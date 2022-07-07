تقرير بريطاني: بوتين يستعد لتجويع ملايين السوريين بخطة “شيطانية”

وطن – كشفت صحيفة “ميرور” البريطانية، الخميس، أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستعد لتجويع الملايين، في خطّة “شيطانية” عبر قطع المساعدات القادمة إلى سوريا من تركيا.

ونقلت الصحيفة، عن الدكتور سالم عبدان، مدير صحة إدلب، قوله إنه إذا نفذت روسيا تهديدها بقطع المساعدات القادمة إلى سوريا من تركيا، فإن ملايين المدنيين سيموتون جوعاً.

قد يموت الأشخاص الذين يعيشون في شمال غرب سوريا بسبب سوء التغذية إذا أغلقت روسيا آخر طريق ما تبقى من مساعدات الأمم المتحدة إلى البلاد في تصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

يتم نقل قوافل المساعدات المليئة بالإمدادات الغذائية والطبية الأساسية والحيوية بالشاحنات يوميًا من تركيا إلى شمال غرب سوريا، عبر معبر باب الهوى إلى 4.5 مليون مدني.

كل هذا بدون إذن من الرئيس السوري بشار الأسد بسبب تفويض قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن ينتهي التفويض في 10 يوليو / تموز ويحتاج إلى موافقة جميع أعضاء مجلس الأمن على التمديد. لكن روسيا حليفة سوريا ألمحت في السابق إلى أنها قد تستخدم حق النقض وإذا فعلوا ذلك، سيموت الملايين.

منطقة غير آمنة للغاية

أجبرت سنوات من المعارك وسفك الدماء عشرات الآلاف من المدنيين المرهقين والمذعورين على مغادرة منازلهم والتدفق إلى المخيمات في جميع أنحاء شمال غرب البلاد.

وتخضع إدلب، أكبر مدينة في المنطقة، منذ 2015 لسيطرة فصائل مسلحة لبعضها صلات بالقاعدة، والمنطقة غير مستقرة.

ويعيش النازحون في خيام، ويواجهون فصول الصيف الحارقة والشتاء القارس مع تسرب الأمطار إلى خيامهم.

“لا تزال هذه منطقة غير آمنة للغاية. كان هناك قصف على طول الجبهات، تقريبًا كل يوم على مدار السنوات القليلة الماضية، ولا يزال هناك العديد من الحوادث الأمنية والمدنيون الذين يواجهون أوقاتًا صعبة للغاية “، بحسب ما قال مارك كاتس، نائب منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأمم المتحدة للأزمة السورية

وقال الدكتور سالم عبدان، مدير صحة إدلب: “الناس يعانون والاقتصاد سيء للغاية. ليس لدينا أي شيء سوى الأرض والجبال، ولا ماء ولا نفط”.

على الرغم من ذلك، يؤكد “عبدان”: “سنواصل العمل. ولن يتوقف زملائي، جميع الأطباء والممرضات على الرغم من صعوبة الوضع”.

بينما يحول العالم انتباهه إلى مكان آخر، لا تزال سوريا تسعى جاهدة للتعافي من سنوات من القصف الجوي الذي أمطره الأسد وحليفه بوتين.

وقد أدى ذلك، إلى جانب جائحة فيروس كورونا، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وانهيار العملة، إلى دفع الفقر والجوع إلى مستويات غير مسبوقة.

أفاد برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن أسعار المواد الغذائية في سوريا ارتفعت بنسبة 800 في المائة في غضون عامين حتى عام 2022.

الخوف من الجوع أكثر من الرصاص!

قال مارك كاي، مدير السياسات والمناصرة والاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط في لجنة الإنقاذ الدولية، لـ”ميرور”: “نحن بالتأكيد نشعر بالخطر هذا العام”.

وأضاف كاي: “لأول مرة على الإطلاق يقول المدنيون إنهم يخافون من المجاعة أكثر من خوفهم من الرصاص والقنابل”.

يتابع: “من المستحيل أن نتمكن من ملء هذا الفراغ بين عشية وضحاها. هذا شريان حياة للناس، وإذا قطعت شريان الحياة، فإنك تنشئ حكمًا بالإعدام”.

ولن يتمكن الناس من الوصول إلى الأدوية التي يحتاجونها. ستفتقد النساء برامج الصحة الإنجابية، وربما نشهد ارتفاعًا في الوفيات التي يمكن الوقاية منها تمامًا.

تعمل الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الإنسانية الأخرى التي تعمل جنبًا إلى جنب مع دعم الأنظمة الصحية المنهارة بالإضافة إلى تقديم المساعدات الغذائية والاقتصادية الحيوية عبر معبر باب الهوى على الحدود.

قال كاي إنه بعد 11 عامًا من الصراع، فإن العوز الاقتصادي هو القشة التي قصمت ظهر البعير.

وأضاف: “نرى الكثير من الأطفال يضطرون إلى الانقطاع عن المدرسة لتولي عمالة الأطفال لتكملة دخل الأسرة ونشهد ارتفاعًا في زواج الأطفال”.

دقت الوكالات الإنسانية ناقوس الخطر بأنه إذا قامت روسيا بحظر التمديد، فإن كل هذا سيزداد سوءًا. وقد يتسبب في حدوث تسونامي من عدم الاستقرار الجديد في المنطقة.

نقطة الغليان

قال آرون لوند، الباحث في وكالة أبحاث الدفاع السويدية: “ستصل التوترات الداخلية إلى نقطة الغليان ويمكن أن تؤدي بسهولة إلى العودة إلى الصراع مع انتقاد الجماعات المسلحة أو الأتراك، أو إذا حاولت حكومة الأسد الاستفادة من الوضع”.

لا يقتصر الأمر على هذا فحسب، -كما يتابع لوند- لكن الإضرار بالعلاقات بين أنقرة وموسكو يمكن أن “يضر أيضًا بأحد عوامل الاستقرار الرئيسية في شمال غرب سوريا”.

لقد أزال حق النقض الروسي والصيني بالفعل ثلاثة من المعابر الأربعة الأصلية، تاركًا باب الهوى فقط، وهو الآن مهيأ لنفس المصير.

وقال مصدر دبلوماسي بريطاني إن تصورهم لاستعداد روسيا لاحترام المبادئ الدولية والمبادئ الإنسانية “أخذ منحى هائلا”.

لذا فهم الآن “أقل ثقة مما كنا عليه من قبل في أن روسيا تهتم بالنتيجة بالنسبة للمدنيين السوريين”.

تجدد المحادثات منذ سنوات، وتتطلب دائمًا حوارًا بين روسيا والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق.

لكن منذ أن أمر بوتين قواته بغزو أوكرانيا، انقطعت هذه الصلة السرية.

“نذير شؤم”

يقول “لوند” إن الغياب شبه الكامل للدبلوماسية رفيعة المستوى بين روسيا والولايات المتحدة “نذير شؤم”.

لكن “لوند” يقول إن هناك أيضًا سببًا للتفاؤل حيث يحتاج الكرملين إلى إبقاء تركيا المستثمرة في سوريا راضية.

وتابع: “تركيا هي الدولة الرئيسية الوحيدة في حلف شمال الأطلسي والفاعل الإقليمي الذي لم يكن معاديًا تمامًا لروسيا في هذه المرحلة ولن يستجيب بشكل جيد لحق النقض.

وبحسب “لوند”: “من غير المرجح أن ترغب موسكو في تحطيم علاقتها مع تركيا. خاصة الآن بعد أن تميل بشدة إلى تركيا في الدبلوماسية الأوكرانية.”

كما قال مصدر دبلوماسي بريطاني لصحيفة “ميرور” إن مصالح تركيا “التي نشاركها في ضمان المساعدة عبر الحدود” مهمة للغاية. ولهذا السبب كانوا “يدعمون الأتراك سياسيًا وعمليًا كثيرًا”.

تلعب موسكو ورقة السيادة وتتهم الدول الغربية مرارًا وتكرارًا بتسييس المساعدات الإنسانية دون المرور عبر الحكومة السورية في دمشق.

لكن التجارب السابقة في المناطق المحاصرة أثبتت أن المساعدات التي يتم سحبها من خلال الحكومة لا تعمل.

7 موافقات لمرور القوافل

قال الدكتور فادي حكيم من مؤسسة الجمعية الطبية السورية الأمريكية لقناة الجزيرة إن القوافل يجب أن تحصل على ما لا يقل عن سبع موافقات من الأجهزة الأمنية والحكومية.

حتى إذا حصلت على الموافقات، فبحلول وقت وصول الأدوية الموافق عليها، يجب التخلص من الأدوية لأن صلاحيتها قد انتهت بحلول وقت وصولها أخيرًا.

تظاهر موظفو مستشفى الولادة والأطفال في مدينة كفر تخاريم شمال إدلب ، يوم الأربعاء ، على باب الهوى لإبقاء باب الهوى مفتوحا.

وكُتب على إحدى اللافتات: “النظام الوحشي الذي قتلنا وأجبرنا على النزوح يجب ألا يمدنا بالطعام والدواء”.

وقال آخر: “إن حياة الأطفال والنساء وكبار السن ليست ورقة ابتزاز سياسي بين الأمم”.

إن الدورة المستمرة للتجديد والمحادثات الدبلوماسية السنوية آخذة في النفاد.

وقال كاتس إن هذا يشعر به على الأرض مدنيون “قلقون للغاية للغاية بشأن ما سيحدث لهم إذا لم يتم تجديد القرار”.

يقول كاي إنه من المحبط الاستمرار في إجراء نفس المحادثات. بدلاً من التحدث عن كيفية تحسين حياة الناس.

بدلاً من ذلك “يتعين علينا استخدام طاقاتنا، فقط للاحتفاظ بما لدينا بالفعل”.

“كابوس” لبريطانيا

وقال مصدر دبلوماسي بريطاني أيضا إنه “كابوس” للأمم المتحدة.

وتابعوا قائلين: “انطلقوا في اليوم الذي يوجد فيه نظام في سوريا يمكّن الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني من القيام بعملهم بشكل صحيح”. قائلين إن المملكة المتحدة تدعو الأمم المتحدة إلى السماح بوصول غير مقيد إلى جميع أنحاء سوريا.

لا أحد يعرف ما الذي ستفعله روسيا ولم يقولوا بعد في أي طريقة ستصوت على القرار. لكن نائب سفيرها لدى الأمم المتحدة ، ديمتري بوليانسكي ، قال الشهر الماضي إن روسيا “مقتنعة تمامًا بأن تنظيم تسليم المساعدات الإنسانية للجميع مناطق سورية ممكنة بالتنسيق مع دمشق”.

لكن بالنسبة إلى النازحين السوريين في الشمال الغربي، فإن مجرد الحديث عن إنهاء المساعدات الإنسانية يجعلهم “يشعرون بالقلق”.