“صيام يوم عرفة” يقسم مشايخ ابن سلمان.. سجال وتراشق بالألفاظ بين الكلباني والغامدي

وطن- نشب “سجالا تويتريا” حادا بين الداعية السعودي المعروف وإمام الحرم السابق الشيخ عادل الكلباني، وبين الشيخ السعودي المثير للجدل أحمد الغامدي، بسبب حديث “صيام يوم عرفة”.

صيام يوم عرفة.. سجال بين عادل الكلباني وأحمد الغامدي

وخرج أحمد الغامدي كعادة كل عام في أيام الحج، ليزعم ”ضعف حديث صيام يوم عرفة“، رغم ورود الحديث في كتب الصحاح.

وكان “الغامدي” يثير الجدل كل عام بالتشكيك في هذا الحديث وتطاله انتقادات حادة من النشطاء، لكن هذه المرة لفت الأنظار تصدر عادل الكلباني للرد عليه.

وفي رد عنيف أكد “الكلباني” صحة الحديث وصحة وفضل صيام يوم عرفة، مهاجما في الوقت ذاته “الغامدي” الذي وصفه بأنه “قاطع طريق”.

صيام يوم عرفة ثابت في الصحيحين وغيرهما فلا تستمع لقطاع طرق الخير وعليك بالجادة https://t.co/TTNdmXwhM3 — عادل بن سالم الكلباني (@abuabdelelah) July 6, 2022

وكتب عادل الكلباني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”صيام يوم عرفة ثابت في الصحيحين وغيرهما.. فلا تستمع لقطاع طرق الخير وعليك بالجادة.”

الغامدي يرد على الكلباني

وفي أول رد منه على انتقادات الكلباني، قال “الغامدي” إن ”الحديث ليس ثابتاً في الصحيحين، وتابع مشيرا لرد الشيخ عادل الكلباني عليه:”ومثل هذا اللمز لا يليق بطالب العلم ولا من الذين يحترمون الطرح الفكري“.

وتابع “الغامدي” في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” أن ”مثل هذا اللمز يؤثر سلوكياً على الناس لأنه نوع من التجييش وإقصاء الأفراد” حسب زعمه، مضيفاً: ”هذا يليق ببسطاء الناس وما ذكره خطأ منهجي بنسبة الحديث للصحيحين وأيضاً من اللمز الذي يجيش الناس نحو آرائهم“.

وتابع أحمد الغامدي مزاعمه بأن ”هذه الأحاديث التي فيها مبالغات في الفضل لها آثار سلوكية سلبية على الناس، حيث أن كثرا منهم يعتمد على الوعد بالمغفرة ويستسهل القيام بالذنوب بسبب حديث فضل صيام يوم عرفة والذي جاء فيه: ”صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده“.

وأكمل: ”مثل هذا الفضل في صيام عرفة لا يتفق أساساً مع فضل صيام خير الشهور وهو شهر رمضان الذي هو فريضة، حيث لم يرد فيه مغفرة الذنوب السابقة واللاحقة“.

وتابع الغامدي الذي لا ينفك عن إثارة الجدل بأرائه الشاذة مزاعمه بأن ”الحديث فيه جرأة على القيام بالمعاصي نظراً لأن صيام هذا اليوم يتسبب بغفر الذنوب الماضية والمستقبلية، وهذا يرسخ في العقل الجمعي لدى الناس مع الأجيال المتتابعة بنسب هذا الحديث للرسول وهو مالم يثبت عنه بسبب سنده المنقطع“.

يوم عرفة.. هل يجوز صيام يوم الجمعة منفردا؟

وفي سياق آخر حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل بشأن صيام، يوم الجمعة، منفردا والذي سيصادف، يوم عرفة، هذا العام.

وكانت العديد من الأسئلة طرحها النشطاء على مواقع التواصل بخصوص صيام يوم الجمعة، بشكل منفرد والذي سيوافق “يوم عرفة”، لمن لم يستطيع صيام الأيام العشر الأولى من ذي الحجة كلها.

وجاء رد دار الإفتاء المصرية على هذا السؤال، خلال بث مباشر وأجاب عليه الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال عبد السميع في فتواه: “لا مانع من صيام يوم عرفة لو وافق يوم الجمعة.”

موضحا أيضا أنه “لا مانع من أن يخص أحد الناس يوم الجمعة بالصيام لفضل فيه.. فمثلا إذا وافق يوم عاشوراء أو يوم عرفة لا مانع وربما بعض الناس عليها قضاء فلا مانع من القضاء في هذا اليوم”.

أمين الفتوى قال أيضا إن “الذى يكره في يوم الجمعة هو “النافلة المطلقة” ـ أي التطوع المطلق بالصيام ـ .

وتابع:”فلا يستحب أن يكون هذا التطوع في يوم الجمعة وحده لأنه يوم فرح ويوم عيد.”

واستطرد الدكتور محمد عبدالسميع:”ولكن لو صادف يوم عرفة أو عاشوراء أو يصادف من كان يصوم يوما ويفطر يوما فلا مانع”.