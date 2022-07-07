الخميس, يوليو 7, 2022
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رياضة

مطالب بايرن ميونخ تعقد الأمور أمام برشلونة بشأن ليفاندوفسكي

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
بايرن ميونخ يضع شروطه لبيع ليفاندوفسكي إلى برشلونة watanserb.com
بايرن ميونخ يضع شروطه لبيع ليفاندوفسكي إلى برشلونة

وطن – ذكرت تقارير صحفية إسبانية، بأن نادي بايرن ميونخ وضع خياراته الصعبة أمام نظيره برشلونة، بشأن الحصول على خدمات البولندي روبرت ليفاندوفسكي 33 عاماً هذا الصيف.

وبحسب صحيفة (ماركا) الإسبانية، فإن نادي بايرن ميونخ (البافاري)، اشترط بأن يدفع برشلونة مبلغ 50 مليون يورو مقدماً، إذا أراد التعاقد مع البولندي ليفاندوفسكي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

شروط بايرن ميونخ لبيع ليفاندوفسكي

وبينت الصحيفة، بأن بايرن ميونخ يرفض دفع الصفقة على أقساط أو دفع 40 مليون يورو مقدماً، بالإضافة إلى المتغيرات الأخرى. لأنه يعتقد بأن النادي الكتالوني قد يفلس خلال عام أو عامين من الآن.

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كما وأردفت، ” بايرن ميونخ لديه العديد من الشكوك حول الوضع المالي الذي يمر به نادي برشلونة، بل وصل الأمر إلى تشككه في بقاء النادي لأكثر من عامين. في حال بقي لى هذا الوضع الاقتصادي السيئ، ولهذا يريد الحصول على أموال الصفقة كاملة”.

رغبة ليفاندوفسكي

وما زال ليفاندوفسكي صاحب المكينية التهديفية مع العملاق البافاري، يرغب في الرحيل عن النادي الألماني هذا الصيف، وسط المؤشرات الكبيرة بالانتقال إلى صفوف نادي برشلونة.

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لكن بايرن ميونخ ( البافاري)، ما يزال يتمسك في نجمه البولندي ليفاندوفسكي حتى الآن، إلى جانب عرض مبلغ 50 مليون يورو للتعاقد معه. في حال فشلت الجهود في استمراره مع الفريق الموسم المقبل.

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كما وتوج ليفاندوفسكي مع البايرن، بلقب هداف الدوري الألماني الممتاز، برصيد 35 هدفاً، بفارق كبير عن الوصيف باتريك شيك لاعب فريق ليفركوزن برصيد 24 هدفاً.

ومن الجدير بالذكر، بأن عقد نجم بايرن ميونخ ليفاندوفسكي ينتهي في صيف عام 2023. وسط الغموض الذي ما يزال يحيط حول مستقبله مع الفريق الألماني.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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