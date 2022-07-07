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هل يجوز أداء الصلاة وراء خطيب عرفة محمد العيسى؟

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
الصلاة وراء محمد العيسى watanserb.com
محمد العيسى الذي سيلقي خطبة يوم عرفة

وطن – أفتى الدكتور محمد الصغير الأمين العام للهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام، وعضو مجلس الأمناء باتحاد علماء المسلمين، بعدم جواز الصلاة خلف محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، عضو هيئة كبار العلماء ووزير العدل السابق، الذي سيلقي خطبة يوم عرفة.

وقال الصغير في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “إمامة محمد العيسى في مسجد نمرة وإلقائه خطبة يوم عرفة شأن عام يمس إحدى فرائض الإسلام، وليس شأنا خاصا أو إمامة في مسجد حي أو حارة”.

وأضاف: “يجب على العلماء بيان الرأي الفقهي المستقر في نفوسهم، وهو عدم جواز الصلاة خلفه وأن الصلاة في الخيام أولى”.

وفي تغريدة سابقة، قال الصغير: “إلى حجاج بيت الله الحرام.. هل محمد العيسى الذي صلى صلاة البوذيين، وأم الناس في صلاة الهولوكست، ويدعو إلى الديانة الإبراهيمية ويجالس السافرات، يؤتمن على خطبة عرفة، وإمامة المسلمين يوم الحج الأكبر.. قاطعوا خطبة العيسى، واتركوا الصلاة خلفه فهذا أضعف الإيمان”.

خطيب يوم عرفة

وأثار اختيار القيادة السعودية لمحمد بن عبد الكريم العيسى لتولي مهمة “خطيب يوم عرفة” جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت رئاسة شؤون الحرمين، قد ذكرت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن محمد العيسى نال الثقة الكريمة بتكليفه خطيباً ليوم عرفة هذا العام.

وأكدت إمارة منطقة مكة في بيان على صفحتها بتويتر، بصدور ما وصفته بـ”الموافقة السامية الكريمة”، على قيام محمد بن عبد الكريم العيسى، بالخطبة والصلاة يوم عرفة بمسجد نمرة لهذا العام ١٤٤٣هـ.

وتعقيبا على تلك الخطوة، قال “سمير العليمي”: “إن صعد محمد العيسى المنبر فلا نتفاجأ إذا رأينا البوذيين والهندوس والمسيحيين واليهود يصولون ويجولون في الحرم المكي وفي مدينة رسول الله صلى عليه وسلم نحن نعيش في زمن انقلاب الصورة وتحول المحرمات إلى مباحات ومرغوبات إتقوا الله وانزلوا العيسى من المنبر”.

وكتبت “dr farah khl”: “ما كان لهذا المتصهين وعاشق الهندوس والنسونجي المراهق محمد العيسى أن يكون خطيبًا على ضيوف الرحمن في أقدس البقاع وأشرفها وأعظم يوم في السنة للمسلمين؛ لولا استمرار الصمت المطبق من المسلمين على الاستفزازات المتكررة لهم، فمتى يا أمتي تستيقظي .؟!”.

وذكر “mohammed gamil”: “حسبنا الله ونعم الوكيل عشنا وشفنا الصهيوني #محمد_العيسى يئم حجاج بيت الله الحرام ويخطب في #مسجد_نمره طب هتكون بدايه الخطبه ايه اكيد مش هيبدأ بالحمد والثناء والصلاة على النبي اكيد هيبدأ بكلمه شالوم “.

وغرد “حيان أبو رشيد”: “أفتى أ.د. مُحمّد حافِظ الشّريدة أستاذُ الشّريعة الإسلاميّة بِجامعَة النّجاحِ الوَطنيّ “بِإعادِة الصّلاة لِمَن سَيُصلّي خَلفَ المَدعوّ: محمد العيسى في بيت الله الحرام” .. نطالب المجلس الإسلامي السوري والشيخ أسامة الرفاعي بإصدار فتوى مشابهة”.

وسبق أن أثار العيسى جدلا واسعا وموجة غضب في يناير 2020، بعد انتشار صور ومقاطع فيديو توثق زيارته لمعسكر “أوشفيتز” النازي، في بولندا، للمشاركة في الذكرى الـ 75 لتحرير سجنائه.

ورافق محمد العيسى آنذاك وفدا، بمناسبة ذكرى تحرير أسرى يهود من المعسكر. وراج تسجيل فيديو للأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، وقتها وهو يؤم صلاة جماعة مع وفده في المعسكر.

وكان الإسرائيليون قد احتفوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الزيارة.

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خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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