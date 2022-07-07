الخميس, يوليو 7, 2022
الرئيسيةالهدهدالحرم والكعبة.. لقطات تاريخية نادرة والملك سلمان بعمر 3 سنوات (فيديو)
الهدهد

الحرم والكعبة.. لقطات تاريخية نادرة والملك سلمان بعمر 3 سنوات (فيديو)

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
صور قديمة للحرم والكعبة watanserb.com
صور قديمة للحرم والكعبة

وطن– بالتزامن مع موسم الحج الحالي، تداول ناشطون فيديو لاقى راواجا واسعا يتضمن صورا قديمة ونادرة للحرم المكي، ولملك السعودية الراحل عبد العزيز آل سعود، تم التقاطها عام 1938م 1357هـ.

ومنها صورة تاريخية التقطت للملك عبد العزيز آل سعود، وهو يلقي كلمة في حفل استقبال رؤساء ووفود الحج في مكة المكرمة، وبجواره الملك سلمان بن عبد العزيز، وكان في الثالثة من عمره آنذاك.

وأظهر الفيديو الذي تابعته “وطن” رسم مخطط للفنان “لويس نيكولاس دي ليسبانس”، لمكة المكرمة رسمه عام 1787.

فيما أظهر مقطع لاحق صلاة الجمعة خلال موسم الحج عام 1908.

وعرض الفيديو الذي بثته قناة “السعودية” أيضا، صورة من كتاب “عبد العزيز والحج”، تعود إلى الأربعينات من القرن العشرين. وهي عبارة عن رسالة لولي عهد السعودية آنذاك “سعود بن عبد العزيز يرحب بالحجاج”.

“قافلة الجمال”

ورصدت لقطة تعود إلى عام 1910، دروب الحجاج من مصر وهم متجهون إلى البيت الحرام في قافلة على على الجمال، وكذلك قافلة حج من شمال إفريقيا عام 1933.

وظهر استخدام السيارات بعد ذلك حيث بدت عدد من البوسطات الحمراء القديمة وسيارات “الدوج” والحجاج يتعلقون بها من الخارج.

مما يشير إلى مصاعب ومشاق الحج حتى بعد ظهور وسائل المواصلات الحديثة.

وفي هذا السياق يروي المؤرخ السعودي “محمد طاهر الكردي” في كتابه «التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم»، أن الحجاج كانوا لا يمشون إلا في جماعة لسوء أحوال الأمن واضطرابه.

وعندما كان الرجل ينوي الحج كان أقرباؤه وأصدقاؤه يودعونه وداع الفراق، وكانوا يقولون “الذاهب للحج مفقود والعائد منه مولود”.

فالحاج تجتمع عليه المخاطر وتتناوشه من كل جانب، سواء كان قطاع الطرق أو الكوارث الطبيعية مثل السيول والأمطار أو شح المياه أو الحيوانات المفترسة التي تقابله في رحلته، وفوق كل ذلك الإتاوات التي تدفعها القوافل للسماح لهم بالمرور.

مصحف مملوكي

وتتالت صور الفيديو المتداول لتصور إحداها لقطة من داخل المسجد النبوي قرب الروضة الشريفة، ومصحفاً مملوكياً وهو عبارة عن نسخة تعود إلى القرن السادس عشر الميلادي الموافق العاشر الهجري، ومخطوطة لكتاب هدية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك.

وصدر في الثلاثينات من القرن العشرين كتاب عبارة عن دليل للحاج ويتضمن صورة لصلاة عبيد الفطر المبارك في الحرم المكي الشريف كما صدر طابع بريدي للكعبة المشرفة عام 1953م.

مشاهدة الحرمين الشريفين

وكانت مكتبة الملك عبد العزيز العامة أصدرت مطلع يونيو الماضي كتاباً حمل عنوان: “مشاهدة الحرمين الشريفين ومظاهر الحج من خلال عدسة الحاج أحمد مرزا”، وهو من إعداد الباحث الدكتور صاحب عالم الأعظمي الندوي.

وصدر في طبعته الأولى عام 1443هـ/ 2022م، ويتناول مظاهر الحج قبل أكثر من 115 عاماً.

الطواف بأفواج ومسافات آمنة.. السعودية تُعلن خطتها لموسم الحج المحدود وهذا ما قررته استثنائياً لكسوة الكعبة

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
تقارير

انتفاضة لمنع خطيب عرفة محمد العيسى من صعود منبر الرسول.. هل تستجيب السعودية؟

الهدهد

“صيام يوم عرفة” يقسم مشايخ ابن سلمان.. سجال وتراشق بالألفاظ بين الكلباني والغامدي

الهدهد

حجاج قطر في السعودية لأداء فريضة الحج بعد حرمان 5 سنوات (شاهد)

الهدهد

اللمسات الأخيرة على كسوة الكعبة الجديدة وهذه تكلفتها (فيديو)

الهدهد

الحسن الكتاني يفتح النار على خطيب عرفة محمد العيسى من المغرب

الهدهد

خطيب يوم عرفة.. اختيار “المتصهين” محمد العيسى يفجر موجة غضب

الهدهد

الحج ليس آمناً.. السلطات السعودية تعتقل معتمرا فلسطينيا أمام الكعبة.. والتهمة غريبة!

الهدهد

مراسل عسكري إسرائيلي يتجرأ على أحد مساجد الرياض: أنا الملك

الهدهد

رقص فاضح لأجنبيات في السعودية يثير الجدل بموسم الحج (فيديو)

الهدهد

هيفاء بنت محمد والشيهانة العزاز.. “بلومبيرغ” تتناول تصعيد سيدتين لمناصب بارزة بالسعودية

الهدهد

شبيه طلال مداح يلفت الأنظار في موسم جدة (فيديو)

الهدهد

بيع رسمي لمصر.. تفاصيل اتفاقية سرية بين الحكومة المصرية وصندوق الاستثمار السعودي

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

مفاجأة غير متوقعة.. أكبر انخفاض لسعر الدولار في السوق السوداء بالسودان

“فيديو” جريان “وادي السحتن” الذي توفي فيه أطفال الرستاق بسلطنة عمان

الإمارات.. محكمة تصدر حكمها النهائي بحق الإسرائيلية فداء كيوان

انتفاضة لمنع خطيب عرفة محمد العيسى من صعود منبر الرسول.. هل تستجيب السعودية؟

منخفض المونسون .. لقطات تحبس الأنفاس لاحتراق أبراج كهرباء في سلطنة عمان

“صيام يوم عرفة” يقسم مشايخ ابن سلمان.. سجال وتراشق بالألفاظ بين الكلباني والغامدي

إيلون ماسك أنجب 9 أطفال من 3 نساء .. أسرار حياة الملياردير الخاصة (صور)

زوجة حاكم الشارقة تُكذب ضاحي خلفان فيما نسبه لزوجها الشيخ سلطان القاسمي

صلعة زيدان بحلة جديدة قريباً

جزر المالديف تذهل العالم ببناء أول مدينة عائمة على هيئة دماغ بشري! (صور)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC