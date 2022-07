“القط لاري”.. كبير صائدي الفئران في مقر الحكومة البريطانية يدعو “جونسون” للاستقالة

وطن – في إطار الأزمة السياسية الحادة التي تعصف برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد استقالة عدد كبير من وزراء حكومته، دعا “القط لاري“، كبير صائدي الفئران في مقر الحكومة البريطانية، عبر حسابه على “تويتر” رئيس الوزراء بوريس جونسون للاستقالة.

وقال “لاري” الذي يملك حسابا على “تويتر” ويديره أحد موظفي الحكومة البريطانية في تغريدة له:” إذا لم يستقل بوريس جونسون بحلول الساعة العاشرة صباحًا، فسأضطر إلى التملص من حذائه.”

If Boris Johnson hasn’t resigned by 10am I will be forced to crap in his shoes. #DowningStreetSiege

