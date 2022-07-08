الرئيسيةحياتناحذف أكثر من مليون حساب على تويتر يوميا.. لماذا؟
حياتنا

حذف أكثر من مليون حساب على تويتر يوميا.. لماذا؟

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
حذف مليون حساب على تويتر watanserb.com
حذف أكثر من مليون حساب وهمي على تويتر يوميا

وطن – بشكل يومي تحذف منصة تويتر، أكثر من مليون حساب وهمي، في إطار الجهود المبذولة للحد مما تعرف بـ”ظاهرة الذباب الإلكتروني“.

جاء ذلك حسبما كشف مسؤولون في “تويتر”، قالوا إن هناك جهودا كبيرة تبذل للحد من المستخدمين الآليين.

تأتي هذه الخطوة بعد أن هدد الملياردير إيلون ماسك المالك المستقبلي للمنصة، بوقف صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء تويتر ما لم تقدم الشركة دليلا على أن الحسابات الوهمية والحسابات الآلية أقل من 5% من المستخدمين الذين يشاهدون الإعلانات على خدمة التواصل الاجتماعي.

وكان ماسك قد صرح في وقت سابق، بأن واحدة من أهم أولوياته بعد استحواذه على تويتر هي التغلب على الحسابات الآلية والوهمية.

وتحوم الكثير من المخاطر حول إتمام صفقة شراء ماسك لمنصة تويتر وذلك بسبب الشكوك حول عدد الحسابات الوهمية وصعوبة التحقق منها.

لكن الشركة سبق أن قالت إن الحسابات الوهمية كانت أقل بكثير من 5% من عدد المستخدمين الذين يشاهدون الإعلانات، وهو رقم لم يتغير في بيانات الشركة منذ عام 2013.

ويفحص مراجعو تويتر يدويا آلاف الحسابات على المنصة بشكل عشوائي، ويستخدمون مزيجا من البيانات العامة والخاصة من أجل تقدير نسبة الحسابات الوهمية والآلية على الخدمة وإبلاغ المساهمين بها.

وقبل نحو ثلاثة أسابيع، ألمح إيلون ماسك، في حوار كان هو الأول مع موظفي تويتر، إلى حاجة الشركة لخفض عدد الموظفين لكنه قدم القليل من التفاصيل الجديدة عن استحواذه المزمع على شركة التواصل الاجتماعي بقيمة 44 مليار دولار.

وأبلغ الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، موظفي تويتر بأنه يريد زيادة عدد مستخدمي الخدمة من 229 مليونا إلى مليار شخص على الأقل.

وقال ماسك إن الإعلانات ستظل ذات أهمية بالنسبة للشركة، رغم قوله سابقا إنه يعتقد أن تويتر يجب ألا تعرض الإعلانات.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

الذباب الإلكتروني.. إيلون ماسك يفجر مفاجأة عن عدد الحسابات الوهمية على تويتر

الهدهد

إيلون ماسك يثير جدلاً بصورة على تويتر .. ماذا قصد!؟

الهدهد

ما سرّ حذف تركي آل الشيخ جميع تغريداته؟!

الهدهد

رسالة صادمة من الرئيس التنفيذي لـ”تويتر” للموظفين

الهدهد

“ترامب يعود إلى تويتر” .. إيلون ماسك يقول إنّه سيلغي حظر الرئيس السابق

الهدهد

إيلون ماسك يرد رداً غير متوقع على مسؤول سعودي قال له: “لن تموت قبل يومك”

الهدهد

بعد استحواذ إيلون ماسك عليه.. هل سيتم نقل “تويتر” من دبي إلى قطر؟

الهدهد

قطر والوليد بن طلال ضمنهم.. إيلون ماسك ينشر أسماء ممولي صفقته لشراء تويتر

الهدهد

بيل غيتس يهاجم إيلون ماسك بعد استحواذه على “تويتر” ويحذر من الأسوأ

الهدهد

لماذا تخلّص إيلون ماسك من الرئيس التنفيذي لشركة تويتر وكم سيتقاضى مقابل رحيله؟!

الهدهد

إيلون ماسك سيبدأ بفرض رسوم على التغريدات .. من يستهدف ولماذا؟!

الهدهد

“نيويورك تايمز”: هل إيلون ماسك بهذا السوء حقًا؟!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا