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صور امرأة أنجب منها إيلون ماسك توأم من علاقة حميمية!

مسؤولة كبيرة في شركته تدعى شيفون زيليس

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
شيفون زيليس أنجب منها إيلون ماسك توأم watanserb.com
شيفون زيليس أنجب منها إيلون ماسك توأم

وطن – بعدما ظل لفترات طويلة يحذّر من انخفاض معدلات الولادة حول العالم، عاد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إلى الواجهة ليثير جدلا حادا بعد الكشف علاقة حميمية جمعته بمسؤولة كبيرة في شركته تدعى شيفون زيليس، نتج عنها إنجاب طفلين “توأم”.

شيفون زيليس كانت مسؤولة كبيرة لدى ماسك
شيفون زيليس كانت مسؤولة كبيرة لدى ماسك

وظهرت وثائق قضائية، أن المدير التنفيذي لشركة تسلا وسبيس إكس، أنجب طفلين في عام 2021 من علاقته بمسؤولة تنفيذية كبيرة في شركته للذكاء الاصطناعي نيورالينك، وهي شيفون زيليس.

إيلون ماسك وعلاقته بشيفون زيليس
إيلون ماسك

توأم إيلون ماسك من شيفون زيليس

الوثائق بينت أن ماسك وزيليس قدّما التماسا لتغيير اسم طفليهما التوأم إلى اسم عائلة والدهما واحتواء اسم عائلة والدتهما كجزء من الاسم الأوسط لهما.بحسب businessinsider

الالتماس تم تقديمه في أوستن بولاية تكساس الأمريكية، وهي الولاية التي وُلد فيها الطفلان، ووافق عليه القاضي.

ماسك وزيليس
الوثائق بينت أن ماسك وزيليس قدّما التماسا لتغيير اسم طفليهما التوأم

وولد التوأم قبل أسابيع من ولادة طفل ماسك الثاني من الموسيقية جرايمز في ديسمبر، وهي طفلة سمياها إكسا دارك سيدراييل ويناديانها بـ”واي”.

و”زيليس” تبلغ 36 عامًا، ولدت في كندا ودرست الاقتصاد والفلسفة في جامعة ييل قبل أن تعمل في شركة IBM ولاحقا في Bloomberg Beta، وهو صندوق لرأس المال الاستثماري.

شيفون زيليس أنجب منها إيلون ماسك طفلين توأم

كما تُعتبر نجمة صاعدة في عالم الذكاء الاصطناعي، وقد تم إدراجها في قائمة فوربس لأقل من 30 عاماً في “لينكد إن” تحت 35 عاما.

وتعمل زيليس مديرة للعمليات والمشروعات الخاصة في Neuralink، وهي شركة يملكها ماسك للتكنولوجيا العصبية. حيث بدأت العمل في الشركة في مايو 2017، وفقًا لموقع لحسابها في “لينكند إن”.

وماسك الذي يعتبر أغنى رجل في العالم لديه الآن تسعة أطفال معروفين، بينهم 5 أطفال من زوجته الأولى جوستين موسك. واثنان من المغنية كلير باوتشر، المعروفة باسم غرايمز.

ويشجع ماسك على زيادة معدل المواليد، وقال في وقت سابق: “الحضارة سوف تنهار إذا لم ينجب الناس المزيد من الأطفال”.

وأضاف أنه لا يؤمن بأهمية التحكم في عدد السكان، ونظريات تحديد النسل.

وتابع: “لا يوجد عدد كاف من الناس، لا يمكنني التأكيد على ذلك بما فيه الكفاية. هناك العديد من الناس الذين يرون أن تعداد السكان خارج عن السيطرة. ولكن الأمر عكس ذلك تماما”.

يشار إلى أن إحدى بنات ماسك، وهي متحولة جنسياً، تقدمت أخيرًا بطلب رسمي لتغيير كنيتها وجنسها كذلك، في مسعى لقطع أي صلة تربطها بوالدها.

وقالت الشابة: “لم أعد أسكن مع والدي ولا أرغب في أن يتم ربطي به بأي شكل من الأشكال بعد اليوم”.

المصدرbusinessinsider - وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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