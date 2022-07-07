سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 7 يوليو 2022.. انخفاض جديد

وطن – شهد سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 7 يوليو 2022، انخفاضا واضحا عن تعاملات يوم أمس، الأربعاء، وذلك وفقا للأسعار الرسمية التي أعلنها بنك الخرطوم.

سعر الدولار في السودان اليوم

وبحسب الموقع الرسمي لبنك الخرطوم، فقد بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، 564 جنيه للشراء، و568.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو في السودان

من جانبه، سجل سعر اليورو في السودان اليوم الخميس خلال تعاملات الصباح لدى البنوك نحو 575.33 جنيه للشراء، و579.65 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم الخميس لدى البنوك نحو 673.98 جنيه للشراء، و679.03جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم نحو 148.46جنيه للشراء، و149.57 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان

وجاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية عند مستوى 153.58 جنيه للشراء، و154.73 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم

سجل سعر الدينار البحريني في تعامل الصباح اليوم الخميس 1496.41 للشراء و1507.64 للبيع.

سعر الريال القطري في السودان اليوم

سجل سعر الريال القطري اليوم في السودان 154.18 للشراء و155.33 للبيع.

سعر الريال العماني في السودان اليوم

سجل سعر الريال العماني 1465.31 للشراء و1476.30 للبيع.

انتقادات حادة لموازنة الحكومة

وتواجه موازنة السودان للعام الحالي انتقادات واسعة من قطاعات وشرائح مجتمعية عديدة، من ناحية أنها أثقلت كاهل المواطن بشكل لا يوصف، لأنها اعتمدت مئة في المئة على الجبايات والضرائب، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسب كبيرة في ظل تراجع عجلة الإنتاج وتدني مدخول الغالبية العظمى من المجتمع.

ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات وحجم الإنفاق بأكثر من الثلث مع تسجيل عجز قدره 363 مليار جنيه سوداني (820 مليون دولار)، وبحسب بيانات بنك السودان المركزي، صدرت الخرطوم في يناير (كانون الثاني) ما قيمته 43.5 مليون دولار فقط من السلع، بانخفاض حاد عما قيمته 293 مليون دولار في ديسمبر (كانون الأول)، على الرغم من أن هذا الشهر يمثل ذروة موسم الصادرات الزراعية.