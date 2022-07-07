3 أدوية ينبغي أن تضعها في حقيبة السفر

لا تنس وضع هذه الأدوية في حقيبتك إذا كنت ستذهب في إجازة الصيف.

وطن-دائمًا ما تكون اللحظات التي تسبق كل إجازة محمومة للغاية. عليك أن تنظم حقيبتك وحقيبة أدوات الزينة والمستندات وكل ما تحتاجه للرحلة وأكثر من ذلك بكثير، لا سيما إذا كنت ستسافر مع أطفال صغار أو برفقة الأصدقاء أوالشريك.

لكن وفقا للتقرير الذي نشرته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإنه من المهم أيضا إعداد خزانة الأدوية.

يرتكب الكثير منا خطأً فادحًا عند تجهيز حقيبة السفر، فجلنا ينسى الأدوية، لذلك سنقدم لك الآن الإرشادات حتى تعرف ما هي الأدوية الثلاثة التي لا يمكن أن تكون مفقودة في حقيبة عطلتك.

أدوية يجب وضعها في الحقيبة

بحسب ما ترجمته “وطن“، فإن الذين يجهزون خزانة الأدوية لوضعها في حقيبة السفر، هم أولئك الذين يتعين عليهم تناول الأدوية بشكل يومي. ومع ذلك، فإن جميع الأشخاص الآخرين لا يعتقدون ذلك ولا يحملون معهم أي نوع من الأدوية، ما يجعلهم يرتكبون خطأً كبيراً.

وفي الواقع، تتضمن كل رحلة تغييرات في الجدول الزمني وأنشطة جديدة ونظام غذائي مختلف، خاصة إذا سافرت إلى الخارج. لهذا السبب، يُنصح دائمًا بحمل 3 أدوية قد تكون ضرورية لأكثر المشاكل شيوعًا وإزعاجا.

وفيما يلي الأدوية:

3 الأدوية الأساسية

يعد تغيير الوقت من أكثر المشكلات شيوعًا عند السفر. سوف تنام في أوقات مختلفة، كما سيتغير طعم الماء والطعام أيضًا وقد يؤدي كل هذا إلى حدوث بعض الفوارق. في الواقع، يستغرق الجسم وقتًا للتعود على هذه التغييرات. ويعد الإمساك أحد الآثار الأكثر شيوعًا لهذه التغييرات.

ولهذا السبب بالتحديد يجد الكثير منا صعوبة في بيت الخلاء، خاصة خلال الأيام الأولى من الإجازة. لهذا السبب يجب أن نتذكر دائمًا وجود علاجات للإمساك. فهناك الأدوية الطبيعية أو الصناعية، كما يمكن أن نجد مستحضرات طبيعية من شأنها أن تساعد في منع الإمساك وانتفاخ البطن.

ينبغي ألا ننسى الباراسيتامول أيضا. فوظيفتة هذا الدواء مزدوجة، حيث يمكن أن تكون مفيدة كخافض للحرارة ومسكن.

في الحالة الأولى، يمكن استخدامه لعلاج الحالات المحمومة، بينما في الحالة الثانية يمكن أن يعالج مشاكل مختلفة، مثل آلام العضلات أو الصداع.

أخيرًا، تذكر أنه حتى الشمس يمكن أن تسبب الإزعاج. لهذا السبب، سيكون من المفيد دائمًا الحصول على مراهم أو مستحضرات ضد حروق الشمس. بالإضافة إلى واقي الشمس ذو عامل الحماية العالي، يُنصح دائمًا بحمل العلاجات ضد الحروق أو ما شابه ذلك.

هذه هي الأدوية الثلاثة التي يجب ألا ننساها أبدًا، لحل المشكلات الأكثر شيوعًا بسرعة. بهذه الطريقة سنسافر دائمًا بأمان ونستمتع بإجازاتنا بطريقة هادئة.