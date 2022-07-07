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اقتصاد

مكاسب نفطية غير متوقعة تقود سلطنة عمان للتخلص من أعباء الديون.. كيف؟

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
سداد دين سلطنة عمان watanserb.com
مكاسب غير متوقعة جراء ارتفاع أسعار النفط في سلطنة عمان

وطن – تعمل سلطنة عمان على توجيه المكاسب “غير المتوقعة” من ارتفاع أسعار النفط لخفض دينها العام والدفع نحو التخلص من أي أعبائها.

وقالت وكالة “بلومبيرغ“، إن السلطنة تعتزم سداد قروض بقيمة 1.33 مليار دولار (أكثر من نصف مليار ريال عُماني) مقدمًا خلال شهر يوليو الجاري.

وأضافت أن أرتفاع أسعار النفط على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا دفع النفط الخام إلى أعلى من مستوى التعادل لجميع منتجي الشرق الأوسط تقريبًا.

وكانت مسقط قد أصدرت صكوكًا محلية بقيمة 150 مليون ريال لاستبدال جزء من المديونية ذات التكلفة العالية بأخرى أقل منها، من خلال طرح هذه الصكوك للتداول في بورصة مسقط.

أدت هذه الخطوات إلى تحقيق وفورات من الفوائد المترتبة على القروض والسندات التي تم سدادها قبل موعد استحقاقها بنحو 330 مليون دولار من خدمة الدين المستقبلية.

سلطنة عُمان سجلت فائضا في الميزانية قدره 631 مليون ريال في الأشهر الخمسة الأولى من العا.

إصلاحات لسد فجوة الميزانية

سلطنة عُمان اتخذت سلسلة من الإصلاحات لسد فجوة الميزانية وخفض ديونها، بما في ذلك إدخال ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ العام الماضي، وفق المصدر نفسه.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية، فإن حجم الدين العام في السلطنة سينخفض بنهاية شهر يوليو الجاري ليبلغ 18.6 مليار ريال مقارنة بالمسجل نهاية العام الماضي والبالغ نحو 20.8 مليار ريال.

كما ارتفعت الإيرادات العامة للسلطنة حتى نهاية مايو 2022 بنسبة 49.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، لتبلغ الإيرادات المحصلة نحو 5.325 مليار ريال، مقارنة بـ 3.551 مليار ريال حتى مايو 2021.

هذا الارتفاع يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط إلى نحو 82 دولارًا للبرميل وارتفاع متوسط كمية الإنتاج إلى نحو 1.034 مليون برميل يوميا وارتفاع إجمالي إيرادات النفط والغاز إلى نحو 3.924 مليار ريال (10.19 مليار دولار).

في الوقت نفسه، ارتفعت أيضًا الإيرادات الجارية إلى نحو 1.393 مليار ريال، منها تحصيل توزيعات أرباح الاستثمارات المستلمة من جهاز الاستثمار العُماني والبالغة نحو 200 مليون ريال حتى نهاية مايو 2022.

يُشار إلى أن إجمالي الإنفاق العام بلغ حتى نهاية مايو الماضي نحو 4.694 مليار ريال، مسجلا ارتفاعًا بنسبة 5.7% مقارنة بالإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2021، وفقا للوكالة الرسمية.

وارتفع دعم الحكومة للمنتجات النفطية بنحو 219 مليون ريال، ودعم قطاعي النقل والسلع الغذائية الأساسية بنحو 30 مليون ريال و11 مليون ريال على التوالي.

المصدربلومبيرغ + وكالة الأنباء العمانية
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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