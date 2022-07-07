زوجة حاكم الشارقة تُكذب ضاحي خلفان فيما نسبه لزوجها الشيخ سلطان القاسمي

وطن– كذبت الشيخة جواهر القاسمي، زوجة حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد بن صقر القاسمي، الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي السابق بشأن حديث وواقعة نسبها لزوجها.

زوجة حاكم الشارقة تكذب ضاحي خلفان

وكان ضاحي خلفان رجل الأمن المقرب من رئيس الإمارات محمد بن زايد، قد نشر قبل أيام تغريدة نسب فيها أفعال للشيخ سلطان القاسمي، لكن زوجته الشيخة جواهر نفتها وخرجت تكذب “خلفان”.

الفعل الذي نسبه ضاحي لحاكم الشارقة في تغريدة قام بحذفها لاحقا بعدما أحرجته الشيخة جواهر، جاء فيه:”قيل لصاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، أن فلان وفلان سبق أن أعطيتهم أراضي ولكنهم باعوها”.

وأضاف خلفان في تغريدته على لسان الشيخ سلطان: “قال أعطوهم.. باعوها لأنهم كانوا محتاجين.. وإلا من يجازف ويبيع أرضه إلا المحتاج.. سلام الله عليه وعلى كل كريم.”

الأمر الذي نفته وكذبته الشيخة جواهر القاسمي، وأحرجت ضاحي خلفان حيث ردت عليه على الملأ في تغريدة لها بتويتر، أوضحت فيها أن سألت الشيخ سلطان بشأن هذا الأمر ونفاه.

وكتبت الشيخة جواهر ردا على ضاحي خلفان:”حديث مشكوك به. سألته قال لم يحدث. للعلم فقط.”

الرد الذي وضع نائب رئيس شرطة دبي السابق في حرج شديد، حيث اضطر لحذف التغريدة الكاذبة والرد على الشيخة جواهر مرة أخرى معتذرا.

ودون ضاحي خلفان في رده على زوجة حاكم الشارقة:”السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة.. لأنني قرأته في تويتر..ولم يصدر تعليق..على عدم مصداقيته.”

الشيخة جواهر القاسمي تنشر صورة لنجلها خالد

ويشار إلى أنه في أواخر يونيو الماضي، ومع الذكرى الثالثة لوفاته، استذكرت الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، زوجة حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، نجلها مصم الأزياء خالد القاسمي، المرتبطة وفاته بتسممه بالمخدرات بعد تعاطيه الكوكايين وحمض “غاما هيدروكسي بيوتريك”.

ونشرت الشيخة جواهر القاسمي، عبر حسابها الرسميّ في “تويتر” بحسب ما رصدت (وطن) آنذاك، صورة نجلها خالد ويبدو فيها على متن رحلة بحرية. وارفقت الصورة بتعليق: “we miss u – نشتاقك”.

وكان قد عُثر على القاسمي البالغ من العمر 39 عامًا، ميتًا في الأول من يوليو/تموز 2019 في شقته الفاخرة غربي لندن. حيث كان يتعاطى المخدرات مع رجل آخر في الليلة السابقة، وفقًا لموقع “الغارديان”.

وفي 2 يوليو/ تموز عام 2019، أعلن ديوان حاكم الشارقة وفاة خالد القاسمي، نجل حاكم الشارقة، في العاصمة البريطانية لندن، فيما أمر ديوان رئيس الدولة بتنكيس الأعلام وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام.

وفيما لم تعلن رسميا أسباب الوفا، أشار تقرير علم السموم، إلى أنّ القاسمي، صاحب علامة الأزياء التجارية “قاسمي هوم” في بريطانيا، تعاطى جرعة كبيرة من حمض “غاما هيدروكسي بيوتريك”، وجرعة أقل من الكوكايين.

وورد أنّ أقاربه لم يكونوا موجودين في الشقة، وأنّ عاملة التنظيف “ماريا كيسوهانيان” وجدته ميتًا على الأرض بجانب الأريكة.