“واشنطن بوست”: ابن سلمان احتجز مراهقًا اميركيًا من اصل سعودي بعدما قاضاه والده في دعوى تجارية

وطن – تحت عنوان “رحلة جريئة إلى بر الأمان”، روى الكاتب الأمريكي ديفيد إغناشيوس، كيف تمكن مراهق أمريكي من أصل سعودي من الفرار من المملكة، بطريقة وُصفت بأنها “دراماتيكية”.

أغناتيوس قال في مقاله بصحيفة واشنطن بوست، إن المراهق الأمريكي لجأ إلى صحراء الربع الخالي القاحلة للهروب إلى الولايات المتحدة مع والده رجل الأعمال السعودي نادر بن تركي الدوسري.

“راكان” البالغ من العمر 14 عاما، بدأت أزمته بعد أن انضم إلى والده في مقاضاة المملكة عام 2020 لتأكيد مطالباتهم الوراثية في نزاع حول صفقة مصفاة عام 1995 في سانت لوسيا.

لم تكن الحادثة إلا مسألة قانونية مملة باستثناء أنّ أحد المتهمين في الدعوى التجارية كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفق الكاتب.

في يونيو 2020، عندما رفع الدوسري دعوى قضائية في ولاية بنسلفانيا نيابة عن ابنه “راكان”، وهو مواطن أمريكي، ضد ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف وأطراف سعودية أخرى.

وقال المدعي إنّ هؤلاء فشلوا في الوفاء بعقد مضت عليه عقود يتعلق بمشروع مصفاة في جزيرة سانت لوسيا الكاريبية، إلا أن القضية طرحت معضلة وهي كيف يمكن توجيه استدعاء إلى أمير لم يعد مكان وجوده معلوما؟.

لاحقا، تم تعديل الدعوى لتشمل الأمير محمد بن سلمان، وذلك بعدما وضع محمد بن نايف قيد الإقامة الجبرية وصادر أصوله، وبالتالي حال ذلك دون تنفيذ التزاماته التعاقدية.

وأشار الكاتب إلى أنه عندما قال الدوسري إنّه لا يمكن توجيه أمر استدعاء لمحمد بن نايف، أمرت المحكمة محامي الأمير محمد بن سلمان بالمساعدة في تحديد مكانه.

علقت رئيسة الرصد والاتصالات في منظمة #القسط لحقوق الإنسان، لينا الهذلول @LinaAlhathloul قائلة: "تميّزت السنوات الخمس الماضية من حكم محمد بن سلمان بحملة قمع وحشية وقاسية على أي شكل من أشكال المعارضة، منتهكًا بذلك أبسط حقوق الإنسان". #السعوديةhttps://t.co/qWb5oE43MK pic.twitter.com/UpuR5l5iKj — القسط لحقوق الإنسان (@ALQST_ORG) June 22, 2022

سفر راكان ووالده

وفي 20 مايو 2021، خطّط راكان ووالده للسفر من الرياض إلى واشنطن تاركين وراءهم أفرادًا آخرين من العائلة بعد أن كانت المملكة قد رفعت حظر السفر المتعلق بفيروس كورونا.

كان الأب والابن يحملان بطاقات صعودهما إلى الطائرة التي ستقلهم لمطار دالاس الدولي خارج العاصمة واشنطن، لكن تم توقيفهما عند مراقبة الجوازات، وبعد ساعة تقريبا، أبلغا أنهما لا يستطيعان الصعود إلى الطائرة.

وأوضح نادر الدوسري: قيل لنا كان هناك حظر على مغادرة البلاد .. علمت لاحقا أن قيود السفر فرضها الديوان الملكي”.

باعتباره مواطنا أمريكيا، كان “راكان” قد أرسل نداءً بالفيديو إلى سفارة الولايات المتحدة في الرياض.

وفق مراقبونا في السعودية: هناك الان تظاهرات عارمة في شوارع المدن السعودية ضد النظام القائم في البلد بعد تدني مستويات المعيشة وارتفاع معدلات الفقر بسبب السياسات السيئة التي ينتهجها ولي العهد محمد بن سلمان ووفق مراقبونا الميدانيين فيتم الان قمع الثورة بوحشية والتكتم عليها اعلامياً pic.twitter.com/F82Jg7yAoJ — مركز iopqi للاستطلاع (@iopqiraq) June 9, 2022

وقال الدوسري الابن في الفيديو: “عزيزي الرئيس بايدن. أنا وعائلتي رهائن الآن داخل المملكة العربية السعودية بأوامر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان”.

وأضاف: “كمواطن ملتزم بالقانون، لم أفعل شيئًا خاطئًا والشيء الوحيد الذي كنت أركز عليه هو الحصول على درجات جيدة في المدرسة … أعتقد أن محمد بن سلمان يعاقبني أنا وعائلتي على المطالبة بحقوقنا في محكمة فدرالية أمريكية”.

استشهد بتعهد إدارة بايدن بإطلاق سراح جميع الرهائن الأمريكيين، وناشده بالقول: “أرجوك حررني أنا وعائلتي … من فضلك احمينا من محمد بن سلمان … من فضلك أعدنا إلى الوطن”.

فقد الأب وابنه الأمل في المساعدة الأمريكية، فخططا للفرار من المملكة، وكانت خطتهم الأولى هي ركوب زلاجتين نفاثتين من طراز سي دوو عبر الخليج الذي يفصل الأراضي السعودية عن جزيرة مملكة البحرين الصغيرة.

إلا أن الدوسري وابنه كانا قلقين من تعرضهما للهجوم من قبل أسماك القرش أو اعتقالهما من قبل خفر السواحل السعودي في الطريق، لذلك تخلوا عن الخطة.

▪ محمد بن سلمان يكتب نهاية المملكة وحكم آل سعود سيكون على يده ▪ حاصروا اراضي الحويطات بالدبابات وسيطروا عليها وبالقانون سنعيدها 🔴 “وطن” تحاور الناشطة السعودية علياء أبو تايه الحويطي وتكشف خبايا قمع وتهجير #الحويطات لإقامة مشروع #نيوم تفاصيل الحوار 👇https://t.co/IuBuy7dH4n — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) June 4, 2022

خطة الهروب الثانية لعائلة الدوسري كانت أكثر جرأة، حيث تواصل نادر مع مجموعة من المهربين الذين أخذوه هو وراكان إلى منطقة انطلاق في جنوب السعودية ونظموا رحلة صيد مزيفة في سيارات دفع رباعي.

اشترى الأب الأغنام وغيرها من المؤن لتناول الطعام خلال الرحلة، فيما ترك نادر هاتفه الخلوي في الرياض.

كانت تكلفة تلك المغامرة ما يقرب من 30 ألف دولار، لكن لم يكن أمامهما خيار آخر.

استغرقت الرحلة عبر الكثبان الرملية المهجورة في الربع الخالي عدة أيام.

خلال الرحلة أوقفت الشرطة السعودية الهاربين وحذرتهما من إطلاق النار على أي غزال أو حيوانات محمية أخرى.

المتسلق #محمد_بن_سلمان على ظهر المجر* الثاني بن نايف !!

لا للشعب صوت ليرشح اى ينتخب ، فكل هذه خرافات و تفنن في قمع الشعب و التفنن في جعل العبوديه و التطبيل طموح الشعب!

في ٥ سنوات عرى حكم الطواغيت ال سعود

قتل ، سرقة ، يجن ؛ تعذيب !

ارتفاع مهول في الاسعار ، ضرائب

لم يري الشعب خيرا pic.twitter.com/znXU6Tm6VF — Salh (@salhys__) April 27, 2022

أخيرا، نجحا في العبور إلى دولة مجاورة على الخليج العربي، حيث خططا للسفر من هناك إلى مركز إقليمي ثم إلى الولايات المتحدة، راكان باستخدام جواز سفره الأمريكي، ونادر باستخدام جواز سفر خليجي آخر كان قد حصل عليه قبل سنوات.

لاحظ ضابط جوازات أن اختبارات “بي سي آر” قبل السفر قد أجريت في السعودية، وأوقفهما للمزيد من الاستجواب.

يذكر الكاتب: “اعتقد الأب والابن أن هذه هي النهاية.. لكن في نهاية المطاف برأتهما السلطات.. وعندما هبط الاثنان في نقطة العبور، اعتقدا مرة أخرى أنهما أحرار. لكن هذه المرة، لاحظ ضابط الجوازات (الأمريكي) أن تأشيرة نادر للولايات المتحدة بها بعض الترجمات غير المتطابقة من اللغة العربية”.

في النهاية، سمحت السلطات لهما بالمرور، ووصلا إلى دالاس، وهما أول سعوديان ينجحان في الهروب من حظر السفر الذي فرضه محمد بن سلمان.

وكان الدوسري قد كشف أن السلطات السعودية منعته من رفع أي دعوى قضائية أمام محاكم المملكة، بأمر من ولي العهد محمد بن سلمان.

وقال الدوسري في تغريدة عبر “تويتر”: “وزارة العدل السعودية من خلال موقعها ناجز، تقوم بمنعي من حقي في رفع أي قضية في محاكم السعودية”.

وزارة العدل السعودية

"بأمر "

ومن خلال موقعها (ناجز) تقوم بمنعي من حقي في رفع أي قضية في محاكم السعودية. يتم إلغاء القضية قبل البدء بإجراءات لرفع قضية على أحدى الجهات وقبل حتى أن تُنظر من قبل قاضي المحكمة…

وقد تكررت مرات عدة وهذا قبل بدء الترافع. أين العدل ياوزارة ؟ pic.twitter.com/kqjRmDJuFW — Nader Bin Turki نادر بن تركي (@BinTurkiNader) June 10, 2022

وأضاف: “يتم إلغاء القضية قبل البدء بإجراءات لرفع قضية على أحدى الجهات وقبل حتى أن تُنظر من قبل قاضي المحكمة… وقد تكررت مرات عدة وهذا قبل بدء الترافع.. أين العدل يا وزارة؟”.

وقالت مصادر سعودية، إن حرمان تركي من إقامة دعوى قضائية داخل المملكة، جاء لمعاقبته بسبب وجود قضية تجارية أقامها في الولايات المتحدة الأمريكية، ضد ولي العهد محمد بن سلمان.

وكان نادر بن تركي الدوسري قد انتقل إلى الولايات المتحدة، رفقة ابنه، في سبتمبر 2021، وذلك بعدما حاولت الرياض منعه من السفر، ضمن موجات القمع والتنكيل التي تمارسها السلطات السعودية على يد محمد بن سلمان الذي يُنظر إليه بأنه الحاكم الفعلي للمملكة.

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