوته فقط.

سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022.. انخفاض جميع العملات

الأزمة الاقتصادية هي الأكبر في تاريخ السودان

وأشارت تقارير إلى أن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها السوداني حاليا هي “الأكبر في تاريخه”، ولفتت إلى انهيار بورصات المحاصيل بسبب توقف حركة البيع والشراء.

كما أشارت إلى ارتفاع السلع والخدمات الأساسية في البلاد، وتوقف دعم بعض السلع الأسعار الأساسية مثل الخبز، وتدني الدخول في القطاعين العام والخاص.

انكماش الاقتصاد السوداني

وانكمش اقتصاد السودان بنسبة 72 في المائة منذ عام 2015 مقيساً بإجمالي الناتج المحلي. كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي للسودان من 74.3 مليار دولار في عام 2015 إلى 24.3 مليار دولار في عام 2020. وقدر انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من عام 2015 إلى عام 2019 بنسبة 77 في المائة، بحسب تقرير الأمم المتحدة في مارس 2021.

ارتفاع عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية

وارتفع في ذات الوقت عدد الأشخاص المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية من 5.8 مليون شخص في عام 2015 إلى 13.4 مليون شخص في عام 2021 وفقًا لوثيقة اللمحة العامة للاحتياجات الإنسانية.

ونبهت الأمم المتحدة الى أن 30 بالمئة من السودانيين سيحتاجون لمساعدة إنسانية في العام 2022، وهو “المعدل الأعلى منذ عقد”.

سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 7 يوليو 2022.. انخفاض جديد

المصدررصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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