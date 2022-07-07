الحرم والكعبة.. لقطات تاريخية نادرة والملك سلمان بعمر 3 سنوات (فيديو)

وطن– بالتزامن مع موسم الحج الحالي، تداول ناشطون فيديو لاقى راواجا واسعا يتضمن صورا قديمة ونادرة للحرم المكي، ولملك السعودية الراحل عبد العزيز آل سعود، تم التقاطها عام 1938م 1357هـ.

ومنها صورة تاريخية التقطت للملك عبد العزيز آل سعود، وهو يلقي كلمة في حفل استقبال رؤساء ووفود الحج في مكة المكرمة، وبجواره الملك سلمان بن عبد العزيز، وكان في الثالثة من عمره آنذاك.

#حجة_الرسول | لقطات تاريخية ونادرة للحرم المكي وللملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، تم التقاطها في عام 1938م الموافق 1357هـ. #بسلام_آمنين #قناة_السعودية pic.twitter.com/YNPNGxkEKL — قناة السعودية (@saudiatv) July 6, 2022

وأظهر الفيديو الذي تابعته “وطن” رسم مخطط للفنان “لويس نيكولاس دي ليسبانس”، لمكة المكرمة رسمه عام 1787.

فيما أظهر مقطع لاحق صلاة الجمعة خلال موسم الحج عام 1908.

وعرض الفيديو الذي بثته قناة “السعودية” أيضا، صورة من كتاب “عبد العزيز والحج”، تعود إلى الأربعينات من القرن العشرين. وهي عبارة عن رسالة لولي عهد السعودية آنذاك “سعود بن عبد العزيز يرحب بالحجاج”.

“قافلة الجمال”

ورصدت لقطة تعود إلى عام 1910، دروب الحجاج من مصر وهم متجهون إلى البيت الحرام في قافلة على على الجمال، وكذلك قافلة حج من شمال إفريقيا عام 1933.

وظهر استخدام السيارات بعد ذلك حيث بدت عدد من البوسطات الحمراء القديمة وسيارات “الدوج” والحجاج يتعلقون بها من الخارج.

مما يشير إلى مصاعب ومشاق الحج حتى بعد ظهور وسائل المواصلات الحديثة.

وفي هذا السياق يروي المؤرخ السعودي “محمد طاهر الكردي” في كتابه «التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم»، أن الحجاج كانوا لا يمشون إلا في جماعة لسوء أحوال الأمن واضطرابه.

وعندما كان الرجل ينوي الحج كان أقرباؤه وأصدقاؤه يودعونه وداع الفراق، وكانوا يقولون “الذاهب للحج مفقود والعائد منه مولود”.

فالحاج تجتمع عليه المخاطر وتتناوشه من كل جانب، سواء كان قطاع الطرق أو الكوارث الطبيعية مثل السيول والأمطار أو شح المياه أو الحيوانات المفترسة التي تقابله في رحلته، وفوق كل ذلك الإتاوات التي تدفعها القوافل للسماح لهم بالمرور.

مصحف مملوكي

وتتالت صور الفيديو المتداول لتصور إحداها لقطة من داخل المسجد النبوي قرب الروضة الشريفة، ومصحفاً مملوكياً وهو عبارة عن نسخة تعود إلى القرن السادس عشر الميلادي الموافق العاشر الهجري، ومخطوطة لكتاب هدية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك.

وصدر في الثلاثينات من القرن العشرين كتاب عبارة عن دليل للحاج ويتضمن صورة لصلاة عبيد الفطر المبارك في الحرم المكي الشريف كما صدر طابع بريدي للكعبة المشرفة عام 1953م.

مشاهدة الحرمين الشريفين

وكانت مكتبة الملك عبد العزيز العامة أصدرت مطلع يونيو الماضي كتاباً حمل عنوان: “مشاهدة الحرمين الشريفين ومظاهر الحج من خلال عدسة الحاج أحمد مرزا”، وهو من إعداد الباحث الدكتور صاحب عالم الأعظمي الندوي.

وصدر في طبعته الأولى عام 1443هـ/ 2022م، ويتناول مظاهر الحج قبل أكثر من 115 عاماً.