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رياضة

عرض أوروبي لشراء زياد طارق .. فهل سيوافق الأهلي على بيعه؟!

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
الأهلي يدرس عرض أوروبي لشراء زياد طارق watanserb.com
الأهلي يدرس عرض أوروبي لشراء زياد طارق

وطن – تلقى نادي الأهلي المصر عرضاً من أحد الأندية في القارة الأوروبية العجوز، لبيع نجم خط الوسط الواعد زياد طارق 22 عاماً، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت تقارير صحفية مصرية، بأن نادي أوروبي لم يكشف عن هويته، قد تقدم بطلب إلى إدارة نادي الأهلي المصري، للحصول على خدمات اللاعب في سوق (الميركاتو) الصيفي.

الأهلي وبيع زياد طارق

وبينت تلك المصادر، بأن النادي الأهلي لم يرد بعد على هذا العرض، حيث لا يزال يدرس العرض المقدم من كافة جوانبه. قبل حسم موقفه بشأن ذلك.

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ولفت نجم الأهلي الصاعد زياد طارق، أنظار الجميع بالمستوى الرائع الذي قدمه مع المارد الأحمر الأهلاوي بعد عودته إلى النادي، عقب انتهاء فترة الإعارة من صفوف فريق الإسماعيلي الموسم الماضي.

من هو اللاعب زياد طارق؟!

زياد طارق يلعب في مركز خط الوسط، وهو من مواليد عام 2000، نشأة داخل قلعة المارد الأحمر منذ نعومة أظافره. وصولاً للمشاركة مع الفريق الأول عام 2020.

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وكان الأهلي قد أعار اللاعب إلى صفوف نادي الإسماعيلي (الدراويش) العام الماضي، لكنه مع نهاية الموسم الماضي عاد إلى صفوف المارد الأحمر الأهلاوي من جديد. للعودة مجدداً للمشاركة مع الفريق الأول.

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كما ويرتدي المصري طارق قيمص رقم (37) مع فريق الأهلي المصري، ويمتلك اللاعب قدم صاروخية يسرى. لقب ب (أوزيل) نسبة إلى النجم الألماني مسعود أوزيل لاعب ريال مدريد الإسباني السابق.

ويستعد فريق الأهلي لمباراة صعبة أمام فيوتشر، في منافسات الدوري المصري الممتاز، الثلاثاء، بعد التعادل السلبي أمام الجونة في المباراة المؤجلة الماضية.

ويحتل فريق الأهلي في ثالث جدول ترتيب الدوري المصري. برصيد 45 نقطة، بفارق 6 نقاط عن غريمه التقليدي الزمالك متصدر الترتيب برصيد 51 نقطة حتى الآن.

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المصدروطن + وسائل إعلام مصرية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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