روسيا تأمر الوكالة اليهودية بوقف أنشطتها على أراضيها وتفرض قيودا على الهجرة لإسرائيل

وطن – كشفت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية أن الحكومة الروسية أمرت الوكالة اليهودية بوقف جميع عملياتها داخل البلاد.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن الأمر الروسي جاء في رسالة وردت من وزارة العدل الروسية في وقت سابق من هذا الأسبوع، في حين أكد مسؤولون في الوكالة اليهودية استلام الرسالة.

وقالت الوكالة ردًا على استفسار من ” واشنطن بوست “: “كجزء من عمل وفد الوكالة اليهودية في روسيا ، يُطلب منا أحيانًا إجراء بعض التعديلات ، وفقًا لما تطلبه السلطات” . “الاتصالات مع السلطات تتم بشكل مستمر ، بهدف مواصلة أنشطتنا وفقا للقواعد التي تضعها الجهات المختصة. حتى في الوقت الحاضر، يحدث مثل هذا الحوار”.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول دبلوماسي كبير قوله: “تقول روسيا أن الوكالة اليهودية جمعت بشكل غير قانوني معلومات عن المواطنين الروس … سنجمع الوكالة اليهودية مع السلطات الروسية ونتعامل معها بطريقة منظمة. سيتم الاعتناء به على مستوى السفارة. لا نفهم تمامًا سبب طلب وقف أنشطة الوكالة اليهودية في روسيا”.

من جانبها، قالت مصادر يهودية رفيعة إن “الناس من الجالية اليهودية شعروا بوضع الستار الحديدي عليهم وهم يخشون أنهم لن يتمكنوا من الهروب من البلاد”

التوتر الإسرائيلي الروسي

ويأتي هذا الأمر وسط توتر متزايد بين إسرائيل وروسيا بشأن موقف تل أبيب من الحرب في أوكرانيا وسياستها المتمثلة في الوقوف مع كييف وزعيمها المحاصر فولوديمير زيلينسكي.

في حين ووصفت وزارة الخارجية الروسية يوم الاثنين الضربات على سوريا التي ألقي باللوم فيها على إسرائيل بأنها غير مقبولة ، وطالبت بوقف غير مشروط للهجمات.

واعتبرت الصحيفة إن الأمر بإجبار الوكالة اليهودية على وقف عملها في روسيا هو أمر دراماتيكي ويمكن أن يقوض بشكل مباشر قدرة اليهود الروس على الهجرة إلى إسرائيل، حيث أنهى الآلاف منهم أوراقهم وينتظرون وصول الرحلات إلى إسرائيل. ومع ذلك ، فإن العقوبات المفروضة على روسيا تسببت في توقف معظم شركات الطيران الدولية عن السفر إلى البلاد ، وبالتالي ، فإن المهاجرين المستقبليين “عالقون” في روسيا ، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين.

مشكلة اليهود في روسيا

قال مصدر بارز في الجالية اليهودية في روسيا للصحيفة: “لقد شعر الناس من الجالية اليهودية بوضع الستار الحديدي عليهم، وهم يخشون أنهم لن يتمكنوا من الهروب من البلاد”، وقال مصدر آخر: “قال عدد من اليهود إن السلطات الروسية تحاول اعتقالهم وإنهم يخشون على حياتهم”.

يشار إلى ان أحد الأهداف الرئيسية للوكالة اليهودية هو تشجيع وتسهيل الهجرة من الجاليات اليهودية حول العالم، ووفقا للصحيفة فإنه إذا لم تكن قادرة على أن تكون نشطة في روسيا، فستكون هذه هي المرة الأولى خلال الثلاثين عامًا الماضية التي يتم فيها حظر جهود الهجرة في البلاد.

الرد الإسرائيلي

وردا على التقرير قالت وزيرة الاندماج بنينا تامانو شطا : “تم إطلاعي على قرار وزارة العدل الروسية. كما هو معروف ، فإن الوكالة اليهودية هي ذراع مركزي للحكومة ووزارة الهجرة والاندماج لمساعدة هجرة اليهود من جميع أنحاء العالم إلى دولة إسرائيل.”

وأضافت:”يجب أن نتأكد من الحفاظ على نطاق عملياتهم كما كان على مر السنين. لقد ناشدت رئيس الوزراء للعمل مع إدارة موسكو لحل المشكلة ، وأريد تقوية الجالية اليهودية في روسيا ، التي يجب أن تكون قلقة في هذا الوقت من عواقب القرار.”

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