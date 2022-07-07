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لحظة إطلاق النار على رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي (شاهد)

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
رئيس وزراء اليابان السابق watanserb.com
رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي

وطن – انتشرت مقاطع فيديو على موقع التدوين المصغر “تويتر”، توثق لحظة إصابة رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي بإطلاق نار أثناء تجمع انتخابي في مدينة نارا.

وأظهرت اللقطات، شينزو آبي وهو يتحدث إلى الحاضرين في التجمع الانتخابي قبل أن تحدث واقعة إطلاق النار، فيما شوهد لاحقا وهو مستلقى أرضا، وأخذ ينزف جراء إصابته في الهجوم.

وبينت اللقطات، طاقما طبيا وهو يحيط برئيس الوزراء السابق الملقى على الأرض وسط الطريق.

وسادت حالة من الكر والفر في المنطقة التي شهدت إطلاق النار.

ونقل آبي فورا إلى المستشفى ويعاني على ما يبدو توقّفا في وظيفة القلب والجهاز التنفّسي، وهي عبارة مستخدمة في اليابان قبل تأكيد الوفاة رسميًا.

وصرح المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو، بأنه تم إطلاق النار على شينزو آبي حوالى الساعة 11,30 صباحا (بالتوقيت المحلي) في نارا، موضحا أن حالة آبي غير معروفة حاليا.

وأضاف المتحدث الحكومي في تصريحات للصحفيين، إن قوات الشرطة أوقفت رجلًا يشتبه بأنه مطلق النار.

وتابع ماتسونو: “أيا كان السبب لا يمكن التسامح مع عمل همجي من هذا النوع ونحن ندينه بشدة”.

يأتي هذا فيما ذكر شهود عيان أنّهم شاهدوا رجلًا يحمل مسدسًا كبيرًا يطلق النار وراء آبي.

وقال هؤلاء الشهود إن الرصاصة الأولى فقدت طريقها، لكن الرصاصة الثانية أصابت آبي من الخلف وسقط على الفور غارقا في دمائه.

وذكرت فتاة كانت موجودة في مكان الحادث: “آبي كان يلقي كلمة ووصل رجل من خلفه”.

وأضافت: “الطلقة الأولى بدت وكأنها لعبة ولم يسقط وسمع دوي انفجار كبير.. الطلقة الثانية كانت أكثر وضوحا وتمكنا من رؤية الشرارة والدخان”.

وتابعت: “بعد الطلقة الثانية أحاط به الناس وقاموا بتدليك قلبه”.

وأوضحت وسائل إعلام يابانية، أنّ رجلا في الأربعين من العمر أوقف بتهمة محاولة القتل بعد إطلاق النار على آبي وتم ضبط قطعة سلاح كانت بحوزته.

وجاء الهجوم لدى مشاركة رئيس الوزراء السابق البالغ من العمر 67 عامًا، في تجمع انتخابي قبل انتخابات مجلس الشيوخ التي ستجرى يوم الأحد.

وشينزو آبي كان أطول رؤوساء الوزراء بقاءً في السلطة، وقد تنحى عن منصبه في عام 2020 لأسباب صحية.

وعبر سفير الولايات المتحدة لدى اليابان رام إيمانويل، عن شعوره بالحزن والصدمة لإطلاق النار على آبي، الذي وصفه بأنه كان زعيما بارزا لليابان وحليفا لا يتزعزع للولايات المتحدة.

وأضاف أن حكومة الولايات المتحدة والشعب الأمريكي يصليان من أجل راحة آبي وعائلته وشعب اليابان.

واليابان تطبق واحدا من أشد القوانين صرامة في مراقبة الأسلحة في العالم.

وعدد القتلى في حوادث إطلاق نار في هذا البلد الذي يضم 125 مليون نسمة، ضئيل جدا.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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