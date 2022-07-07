هل يجوز أداء الصلاة وراء خطيب عرفة محمد العيسى؟

وطن – أفتى الدكتور محمد الصغير الأمين العام للهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام، وعضو مجلس الأمناء باتحاد علماء المسلمين، بعدم جواز الصلاة خلف محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، عضو هيئة كبار العلماء ووزير العدل السابق، الذي سيلقي خطبة يوم عرفة.

وقال الصغير في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “إمامة محمد العيسى في مسجد نمرة وإلقائه خطبة يوم عرفة شأن عام يمس إحدى فرائض الإسلام، وليس شأنا خاصا أو إمامة في مسجد حي أو حارة”.

وأضاف: “يجب على العلماء بيان الرأي الفقهي المستقر في نفوسهم، وهو عدم جواز الصلاة خلفه وأن الصلاة في الخيام أولى”.

إمامة #محمد_العيسى في مسجد نمرة وإلقائه خطبة #يوم_عرفة شأن عام يمس إحدى فرائض الإسلام، وليس شأنا خاصا أو إمامة في مسجد حي أو حارة، ويجب على العلماء بيان الرأي الفقهي المستقر في نفوسهم، وهو عدم جواز الصلاة خلفه وأن الصلاة في الخيام أولى #إلا_منبر_رسول_الله #انزلوا_العيسي_من_المنبر — د. محمد الصغير (@drassagheer) July 7, 2022

وفي تغريدة سابقة، قال الصغير: “إلى حجاج بيت الله الحرام.. هل محمد العيسى الذي صلى صلاة البوذيين، وأم الناس في صلاة الهولوكست، ويدعو إلى الديانة الإبراهيمية ويجالس السافرات، يؤتمن على خطبة عرفة، وإمامة المسلمين يوم الحج الأكبر.. قاطعوا خطبة العيسى، واتركوا الصلاة خلفه فهذا أضعف الإيمان”.

إلى حجاج بيت الله الحرام:

هل #محمد_العيسى الذي صلى صلاة البوذيين، وأم الناس في صلاة الهولوكست، ويدعو إلى الديانة #الإبراهيمية ويجالس السافرات، يؤتمن على خطبة عرفة، وإمامة المسلمين يوم الحج الأكبر؟

قاطعوا خطبة العيسى، واتركوا الصلاة خلفه فهذا أضعف الإيمان #انزلوا_العيسى_من_المنبر — د. محمد الصغير (@drassagheer) July 6, 2022

خطيب يوم عرفة

وأثار اختيار القيادة السعودية لمحمد بن عبد الكريم العيسى لتولي مهمة “خطيب يوم عرفة” جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت رئاسة شؤون الحرمين، قد ذكرت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن محمد العيسى نال الثقة الكريمة بتكليفه خطيباً ليوم عرفة هذا العام.

معالي الرئيس العام ومنسوبو الرئاسة يتقدمون بالتهنئة لمعالي الشيخ الدكتور محمد العيسى لنيله الثقة الكريمة بتكليفه خطيباً ليوم عرفة هذا العام.https://t.co/bC5g4Ld1PU#بسلام_آمنين #رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/ABSNmkmsIe — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) July 5, 2022

وأكدت إمارة منطقة مكة في بيان على صفحتها بتويتر، بصدور ما وصفته بـ”الموافقة السامية الكريمة”، على قيام محمد بن عبد الكريم العيسى، بالخطبة والصلاة يوم عرفة بمسجد نمرة لهذا العام ١٤٤٣هـ.

صدور الموافقة السامية الكريمة على قيام معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى عضو هيئة كبار العلماء الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بالخطبة والصلاة يوم عرفة بمسجد نمرة لهذا العام ١٤٤٣هـ.#خطبة_عرفة #بسلام_آمنين pic.twitter.com/kicx9fTrMr — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) July 5, 2022

وتعقيبا على تلك الخطوة، قال “سمير العليمي”: “إن صعد محمد العيسى المنبر فلا نتفاجأ إذا رأينا البوذيين والهندوس والمسيحيين واليهود يصولون ويجولون في الحرم المكي وفي مدينة رسول الله صلى عليه وسلم نحن نعيش في زمن انقلاب الصورة وتحول المحرمات إلى مباحات ومرغوبات إتقوا الله وانزلوا العيسى من المنبر”.

إن صعد #محمد_العيسى

المنبر فلا نتفاجأ إذا رأينا البوذيين والهندوس والمسيحيين واليهود يصولون ويجولون في الحرم المكي وفي مدينة رسول الله صلى عليه وسلم نحن نعيش في زمن انقلاب الصورة وتحول المحرمات إلى مباحات ومرغوبات

إتقوا الله و #انزلوا_العيسى_من_المنبر — سمير العليمي (@Alimisameer) July 6, 2022

وكتبت “dr farah khl”: “ما كان لهذا المتصهين وعاشق الهندوس والنسونجي المراهق محمد العيسى أن يكون خطيبًا على ضيوف الرحمن في أقدس البقاع وأشرفها وأعظم يوم في السنة للمسلمين؛ لولا استمرار الصمت المطبق من المسلمين على الاستفزازات المتكررة لهم، فمتى يا أمتي تستيقظي .؟!”.

ما كان لهذا المتصهين وعاشق الهندوس والنسونجي المراهق #محمد_العيسى أن يكون خطيباً على ضيوف الرحمن في أقدس البقاع وأشرفها وأعظم يوم في السنة للمسلمين؛ لولا استمرار الصمت المطبق من المسلمين على الاستفزازات المتكررة لهم، فمتى يا أمتي تستيقظي .؟! #انزلوا_العيسى_من_المنبر pic.twitter.com/jXn9MPpxDA — dr farah khl (@Farahkhlt) July 7, 2022

وذكر “mohammed gamil”: “حسبنا الله ونعم الوكيل عشنا وشفنا الصهيوني #محمد_العيسى يئم حجاج بيت الله الحرام ويخطب في #مسجد_نمره طب هتكون بدايه الخطبه ايه اكيد مش هيبدأ بالحمد والثناء والصلاة على النبي اكيد هيبدأ بكلمه شالوم “.

حسبنا الله ونعم الوكيل عشنا وشفنا الصهيوني #محمد_العيسى يئم حجاج بيت الله الحرام ويخطب في #مسجد_نمره طب هتكون بدايه الخطبه ايه اكيد مش هيبدأ بالحمد والثناء والصلاة على النبي اكيد هيبدأ بكلمه شالوم

#انزلوا_العيسي_من_المنبر — mohammed gamil (@mohammedgamiel1) July 7, 2022

وغرد “حيان أبو رشيد”: “أفتى أ.د. مُحمّد حافِظ الشّريدة أستاذُ الشّريعة الإسلاميّة بِجامعَة النّجاحِ الوَطنيّ “بِإعادِة الصّلاة لِمَن سَيُصلّي خَلفَ المَدعوّ: محمد العيسى في بيت الله الحرام” .. نطالب المجلس الإسلامي السوري والشيخ أسامة الرفاعي بإصدار فتوى مشابهة”.

وسبق أن أثار العيسى جدلا واسعا وموجة غضب في يناير 2020، بعد انتشار صور ومقاطع فيديو توثق زيارته لمعسكر “أوشفيتز” النازي، في بولندا، للمشاركة في الذكرى الـ 75 لتحرير سجنائه.

بالفيديو.. الأمين العام لرابطة العالم الاسلامي، السعودي محمد العيسى، برفقة وفده يؤدي الصلاة في ذكرى ضحايا المحرقة خلال زيارته لمعسكر الإبادة اوشفيتس. قتل في هذا المعسكر أكثر من مليون يهودي خلال الهولوكوست pic.twitter.com/LngkXguboM — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) January 23, 2020

ورافق محمد العيسى آنذاك وفدا، بمناسبة ذكرى تحرير أسرى يهود من المعسكر. وراج تسجيل فيديو للأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، وقتها وهو يؤم صلاة جماعة مع وفده في المعسكر.

وكان الإسرائيليون قد احتفوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الزيارة.

صورة بألف كلمة: ترحاب اخوي يفتح صفحة جديدة في التسامح.. رجل الدين السعودي 🇸🇦 محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الاسلامي يزور معسكر الإبادة اوشفيتس لأول مرة ويلتقي برجل دين يهودي.@lalshareef @kaisos1987 pic.twitter.com/9cfnlmufBn — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) January 23, 2020

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