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الكشف عن هوية مطلق الرصاص على شينزو آبي.. والعالم يعلق

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
إصابة شينزو آبي  watanserb.com
إصابة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي بإطلاق نار اتجاهه

وطن – كشفت وسائل إعلام، عن هوية المشتبه به في محاولة اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، والذي أطلق عليه النار أثناء مشاركته في تجمع انتخابي.

والمشتبه به في محاولة الاغتيال بحار سابق في قوات الدفاع الذاتي اليابانية، ويبلغ من العمر 40 عاما، ومن سكان مدينة نارا.

وأوضحت الشرطة اليابانية أن المشتبه في تورطه بإطلاق النار على رئيس الوزراء السابق أبلغ بأنه كان يشعر بالاستياء تجاه “آبي” وكان ينوي قتله.

ويرقد شينزو آبي حاليا في مستشفى بمحافظة نارا، وقد أفادت خدمات الطوارئ بأن رئيس الوزراء السابق في حالة سكتة قلبية ورئوية.

استنكار وإدانة

وأدان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إطلاق النار على شينزو آبي، وقال إنه تصرف لا يغتفر.

وأضاف أن آبي في حالة خطيرة، مبديا أمله في نجاة صاحب أطول فترة في رئاسة وزراء اليابان من هذه المحنة.

كما صرح وزير الدفاع الياباني: “بلغني أن رئيس الوزراء السابق يخضع حاليا لعملية نقل دم وأن الجهود تبذل لإنقاذ حياته”.

وأثارت محاولة اغتيال شينزا آبي إدانة العديد من الدول حول العالم، حيث عبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن شعوره بالفزع والحزن الشديد لسماع خبر “الهجوم الخسيس” على رئيس وزراء اليابان السابق.

ونقل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، شعور بلاده بقلق عميق بعد الهجوم بالرصاص على آبي.

وصرح بلينكن، للصحفيين على هامش اجتماع مجموعة العشرين في بالي، “إنها لحظة حزينة جدا”، مؤكدا أن الولايات المتحدة “حزينة جدا وقلقة جدا”.

وأضاف: “لا نعرف حالته الصحية.. لكن أفكارنا وصلواتنا معه ومع أسرته والشعب الياباني”.

كما وصفت وزارة الخارجية الروسية، محاولة اغتيال شينزو آبي بالعمل الإرهابي الذي لا مبرر له

وعبرت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، عن “خالص دعوات بلادها من أجل الشفاء العاجل لرئيس الوزراء السابق”.

وقال وزير الخارجية التايلاندي دون برامودوينا، إن رئيس وزراء بلاده برايوت تشان أو تشا مصدوم جدا لما حدث لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، مشيرا إلى أن “برايوت وآبي صديقان وتربط بينهما علاقة وثيقة نسبيا”.

إصابة شينزو آبي 

وانتشرت مقاطع فيديو على موقع “تويتر”، صباح الجمعة، توثق لحظة إصابة رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي بإطلاق نار أثناء تجمع انتخابي في مدينة نارا.

وأظهرت اللقطات، شينزو آبي وهو يتحدث إلى الحاضرين في التجمع الانتخابي قبل أن تحدث واقعة إطلاق النار، فيما شوهد لاحقا وهو مستلقى أرضا، وأخذ ينزف جراء إصابته في الهجوم.

وبينت اللقطات، طاقما طبيا وهو يحيط برئيس الوزراء السابق الملقى على الأرض وسط الطريق.

ونقل آبي فورا إلى المستشفى ويعاني على ما يبدو توقّفا في وظيفة القلب والجهاز التنفّسي، وهي عبارة مستخدمة في اليابان قبل تأكيد الوفاة رسميًا.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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