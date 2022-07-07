ماغوارير يضع نفسه في ورطة مع رونالدو .. ماذا فعل؟!

وطن – كشفت صحيفة ميرور البريطانية، بأن النجم الإنجليزي هاري ماغواير 29 عاماً قائد فريق مانشستر يونايتد، وضع نفسه في ورطة مع زميله البرتغالي كريستيانو بعد وضعه إعجاب على منشور ضد إدارة الفريق على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق الصحيفة البريطانية، فإن الإنجليزي ماغواير كان قد وضع إعجاب من حسابه الشخصي عبر موقع (الانستغرام)، على منشور يتحدث عن انزعاج صاروخ ماديرا رونالدو من خفض رواتب الفريق، نتيجة عدم التأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ماغواير والتورط مع رونالدو

وأردفت، ” لم يكن من الواضخ ما إذا كان ماغواير قد يؤيد كلام رونالدو أو أنه يسخر من زميله بشأن هذا الأمر، حيث يتقاضى الأخير راتب 360 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً”.

كريستيانو مستاء من خصم الرواتب بنسبة 25٪ ، عندما فشل النادي التأهل لدوري الأبطال.. راتب رونالدو انخفض من 480 ألف إلى 360 ألف بعد المشاركة في الدوري الأوروبي. هاري ماغواير أعجب بالمنشور.. pic.twitter.com/MtSN86V0Ue — عالم كريستيانو (@c7world) July 6, 2022

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كما وأضافت، ” راتب رونالدو انخفض من 480 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد، إلى 360 ألف جنيه إسترليني، بسبب أداء الفريق السيئ الموسم الماضي وفشل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. والاكتفاء بالمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي“.

ماغواير أزال الإعجاب

وبينت الصحيفةـ بأن ماغواير أزال الإعجاب عن المنشور بعد فترة وجيرة، ليبقى الأمر غير واضحاً ما إذا وضع ذلك بشكل متعمد أم كان عن طريق الخطأ.

BBC: ماغواير أزال الإعجاب ، يقال إنه لم يكن يقصد ذلك ووضع الإعجاب بالخطأ. pic.twitter.com/stqgIy1exX — عالم كريستيانو (@c7world) July 6, 2022

كما وتابعت، ” تصرف ماغواير يثير الشكوك حول وجود انقسام داخل غرفة تبديل ملابس فريق مانشستر يونايتد منذ الموسم الماضي حتى الآن.

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رحيل رونالدو

وفي سياق آخر، فقد ذكرت العديد من التقارير الصحفية بأن البرتغالي رونالدو قد طلب من إدارة مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، السماح له بالرحيل هذا الصيف في حال تلقيه عرض مناسب.

كما وتحدثت تلك التقارير، بأن رغبة رونالدو. جاءت بعد شعوره بالاستياء من عدم إبرام إدارة النادي أي من الصفقات القوية خلال سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي.

ومن الجدير بالذكر، بأن نجم مانشستر يونايتد رونالد قد سجل الموسم المنصرم 24 هدفاً. في كافة البطولات المختلفة، كما وينتهي عقد مع الفريق في صيف عام 2023.

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