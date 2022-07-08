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اليابان: مقتل شينزو آبي بعد تعرضه لإطلاق نار في تجمع انتخابي

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
مقتل شينزو آبي watanserb.com
رئيس وزراء اليابان الأسبق شينزو آبي

وطن – أعلنت اليابان، الجمعة، وفاة رئيس وزراء اليابان الأسبق شينزو آبي متأثرا بإصابته بطلقات نارية، أطلقت عليه خلال مشاركته في تجمع انتخابي.

وقال التلفزيون الياباني، إن شينزا آبي توفي شينزو بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلح أثناء إلقاء رئيس الوزراء السابق خطابا في مدينة نارا الواقعة غربي البلاد.

وكان رئيس الوزراء السابق، البالغ من العمر 67 عاماً، يلقي خطابًا في تجمع انتخابي قبل انتخابات مجلس الشيوخ التي ستجرى يوم الأحد.

وأدان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إطلاق النار على شينزو آبي، وقال إنه تصرف لا يغتفر.

وأضاف أن آبي في حالة خطيرة، مبديا أمله في نجاة صاحب أطول فترة في رئاسة وزراء اليابان من هذه المحنة.

كما صرح وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي: “بلغني أن رئيس الوزراء السابق يخضع حاليا لعملية نقل دم وأن الجهود تبذل لإنقاذ حياته”.

يأتي هذا فيما داهم عناصر من الشرطة اليابانية منزل رجل اعتُقل عقب إطلاق النار على ما ذكرت هيئة البث الوطنية اليابانية.

وأظهرت مشاهد بثتها الهيئة عددا من عناصر الشرطة المزودين بالمعدات الواقية وحاملين الدروع وهم يدخلون مبنى قالت هيئة البث إنه منزل رجل اعتقل بعد الهجوم بشبهة محاولة القتل، وفق شبكة “بي بي سي”.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وسائل إعلام، عن هوية المشتبه به في اغتيال شينزو آبي، إذ تبين أنه بحار سابق في قوات الدفاع الذاتي اليابانية، ويبلغ من العمر 40 عاما، ومن سكان مدينة نارا.

وأوضحت الشرطة اليابانية أن المشتبه في تورطه في إطلاق النار على رئيس الوزراء السابق أبلغ بأنه كان يشعر بالاستياء تجاه آبي وكان ينوي قتله.

وكان شينزو آبي يرقد لتلقي العلاج في مستشفى بمحافظة نارا، بعدما أفادت خدمات الطوارئ بأنه في حالة سكتة قلبية ورئوية.

وكانت كل التوقعات تشير إلى أن شينزو آبي سيلقى حفته، إذ كان يعاني من توقّف في وظيفة القلب والجهاز التنفّسي، وهي عبارة مستخدمة في اليابان قبل تأكيد الوفاة رسميًا، وهو ما جرى بالفعل لاحقا.

المصدروكالات + تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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