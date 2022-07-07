مطالب بايرن ميونخ تعقد الأمور أمام برشلونة بشأن ليفاندوفسكي

وطن – ذكرت تقارير صحفية إسبانية، بأن نادي بايرن ميونخ وضع خياراته الصعبة أمام نظيره برشلونة، بشأن الحصول على خدمات البولندي روبرت ليفاندوفسكي 33 عاماً هذا الصيف.

وبحسب صحيفة (ماركا) الإسبانية، فإن نادي بايرن ميونخ (البافاري)، اشترط بأن يدفع برشلونة مبلغ 50 مليون يورو مقدماً، إذا أراد التعاقد مع البولندي ليفاندوفسكي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

Bayern Munich have told FC Barcelona they don't want any installments in any deal for Robert Lewandowski and that they want all the money upfront in cash because Bayern believes that FC Barcelona won't exist in "one or two years' time". #fcblive #fcbayern [@honigstein] pic.twitter.com/MIBgrCxgpl — Football Talk (@Football_TaIk) July 6, 2022

شروط بايرن ميونخ لبيع ليفاندوفسكي

وبينت الصحيفة، بأن بايرن ميونخ يرفض دفع الصفقة على أقساط أو دفع 40 مليون يورو مقدماً، بالإضافة إلى المتغيرات الأخرى. لأنه يعتقد بأن النادي الكتالوني قد يفلس خلال عام أو عامين من الآن.

اقرأ أيضاً:

كما وأردفت، ” بايرن ميونخ لديه العديد من الشكوك حول الوضع المالي الذي يمر به نادي برشلونة، بل وصل الأمر إلى تشككه في بقاء النادي لأكثر من عامين. في حال بقي لى هذا الوضع الاقتصادي السيئ، ولهذا يريد الحصول على أموال الصفقة كاملة”.

Barça president Laporta: “Robert Lewandowski is FC Bayern player and I prefer to keep this situation quiet. We’re really happy that he wants to join Barça”. 🚨🇵🇱 #FCB “We just want to say thanks to him as he wants to come to Barcelona”. pic.twitter.com/Qd7S5Xud7y — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2022

رغبة ليفاندوفسكي

وما زال ليفاندوفسكي صاحب المكينية التهديفية مع العملاق البافاري، يرغب في الرحيل عن النادي الألماني هذا الصيف، وسط المؤشرات الكبيرة بالانتقال إلى صفوف نادي برشلونة.

اقرأ أيضاً:

لكن بايرن ميونخ ( البافاري)، ما يزال يتمسك في نجمه البولندي ليفاندوفسكي حتى الآن، إلى جانب عرض مبلغ 50 مليون يورو للتعاقد معه. في حال فشلت الجهود في استمراره مع الفريق الموسم المقبل.

اقرأ أيضاً:

كما وتوج ليفاندوفسكي مع البايرن، بلقب هداف الدوري الألماني الممتاز، برصيد 35 هدفاً، بفارق كبير عن الوصيف باتريك شيك لاعب فريق ليفركوزن برصيد 24 هدفاً.

ومن الجدير بالذكر، بأن عقد نجم بايرن ميونخ ليفاندوفسكي ينتهي في صيف عام 2023. وسط الغموض الذي ما يزال يحيط حول مستقبله مع الفريق الألماني.

قد يهمك أيضاً: