الكشف عن هوية مطلق الرصاص على شينزو آبي.. والعالم يعلق

وطن – كشفت وسائل إعلام، عن هوية المشتبه به في محاولة اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، والذي أطلق عليه النار أثناء مشاركته في تجمع انتخابي.

لحظة إطلاق النار على رئيس وزراء اليابان السابق #شينزو_آبي اثناء القاءه كلمة#الأردن_اليوم pic.twitter.com/PzDvWGGpWj — قناة الأردن اليوم (@Alordonalyoom) July 8, 2022

والمشتبه به في محاولة الاغتيال بحار سابق في قوات الدفاع الذاتي اليابانية، ويبلغ من العمر 40 عاما، ومن سكان مدينة نارا.

قبل قليل إطلاق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق ( شينزو أبي ) في مدينة نارا اليابانية وحالته حرجه جدا …….. pic.twitter.com/tI5oBJm1up — عبدالرحمن راضي السحيمي ( ابو بتال ) (@e7_9s) July 8, 2022

وأوضحت الشرطة اليابانية أن المشتبه في تورطه بإطلاق النار على رئيس الوزراء السابق أبلغ بأنه كان يشعر بالاستياء تجاه “آبي” وكان ينوي قتله.

المزيد..المشتبه في إطلاقه النار على شينزو آبي هو عضو سابق في قوة الدفاع الذاتي البحرية، حوالي أربعين من عمره، وأطلق علي ظهر آبي طلقتين باستخدام بندقية يدوية الصنع خلال إلقائه كلمة في الحملة الانتخابية لمرشح الحزب الديمقراطي الليبرالي بمدينة نارا الغربية. #اليابان — Dima مويي (@muyi_dima) July 8, 2022

ويرقد شينزو آبي حاليا في مستشفى بمحافظة نارا، وقد أفادت خدمات الطوارئ بأن رئيس الوزراء السابق في حالة سكتة قلبية ورئوية.

استنكار وإدانة

وأدان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إطلاق النار على شينزو آبي، وقال إنه تصرف لا يغتفر.

وأضاف أن آبي في حالة خطيرة، مبديا أمله في نجاة صاحب أطول فترة في رئاسة وزراء اليابان من هذه المحنة.

كما صرح وزير الدفاع الياباني: “بلغني أن رئيس الوزراء السابق يخضع حاليا لعملية نقل دم وأن الجهود تبذل لإنقاذ حياته”.

وأثارت محاولة اغتيال شينزا آبي إدانة العديد من الدول حول العالم، حيث عبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن شعوره بالفزع والحزن الشديد لسماع خبر “الهجوم الخسيس” على رئيس وزراء اليابان السابق.

عدد من قادة دول العالم يعربون عن صدمتهم من محاولة اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق #شينزو_آبي الذي يرقد حالياً في حالة خطرة، بعد تعرضه لإطلاق نار، خلال تواجده في تجمع انتخابي، ظهر بعدها ينزف بشدة من رقبته، قبل أن ينقل إلى المستشفى.#اخبار#شينزو_آبي#رادار_نيوز#مرآة_الخبر pic.twitter.com/qjSPltPggF — radaar news – رادار نيوز (@Radaar__news) July 8, 2022

ونقل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، شعور بلاده بقلق عميق بعد الهجوم بالرصاص على آبي.

وصرح بلينكن، للصحفيين على هامش اجتماع مجموعة العشرين في بالي، “إنها لحظة حزينة جدا”، مؤكدا أن الولايات المتحدة “حزينة جدا وقلقة جدا”.

وأضاف: “لا نعرف حالته الصحية.. لكن أفكارنا وصلواتنا معه ومع أسرته والشعب الياباني”.

كما وصفت وزارة الخارجية الروسية، محاولة اغتيال شينزو آبي بالعمل الإرهابي الذي لا مبرر له

الخارجية الروسية: محاولة اغتيال #شينزو_آبي عمل إرهابي لا مبرر له — عربي بوست (@arabic_post) July 8, 2022

وعبرت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، عن “خالص دعوات بلادها من أجل الشفاء العاجل لرئيس الوزراء السابق”.

وقال وزير الخارجية التايلاندي دون برامودوينا، إن رئيس وزراء بلاده برايوت تشان أو تشا مصدوم جدا لما حدث لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، مشيرا إلى أن “برايوت وآبي صديقان وتربط بينهما علاقة وثيقة نسبيا”.

إصابة شينزو آبي

وانتشرت مقاطع فيديو على موقع “تويتر”، صباح الجمعة، توثق لحظة إصابة رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي بإطلاق نار أثناء تجمع انتخابي في مدينة نارا.

وأظهرت اللقطات، شينزو آبي وهو يتحدث إلى الحاضرين في التجمع الانتخابي قبل أن تحدث واقعة إطلاق النار، فيما شوهد لاحقا وهو مستلقى أرضا، وأخذ ينزف جراء إصابته في الهجوم.

وبينت اللقطات، طاقما طبيا وهو يحيط برئيس الوزراء السابق الملقى على الأرض وسط الطريق.

ونقل آبي فورا إلى المستشفى ويعاني على ما يبدو توقّفا في وظيفة القلب والجهاز التنفّسي، وهي عبارة مستخدمة في اليابان قبل تأكيد الوفاة رسميًا.