مطالب بايرن ميونخ تعقد الأمور أمام برشلونة بشأن ليفاندوفسكي

وطن – ذكرت تقارير صحفية إسبانية، بأن نادي بايرن ميونخ وضع خياراته الصعبة أمام نظيره برشلونة، بشأن الحصول على خدمات البولندي روبرت ليفاندوفسكي 33 عاماً هذا الصيف.

وبحسب صحيفة (ماركا) الإسبانية، فإن نادي بايرن ميونخ (البافاري)، اشترط بأن يدفع برشلونة مبلغ 50 مليون يورو مقدماً، إذا أراد التعاقد مع البولندي ليفاندوفسكي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

Bayern Munich have told FC Barcelona they don't want any installments in any deal for Robert Lewandowski and that they want all the money upfront in cash because Bayern believes that FC Barcelona won't exist in "one or two years' time". #fcblive #fcbayern [ @honigstein ] pic.twitter.com/MIBgrCxgpl

وبينت الصحيفة، بأن بايرن ميونخ يرفض دفع الصفقة على أقساط أو دفع 40 مليون يورو مقدماً، بالإضافة إلى المتغيرات الأخرى. لأنه يعتقد بأن النادي الكتالوني قد يفلس خلال عام أو عامين من الآن.

كما وأردفت، ” بايرن ميونخ لديه العديد من الشكوك حول الوضع المالي الذي يمر به نادي برشلونة، بل وصل الأمر إلى تشككه في بقاء النادي لأكثر من عامين. في حال بقي لى هذا الوضع الاقتصادي السيئ، ولهذا يريد الحصول على أموال الصفقة كاملة”.

Barça president Laporta: “Robert Lewandowski is FC Bayern player and I prefer to keep this situation quiet. We’re really happy that he wants to join Barça”. 🚨🇵🇱 #FCB

“We just want to say thanks to him as he wants to come to Barcelona”. pic.twitter.com/Qd7S5Xud7y

