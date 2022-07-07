لحظة إطلاق النار على رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي (شاهد)

وطن – انتشرت مقاطع فيديو على موقع التدوين المصغر “تويتر”، توثق لحظة إصابة رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي بإطلاق نار أثناء تجمع انتخابي في مدينة نارا.

وأظهرت اللقطات، شينزو آبي وهو يتحدث إلى الحاضرين في التجمع الانتخابي قبل أن تحدث واقعة إطلاق النار، فيما شوهد لاحقا وهو مستلقى أرضا، وأخذ ينزف جراء إصابته في الهجوم.

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لحظة اصابة رئيس وزراء الياباني السابق شينزوا ابي باطلاق نار اثناء تجمع انتخابي في اليابان#اليابان #شينزوا_آبي#الخنادق pic.twitter.com/xDkqsjh0P4 — موقع الخنادق (@AlKhanadeq) July 8, 2022

وبينت اللقطات، طاقما طبيا وهو يحيط برئيس الوزراء السابق الملقى على الأرض وسط الطريق.

وسادت حالة من الكر والفر في المنطقة التي شهدت إطلاق النار.

ونقل آبي فورا إلى المستشفى ويعاني على ما يبدو توقّفا في وظيفة القلب والجهاز التنفّسي، وهي عبارة مستخدمة في اليابان قبل تأكيد الوفاة رسميًا.

(لقطات) لإصابة الرئيس الياباني

الأسبق شينزوا آبي بطلقات نارية pic.twitter.com/sJ1IQe7DNT — مايكل الرحماني (@MichaelNEWS12) July 8, 2022

وصرح المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو، بأنه تم إطلاق النار على شينزو آبي حوالى الساعة 11,30 صباحا (بالتوقيت المحلي) في نارا، موضحا أن حالة آبي غير معروفة حاليا.

وأضاف المتحدث الحكومي في تصريحات للصحفيين، إن قوات الشرطة أوقفت رجلًا يشتبه بأنه مطلق النار.

وتابع ماتسونو: “أيا كان السبب لا يمكن التسامح مع عمل همجي من هذا النوع ونحن ندينه بشدة”.

لحظة اطلاق النار على رئيس وزراء اليابان السابق والذي في حاله حرجه #شينزو_آبي pic.twitter.com/dbKdzPGxyl — مياح غانم العنزي (@MayahGhanim) July 8, 2022

يأتي هذا فيما ذكر شهود عيان أنّهم شاهدوا رجلًا يحمل مسدسًا كبيرًا يطلق النار وراء آبي.

وقال هؤلاء الشهود إن الرصاصة الأولى فقدت طريقها، لكن الرصاصة الثانية أصابت آبي من الخلف وسقط على الفور غارقا في دمائه.

وذكرت فتاة كانت موجودة في مكان الحادث: “آبي كان يلقي كلمة ووصل رجل من خلفه”.

رئيس وزراء اليابان يبكى على الهواء ويقول ماحدث لشينزو آبي لا يغتفر . pic.twitter.com/J5MKri7NG1 — ‏Ayda News (@AydaNews) July 8, 2022

وأضافت: “الطلقة الأولى بدت وكأنها لعبة ولم يسقط وسمع دوي انفجار كبير.. الطلقة الثانية كانت أكثر وضوحا وتمكنا من رؤية الشرارة والدخان”.

وتابعت: “بعد الطلقة الثانية أحاط به الناس وقاموا بتدليك قلبه”.

وأوضحت وسائل إعلام يابانية، أنّ رجلا في الأربعين من العمر أوقف بتهمة محاولة القتل بعد إطلاق النار على آبي وتم ضبط قطعة سلاح كانت بحوزته.

مطلق النار على رئيس وزراء #اليابان السابق #شينزو_آبي ، وهو ياماغامي تيتسويا، 41 عاما، بحسب وسائل اعلام فى #اليابان

حيث تعرض رئيس الوزراء الياباني السابق #شينزو_آبي لإطلاق نار في تجمع انتخابي بمدينة نارا غرب #اليابان #japanese #ShinzoAbe https://t.co/30jzgUShPG — Aly Mousa (@AlyMousa13) July 8, 2022

وجاء الهجوم لدى مشاركة رئيس الوزراء السابق البالغ من العمر 67 عامًا، في تجمع انتخابي قبل انتخابات مجلس الشيوخ التي ستجرى يوم الأحد.

وشينزو آبي كان أطول رؤوساء الوزراء بقاءً في السلطة، وقد تنحى عن منصبه في عام 2020 لأسباب صحية.

إصابة رئيس وزراء اليابان بطلقة أثناء إلقاء خطاب . pic.twitter.com/vLSO1aEBP3 — Shadi Dyab (@Shadidyab104) July 8, 2022

وعبر سفير الولايات المتحدة لدى اليابان رام إيمانويل، عن شعوره بالحزن والصدمة لإطلاق النار على آبي، الذي وصفه بأنه كان زعيما بارزا لليابان وحليفا لا يتزعزع للولايات المتحدة.

وأضاف أن حكومة الولايات المتحدة والشعب الأمريكي يصليان من أجل راحة آبي وعائلته وشعب اليابان.

واليابان تطبق واحدا من أشد القوانين صرامة في مراقبة الأسلحة في العالم.

وعدد القتلى في حوادث إطلاق نار في هذا البلد الذي يضم 125 مليون نسمة، ضئيل جدا.