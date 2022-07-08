حذف أكثر من مليون حساب على تويتر يوميا.. لماذا؟

وطن – بشكل يومي تحذف منصة تويتر، أكثر من مليون حساب وهمي، في إطار الجهود المبذولة للحد مما تعرف بـ”ظاهرة الذباب الإلكتروني“.

جاء ذلك حسبما كشف مسؤولون في “تويتر”، قالوا إن هناك جهودا كبيرة تبذل للحد من المستخدمين الآليين.

موقع تويتر

– نحذف اكثر من مليون حساب وهمي كل يوم في اطار الجهود المبذولة للحد من "الذباب الالكتروني".#تويتر#الكويت pic.twitter.com/8lc0mjaKAt — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) July 8, 2022

تأتي هذه الخطوة بعد أن هدد الملياردير إيلون ماسك المالك المستقبلي للمنصة، بوقف صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء تويتر ما لم تقدم الشركة دليلا على أن الحسابات الوهمية والحسابات الآلية أقل من 5% من المستخدمين الذين يشاهدون الإعلانات على خدمة التواصل الاجتماعي.

أكثر ما يسعدني الان هو تلاشي ظاهرة الذباب الإلكتروني خاصة السباب، والذي أوجد خلافات بين الأشقاء العرب وأخذ يعمق تلك الخلافات.. أتمنى أن تتوسع المصالحات العربية – العربية، وأن تكون هناك حلول جذرية لمآسي #اليمن و #سوريا فهم السند والظهر للعرب ومداواة جراحهم أعظم استثمار للعرب. — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) June 26, 2022

وكان ماسك قد صرح في وقت سابق، بأن واحدة من أهم أولوياته بعد استحواذه على تويتر هي التغلب على الحسابات الآلية والوهمية.

وتحوم الكثير من المخاطر حول إتمام صفقة شراء ماسك لمنصة تويتر وذلك بسبب الشكوك حول عدد الحسابات الوهمية وصعوبة التحقق منها.

لكن الشركة سبق أن قالت إن الحسابات الوهمية كانت أقل بكثير من 5% من عدد المستخدمين الذين يشاهدون الإعلانات، وهو رقم لم يتغير في بيانات الشركة منذ عام 2013.

انتشار حسابات تتخفى تحت عباءة الدين باسماء ومعرفات وهمية للمشاركه في هاشتاقات الترند بهدف نشر الفكر ⁧#الداعشي⁩ والتحريض ضد قيادات الوطن وابناءه وشعبه

وعلى جبهة تويتر يستمر ⁧#السيف_السلماني_على_الارهاب⁩

يحفظ ⁧#ارشيف_الجيش_السلماني⁩

يعرض ⁧#متحف_الحرب_الالكترونيه⁩ pic.twitter.com/HK1dJnN2fW — yosef abdullah2 (@Abdullah2Yosef) July 7, 2022

ويفحص مراجعو تويتر يدويا آلاف الحسابات على المنصة بشكل عشوائي، ويستخدمون مزيجا من البيانات العامة والخاصة من أجل تقدير نسبة الحسابات الوهمية والآلية على الخدمة وإبلاغ المساهمين بها.

وقبل نحو ثلاثة أسابيع، ألمح إيلون ماسك، في حوار كان هو الأول مع موظفي تويتر، إلى حاجة الشركة لخفض عدد الموظفين لكنه قدم القليل من التفاصيل الجديدة عن استحواذه المزمع على شركة التواصل الاجتماعي بقيمة 44 مليار دولار.

تويتر صار سوءه وسخافته تعادل الفايس بوك

حسابات وهمية ومحاولات لإيصال معلومات مغلوطة وتقزيم كل عمل يقوم به شخص ما

أخرهم محاولات تسخيف وتقزيم شجاعة #عمر_الشغري وكلامه بمجلس الامن

واكثر يطلقوا على انفسهم ناشطين وثوار للأسف

أصحاب العقول براحة — Fouad Wali #Syria (@mfwali) July 3, 2022

وأبلغ الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، موظفي تويتر بأنه يريد زيادة عدد مستخدمي الخدمة من 229 مليونا إلى مليار شخص على الأقل.

وقال ماسك إن الإعلانات ستظل ذات أهمية بالنسبة للشركة، رغم قوله سابقا إنه يعتقد أن تويتر يجب ألا تعرض الإعلانات.